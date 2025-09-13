Рейтинг@Mail.ru
Семью экс-президента Киргизии выселяют из их дома - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 13.09.2025 (обновлено: 22:35 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/atambaev-2041747878.html
Семью экс-президента Киргизии выселяют из их дома
Семью экс-президента Киргизии выселяют из их дома - РИА Новости, 13.09.2025
Семью экс-президента Киргизии выселяют из их дома
Судебные приставы выселяют Семью экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева из их дома в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, сообщил сын бывшего главы... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T22:03:00+03:00
2025-09-13T22:35:00+03:00
в мире
киргизия
бишкек
россия
алмазбек атамбаев
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/16/1561741674_0:92:2135:1293_1920x0_80_0_0_9e254aed9c4e2f68b498417b2beaae5b.jpg
БИШКЕК, 13 сен – РИА Новости. Судебные приставы выселяют Семью экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева из их дома в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, сообщил сын бывшего главы государства Кадырбек Атамбаев. &quot;Меня, мою мать, моих членов семьи хотят незаконно выселить из дома в Кой-Таше и оставить бездомными с земли наших предков, где буквально в ста метрах похоронены все наши родственники. Приехали судебные приставы. Одновременно предпринимаются и попытки конфискации штаба партии Социал-демократы и &quot;Медиа Форума&quot;, места, где началась революция 7 апреля 2010 года&quot;, — написал он в соцсети.Спецслужбы Киргизии 8 августа 2019 года задержали экс-президента в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Это удалось сделать только на второй день. между сторонами произошло столкновение. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб. В июне 2025 года суд заочно приговорил Атамбаева к 11 годам и шести месяцам лишения свободы.Действующий лидер страны Садыр Жапаров в интервью госагентству Кабар ранее выразил личное мнение, что приговор слишком суровый и суд мог бы ограничиться пробацией или штрафами. Он добавил, что в его полномочиях рассмотреть возможность амнистии, если такое заявление поступит. Однако, как неоднократно подчеркивал президент, суды в республике являются независимыми, и никто не вправе вмешиваться в их деятельность. Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер. В феврале 2023 года суд в Киргизии разрешил Атамбаеву покинуть пределы Киргизии для прохождения лечения в Испании. С тех пор экс-президент в страну не возвращался. В апреле 2025 Первомайский районный суд Бишкека заочно признал Атамбаева виновным по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но наказание не назначил в связи со сроком давности преступления.
https://ria.ru/20250603/atambaev-2020740185.html
https://ria.ru/20250115/arest-1993792784.html
киргизия
бишкек
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/16/1561741674_175:0:2104:1447_1920x0_80_0_0_56aebcb44b9982ecf68236cedb590e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, бишкек, россия, алмазбек атамбаев, садыр жапаров, сооронбай жээнбеков
В мире, Киргизия, Бишкек, Россия, Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков
Семью экс-президента Киргизии выселяют из их дома

Семью экс-президента Киргизии Атамбаева выселяют из их дома в пригороде Бишкека

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 13 сен – РИА Новости. Судебные приставы выселяют Семью экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева из их дома в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, сообщил сын бывшего главы государства Кадырбек Атамбаев.
«

"Меня, мою мать, моих членов семьи хотят незаконно выселить из дома в Кой-Таше и оставить бездомными с земли наших предков, где буквально в ста метрах похоронены все наши родственники. Приехали судебные приставы. Одновременно предпринимаются и попытки конфискации штаба партии Социал-демократы и "Медиа Форума", места, где началась революция 7 апреля 2010 года", — написал он в соцсети.

Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Экс-президента Киргизии заочно приговорили к сроку
3 июня, 19:58
Спецслужбы Киргизии 8 августа 2019 года задержали экс-президента в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Это удалось сделать только на второй день. между сторонами произошло столкновение. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
В июне 2025 года суд заочно приговорил Атамбаева к 11 годам и шести месяцам лишения свободы.
Действующий лидер страны Садыр Жапаров в интервью госагентству Кабар ранее выразил личное мнение, что приговор слишком суровый и суд мог бы ограничиться пробацией или штрафами. Он добавил, что в его полномочиях рассмотреть возможность амнистии, если такое заявление поступит. Однако, как неоднократно подчеркивал президент, суды в республике являются независимыми, и никто не вправе вмешиваться в их деятельность.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
В феврале 2023 года суд в Киргизии разрешил Атамбаеву покинуть пределы Киргизии для прохождения лечения в Испании. С тех пор экс-президент в страну не возвращался. В апреле 2025 Первомайский районный суд Бишкека заочно признал Атамбаева виновным по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но наказание не назначил в связи со сроком давности преступления.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Случаи ареста бывших и действующих глав государств
15 января, 11:06
 
В миреКиргизияБишкекРоссияАлмазбек АтамбаевСадыр ЖапаровСооронбай Жээнбеков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала