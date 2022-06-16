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Суд в Киргизии оправдал экс-президента Атамбаева по двум уголовным делам - РИА Новости, 16.06.2022
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Суд в Киргизии оправдал экс-президента Атамбаева по двум уголовным делам
Суд в Киргизии оправдал экс-президента Атамбаева по двум уголовным делам - РИА Новости, 16.06.2022
Суд в Киргизии оправдал экс-президента Атамбаева по двум уголовным делам
Первомайский районный суд Бишкека оправдал экс-президента страны Алмазбека Атамбаева по двум уголовным делам: о злоупотреблении должностным положением при... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:03
2022-06-16T13:21
киргизия
в мире
бишкек
алмазбек атамбаев
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БИШКЕК, 16 июн - РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека оправдал экс-президента страны Алмазбека Атамбаева по двум уголовным делам: о злоупотреблении должностным положением при строительстве школы и о незаконной выдаче паспортов иностранцам, такое решение вынес председательствующий судья Мирлан Термечиков."В результате суд пришел к выводу о вынесении оправдательного приговора в отношении Атамбаева А.Ш. по всем эпизодам обвинения за отсутствием в его действиях состава преступления", - сообщили в пресс-службе суда.В 2014 году занимавший на тот момент пост мэра Бишкека Кубанычбек Кулматов, по версии следствия, незаконно использовал грант в 2 миллиона долларов, предоставленный Киргизии китайской компанией TBEA под строительство двух школ в регионах, и перенаправил их на строительство школы в Бишкеке. По данным следствия, на строительство образовательного учреждения, рассчитанного на 660 мест, были израсходованы 2 миллиона долларов гранта и еще 114 миллионов сомов (1,6 миллиона долларов), выделенных из городского бюджета, тогда как изначально предусматривалось строительство двух школ на тысячу мест. Установленный следствием ущерб по делу составил свыше 1,3 миллиона долларов. В декабре 2019 года Ленинский районный суд приговорил Кулматова к штрафу в 5 миллионов сомов (72 тысячи долларов). Органы следствия подозревали Атамбаева в том, что это якобы он одобрил строительство этой школы. Также экс-президент подозревался в коррупции по факту незаконной выдаче паспортов иностранцам в 2016 году.Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 год. Вскоре после его ухода с должности в отношении членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.Сейчас экс-президент отбывает 11-летний срок по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
https://ria.ru/20211221/akaev-1764682026.html
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киргизия, в мире, бишкек, алмазбек атамбаев
13:03 16.06.2022 (обновлено: 13:21 16.06.2022)
 
Суд в Киргизии оправдал экс-президента Атамбаева по двум уголовным делам

Суд в Киргизии оправдал экс-президента страны Атамбаева по двум уголовным делам

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 июн - РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека оправдал экс-президента страны Алмазбека Атамбаева по двум уголовным делам: о злоупотреблении должностным положением при строительстве школы и о незаконной выдаче паспортов иностранцам, такое решение вынес председательствующий судья Мирлан Термечиков.
"В результате суд пришел к выводу о вынесении оправдательного приговора в отношении Атамбаева А.Ш. по всем эпизодам обвинения за отсутствием в его действиях состава преступления", - сообщили в пресс-службе суда.
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев во время VII Международного инновационно-промышленного форума Технологический прорыв. Пространственное развитие России в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 22 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 12:21
Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение по делу о Кумторе
В 2014 году занимавший на тот момент пост мэра Бишкека Кубанычбек Кулматов, по версии следствия, незаконно использовал грант в 2 миллиона долларов, предоставленный Киргизии китайской компанией TBEA под строительство двух школ в регионах, и перенаправил их на строительство школы в Бишкеке. По данным следствия, на строительство образовательного учреждения, рассчитанного на 660 мест, были израсходованы 2 миллиона долларов гранта и еще 114 миллионов сомов (1,6 миллиона долларов), выделенных из городского бюджета, тогда как изначально предусматривалось строительство двух школ на тысячу мест. Установленный следствием ущерб по делу составил свыше 1,3 миллиона долларов. В декабре 2019 года Ленинский районный суд приговорил Кулматова к штрафу в 5 миллионов сомов (72 тысячи долларов). Органы следствия подозревали Атамбаева в том, что это якобы он одобрил строительство этой школы. Также экс-президент подозревался в коррупции по факту незаконной выдаче паспортов иностранцам в 2016 году.
Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 год. Вскоре после его ухода с должности в отношении членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Сейчас экс-президент отбывает 11-летний срок по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон отвечает на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 20:59
Главы государств, становившиеся фигурантами уголовных дел
 
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