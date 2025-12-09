Рейтинг@Mail.ru
ЦИК Киргизии утвердил итоги выборов в парламент в 29 из 30 округов - РИА Новости, 09.12.2025
15:07 09.12.2025
ЦИК Киргизии утвердил итоги выборов в парламент в 29 из 30 округов
Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Киргизии утвердила итоги выборов во всех многомандатных округах кроме тринадцатого, где... РИА Новости, 09.12.2025
киргизия, россия, алмазбек атамбаев, садыр жапаров, в мире
Киргизия, Россия, Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, В мире
БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Киргизии утвердила итоги выборов во всех многомандатных округах кроме тринадцатого, где ранее результаты голосования были признаны недействительными из-за выявленных нарушений, сообщил РИА Новости начальник информационного сектора ЦИК Рустам Алымбаев.
"Комиссия утвердила итоги голосования в 29 из 30 округов по всей стране", - заявил собеседник агентства.
Ранее в ЦИК сообщали, что по одному из округов под номером 13 итоги выборов были признаны недействительными в связи с выявленными на ряде участков нарушениями. Там будут проведены повторные выборы. Баллотировавшиеся по этому округу кандидаты по закону до следующего голосования не допускаются.
Согласно данным Центризбиркома, в состав нового парламента пройдут порядка 50 депутатов старого созыва. В их числе экс-спикер Нурланбек Тургунбек уулу и сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и парламентом Киргизии Гуля Кожокулова. Также в парламент проходит сын экс-президента республики Алмазбека Атамбаева Сеидбек Атамбаев и брат главы госкомитета нацбезопасности страны Камчыбека Ташиева Шайырбек Ташиев. Помимо них, места в парламенте сохранили известные в республике политики Дастан Бекешев, Эльвира Сурабалдиева, Жанар Акаев и другие.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек. Итоговая явка избирателей составила 36,9%.
Володин оценил парламентские выборы, прошедшие в Киргизии
8 декабря, 11:39
Володин оценил парламентские выборы, прошедшие в Киргизии
8 декабря, 11:39
 
