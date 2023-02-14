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В Киргизии отменили приговор в отношении экс-президента Атамбаева - РИА Новости, 14.02.2023
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В Киргизии отменили приговор в отношении экс-президента Атамбаева
В Киргизии отменили приговор в отношении экс-президента Атамбаева - РИА Новости, 14.02.2023
В Киргизии отменили приговор в отношении экс-президента Атамбаева
Верховный суд Киргизии направил уголовное дело по освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, по которому был осужден экс-президент республики... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:28
2023-02-14T10:28
в мире
киргизия
бишкек
алмазбек атамбаев
сооронбай жээнбеков
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БИШКЕК, 14 фев - РИА Новости. Верховный суд Киргизии направил уголовное дело по освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, по которому был осужден экс-президент республики Алмазбек Атамбаев, на новое рассмотрение, сообщил РИА Новости источник в судебных органах.По его словам, также документом отменяются постановления Верховного суда от 12 октября 2021 года и 15 марта 2022 года. Этими постановлениями были оставлены в силе приговоры нижестоящих инстанций об обвинительном приговоре Атамбаеву по делу Батукаева.В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминировалась "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".Первомайский районный суд Бишкека 23 июня 2020 года приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева. Бишкекский городской суд 14 августа 2020 года оставил это решение в силе. В ноябре 2020 года Верховный суд страны отменил приговоры Первомайского районного суда Бишкека и Бишкекского городского суда в отношении Атамбаева и отправил дело на пересмотр в первую инстанцию. Однако позже в Верховном суде отменили свое же решение и восстановили обвинительный приговор.Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
https://ria.ru/20190807/1557273886.html
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в мире, киргизия, бишкек, алмазбек атамбаев, сооронбай жээнбеков
В мире, Киргизия, Бишкек, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков
10:28 14.02.2023
 
В Киргизии отменили приговор в отношении экс-президента Атамбаева

ВС Киргизии отменил приговор экс-президенту Атамбаеву и отправил дело на доследование

© Sputnik / Табылды КадырбековЭкс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев на митинге в Бишкеке
Экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев на митинге в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев на митинге в Бишкеке. Архивное фото
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БИШКЕК, 14 фев - РИА Новости. Верховный суд Киргизии направил уголовное дело по освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, по которому был осужден экс-президент республики Алмазбек Атамбаев, на новое рассмотрение, сообщил РИА Новости источник в судебных органах.
"Ходатайство адвокатов Сергея Слесарева и Замира Жоошева о возобновлении производства по уголовному делу в отношении Алмазбека Атамбаева по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворить", - процитировал источник постановление коллегии Верховного суда.
По его словам, также документом отменяются постановления Верховного суда от 12 октября 2021 года и 15 марта 2022 года. Этими постановлениями были оставлены в силе приговоры нижестоящих инстанций об обвинительном приговоре Атамбаеву по делу Батукаева.
В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминировалась "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".
Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 07.08.2019
7 августа 2019, 19:31
Биография Алмазбека Атамбаева
Первомайский районный суд Бишкека 23 июня 2020 года приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева. Бишкекский городской суд 14 августа 2020 года оставил это решение в силе. В ноябре 2020 года Верховный суд страны отменил приговоры Первомайского районного суда Бишкека и Бишкекского городского суда в отношении Атамбаева и отправил дело на пересмотр в первую инстанцию. Однако позже в Верховном суде отменили свое же решение и восстановили обвинительный приговор.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января 2021, 19:48
Атамбаев воздержался от голосования на выборах президента
 
В миреКиргизияБишкекАлмазбек АтамбаевСооронбай Жээнбеков
 
 
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