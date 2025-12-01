Рейтинг@Mail.ru
07:51 01.12.2025 (обновлено: 10:47 01.12.2025)
Около 50 депутатов прошлого созыва проходят в новый парламент Киргизии
Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии
Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии
БИШКЕК, 1 дек - РИА Новости. Около 50 депутатов прошлого созыва законодательного собрания проходят в новый созыв парламента Киргизии, такие данные приводит автоматическая информационная избирательная система ЦИК республики по итогам обработки результатов считывающих урн со 100% участков.
Согласно предварительным данным ЦИК, в их числе экс-спикер Нурланбек Тургунбек уулу и сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и парламентом Киргизии Гуля Кожокулова. Также в парламент проходит сын экс-президента республики Алмазбека Атамбаева Сеидбек Атамбаев и брат главы госкомитета нацбезопасности страны Камчыбека Ташиева Шайырбек Ташиев. Помимо них, места в парламенте сохранили известные в республике политики Дастан Бекешев, Эльвира Сурабалдиева, Жанар Акаев и другие.
Миссия СНГ не нашла нарушений, которые повлияли бы на выборы в Киргизии
Данные АСУ являются предварительными, точные итоги голосования будут оглашены после ручного подсчета голосов. ЦИК должен озвучить официальные результаты до 14 декабря 2025 года.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек. Итоговая явка избирателей составила 36,9%.
В ЦИК Киргизии назвали итоговую явку избирателей на парламентских выборах
