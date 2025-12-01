Около 50 депутатов прошлого созыва проходят в новый парламент Киргизии

БИШКЕК, 1 дек - РИА Новости. Около 50 депутатов прошлого созыва законодательного собрания проходят в новый созыв парламента Киргизии, такие данные приводит автоматическая информационная избирательная система ЦИК республики по итогам обработки результатов считывающих урн со 100% участков.