https://ria.ru/20220616/atambaev-1795735146.html

Суд в Киргизии оправдал экс-президента Атамбаева по двум уголовным делам

Суд в Киргизии оправдал экс-президента Атамбаева по двум уголовным делам - РИА Новости, 16.06.2022

Суд в Киргизии оправдал экс-президента Атамбаева по двум уголовным делам

Первомайский районный суд Бишкека оправдал экс-президента страны Алмазбека Атамбаева по двум уголовным делам: о злоупотреблении должностным положением при... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:03

2022-06-16T13:03

2022-06-16T13:21

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алмазбек атамбаев

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БИШКЕК, 16 июн - РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека оправдал экс-президента страны Алмазбека Атамбаева по двум уголовным делам: о злоупотреблении должностным положением при строительстве школы и о незаконной выдаче паспортов иностранцам, такое решение вынес председательствующий судья Мирлан Термечиков."В результате суд пришел к выводу о вынесении оправдательного приговора в отношении Атамбаева А.Ш. по всем эпизодам обвинения за отсутствием в его действиях состава преступления", - сообщили в пресс-службе суда.В 2014 году занимавший на тот момент пост мэра Бишкека Кубанычбек Кулматов, по версии следствия, незаконно использовал грант в 2 миллиона долларов, предоставленный Киргизии китайской компанией TBEA под строительство двух школ в регионах, и перенаправил их на строительство школы в Бишкеке. По данным следствия, на строительство образовательного учреждения, рассчитанного на 660 мест, были израсходованы 2 миллиона долларов гранта и еще 114 миллионов сомов (1,6 миллиона долларов), выделенных из городского бюджета, тогда как изначально предусматривалось строительство двух школ на тысячу мест. Установленный следствием ущерб по делу составил свыше 1,3 миллиона долларов. В декабре 2019 года Ленинский районный суд приговорил Кулматова к штрафу в 5 миллионов сомов (72 тысячи долларов). Органы следствия подозревали Атамбаева в том, что это якобы он одобрил строительство этой школы. Также экс-президент подозревался в коррупции по факту незаконной выдаче паспортов иностранцам в 2016 году.Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 год. Вскоре после его ухода с должности в отношении членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.Сейчас экс-президент отбывает 11-летний срок по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

https://ria.ru/20211221/akaev-1764682026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киргизия, в мире, бишкек, алмазбек атамбаев