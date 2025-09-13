https://ria.ru/20250913/atambaev-2041747878.html

Семью экс-президента Киргизии выселяют из их дома

БИШКЕК, 13 сен – РИА Новости. Судебные приставы выселяют Семью экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева из их дома в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, сообщил сын бывшего главы государства Кадырбек Атамбаев. "Меня, мою мать, моих членов семьи хотят незаконно выселить из дома в Кой-Таше и оставить бездомными с земли наших предков, где буквально в ста метрах похоронены все наши родственники. Приехали судебные приставы. Одновременно предпринимаются и попытки конфискации штаба партии Социал-демократы и "Медиа Форума", места, где началась революция 7 апреля 2010 года", — написал он в соцсети.Спецслужбы Киргизии 8 августа 2019 года задержали экс-президента в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Это удалось сделать только на второй день. между сторонами произошло столкновение. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб. В июне 2025 года суд заочно приговорил Атамбаева к 11 годам и шести месяцам лишения свободы.Действующий лидер страны Садыр Жапаров в интервью госагентству Кабар ранее выразил личное мнение, что приговор слишком суровый и суд мог бы ограничиться пробацией или штрафами. Он добавил, что в его полномочиях рассмотреть возможность амнистии, если такое заявление поступит. Однако, как неоднократно подчеркивал президент, суды в республике являются независимыми, и никто не вправе вмешиваться в их деятельность. Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер. В феврале 2023 года суд в Киргизии разрешил Атамбаеву покинуть пределы Киргизии для прохождения лечения в Испании. С тех пор экс-президент в страну не возвращался. В апреле 2025 Первомайский районный суд Бишкека заочно признал Атамбаева виновным по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но наказание не назначил в связи со сроком давности преступления.

