Суд вынес приговор Атамбаеву по делу об освобождении Батукаева
Суд признал Атамбаева виновным по делу Батукаева без назначения наказания
© Фото : предоставлено пресс-службой премьер-министра Киргизии Алмазбек Атамбаев
© Фото : предоставлено пресс-службой премьер-министра Киргизии
Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
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БИШКЕК, 17 апр – РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека признал экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но наказание не назначил в связи со сроком давности преступления, сообщил РИА Новости адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.
"По делу Батукаева уже состоялся приговор. Признали виновным без назначения наказания в связи со сроком давности", - заявил защитник.
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В феврале 2023 года Верховный суд отправил дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.
В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну, вылетев в Грозный. По версии следствия, к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминировалась "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".
Первомайский районный суд Бишкека 23 июня 2020 года приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева. Бишкекский городской суд 14 августа 2020 года оставил это решение в силе. В ноябре 2020 года Верховный суд страны отменил приговоры Первомайского районного суда Бишкека и Бишкекского городского суда в отношении Атамбаева и отправил дело на пересмотр в первую инстанцию. Однако позже в Верховном суде отменили свое же решение и восстановили обвинительный приговор, который впоследствии опять отменили.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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