https://ria.ru/20210724/kirgiziya-1742670898.html

Экс-президента Киргизии заподозрили в организации беспорядков 9 октября

Экс-президента Киргизии заподозрили в организации беспорядков 9 октября - РИА Новости, 24.07.2021

Экс-президента Киргизии заподозрили в организации беспорядков 9 октября

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вручено очередное уведомление о подозрении в совершении преступления, на этот раз его обвиняют в организации... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T10:53

2021-07-24T10:53

2021-07-24T10:53

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БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вручено очередное уведомление о подозрении в совершении преступления, на этот раз его обвиняют в организации беспорядков 9 октября, сообщил адвокат бывшего лидера страны Замир Жоошев."Алмазбеку Шаршеновичу… инкриминируется организация массовых беспорядков на площади "Ала-Тоо" 9 октября 2020 года", - написал адвокат на своей странице в Facebook.Ниже Жоошев приводит выдержку из уведомления о подозрении. Согласно документу, "для реализации своего преступного плана Алмазбек Атамбаев, вступив в предварительный сговор с Омурбеком Бабановым (экс-премьером страны - ред.), Фаридом Ниязовым (бывшим руководителем аппарата президента - ред.), Темирланом Султанбековым (политическим активистом - ред.), Канатом Сагымбаевым (бывшим телохранителем Атамбаева - ред.) и другими лицами договорились собрать толпу людей возле здания "Медиа Форума" и в последующем пойти на площадь "Ала-Тоо" с целью захвата власти".По версии обвинения, бывший президент знал, "что на тот момент на Старой площади г. Бишкек собрался народ с лозунгами "люстрации", которые были против прихода лиц прежней власти и которые защищали здание правительства"."На тот момент собравшаяся возле здания правительства КР группа людей свои действия направляла на стабилизацию общественно-политической ситуации, недопущению мародерств и нарушений общественного порядка, призывали к приходу в правовое поле и недопущению других массовых беспорядков... Алмазбек Атамбаев подогревал в толпе негативный и агрессивный настрой, что привело к массовым дракам на площади "Ала-Тоо" с собравшейся возле здания правительства КР группой людей, повлекшие за собой массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия, камней, осколков тротуарной плитки и других подручных предметов", - приводит цитату из уведомления адвокат Жоошев.Первомайский районный и городской суды Бишкека приговорили Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Однако впоследствии Верховный суд страны отменил решение нижестоящих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение. Также Атамбаев обвиняется по ряду тяжких статей в связи с массовыми беспорядками при его задержании в августе 2019 года.Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 год. Вскоре после его ухода с должности в отношении членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.Атамбаев 6 октября на фоне массовых беспорядков в Бишкеке был освобожден из мест заключения. Девятого октября 2020 года на центральной площади Бишкека произошли столкновения между сторонниками Атамбаева и Садыра Жапарова (на тот момент оппозиционного политика, ныне - президента страны). Несколько человек получили травмы. Десятого декабря экс-президент был повторно задержан и водворен в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности.

https://ria.ru/20210708/rozysk-1740444404.html

https://ria.ru/20210602/kirgiziya-1735262788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, фарид ниязов, омурбек бабанов, бишкек, в мире