ЦИК Киргизии утвердил итоги выборов в парламент в 29 из 30 округов

БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Киргизии утвердила итоги выборов во всех многомандатных округах кроме тринадцатого, где ранее результаты голосования были признаны недействительными из-за выявленных нарушений, сообщил РИА Новости начальник информационного сектора ЦИК Рустам Алымбаев.

Ранее в ЦИК сообщали, что по одному из округов под номером 13 итоги выборов были признаны недействительными в связи с выявленными на ряде участков нарушениями. Там будут проведены повторные выборы. Баллотировавшиеся по этому округу кандидаты по закону до следующего голосования не допускаются.