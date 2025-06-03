https://ria.ru/20250603/atambaev-2020740185.html

Экс-президента Киргизии заочно приговорили к сроку

Экс-президента Киргизии заочно приговорили к сроку - РИА Новости, 03.06.2025

Экс-президента Киргизии заочно приговорили к сроку

Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и шести месяцам лишения свободы по делу о массовых... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T19:58:00+03:00

2025-06-03T19:58:00+03:00

2025-06-03T21:35:00+03:00

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БИШКЕК, 3 июн — РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и шести месяцам лишения свободы по делу о массовых беспорядках в Кой-Таше в 2019 году и ряду других дел, решение зачитал председательствующий на процессе судья Азирет Медеров. "Окончательно определить Атамбаеву Алмазбеку Шаршеновичу наказание в виде лишения свободы на 11 лет и шесть месяцев с конфискацией имущества, лишением государственных наград и права заниматься деятельностью, связанной с огнестрельным оружием, а также занимать государственные должности сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в приговоре. В решении также указано, что бывшего лидера республики необходимо взять под стражу и с момента задержания направить для отбывания наказания в места лишения свободы. Экс-главу государства признали виновным сразу по трем уголовным делам, которые объединили в одно производство. Атамбаеву вменяли незаконное обогащение, незаконное получение земельных участков и организацию массовых беспорядков, которые произошли в 2019-м в селе Кой-Таш. Фигурантами этих дел также проходили несколько бывших депутатов парламента, телохранитель Канат Сагынбаев и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов. Некоторых из них признали виновными. Ниязова приговорили к семи годам и восьми месяцам тюрьмы, постановили взять под стражу в зале суда. Телохранитель получил пять лет пробации. Экс-депутаты Равшан Джеенбеков и Ирина Карамушкина получили семь лет и восемь месяцев и семь лет и шесть месяцев лишения свободы соответственно. Остальные фигуранты были приговорены к различным срокам пробационного надзора. Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Экс-президент сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб. Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017-м по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Он неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер. В феврале 2023 года суд в Киргизии разрешил Атамбаеву покинуть пределы государства для прохождения лечения в Испании. С тех пор экс-президент в страну не возвращался. В апреле 2025-го Первомайский районный суд Бишкека заочно признал Атамбаева виновным по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но наказание не назначил в связи со сроком давности преступления.

https://ria.ru/20250115/arest-1993792784.html

https://ria.ru/20230517/osuzhdennye_glavy_gosudarstv-1872359836.html

https://ria.ru/20250424/bloger-2013281723.html

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в мире, киргизия, алмазбек атамбаев