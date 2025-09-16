https://ria.ru/20250916/kirgiziya-2042213161.html

Сын экс-президента Киргизии обратился в МВД страны из-за выселения из дома

Сын экс-президента Киргизии обратился в МВД страны из-за выселения из дома - РИА Новости, 16.09.2025

Сын экс-президента Киргизии обратился в МВД страны из-за выселения из дома

Сын экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кадырбек написал заявление в правоохранительные органы республики в связи с выселением семьи бывшего лидера... РИА Новости, 16.09.2025

БИШКЕК, 16 сен – РИА Новости. Сын экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кадырбек написал заявление в правоохранительные органы республики в связи с выселением семьи бывшего лидера страны из их дома в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека. Ранее дочь бывшего главы государства Алия Шагиева сообщила, что их семью принудительно выселили из дома, все личные вещи вынесли и погрузили в подогнанный контейнер, а жильцов оставили под дождем. Как написал Кадырбек Атамбаев на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ, как экстремистская), он обратился в МВД, госкомитет нацбезопасности и прокуратуру Киргизии с заявлением о незаконном выселении, превышении должностных полномочий и незаконном проникновении в жилище. "Нас принудительно выселили из дома без предъявления какого-либо судебного решения о выселении. Не прошел даже судебный процесс о выселении, а процесс по Кой-Ташскому делу по существу рассматривается в городском суде - также сегодня подана кассационная жалоба в Верховный суд по делу. Все это прошло без соответствующего правилам исполнительного листа/постановления судебного исполнителя, без предоставления срока для добровольного исполнения", - говорится в заявлении Атамбаева-младшего, текст которого он сам и опубликовал. В документе сын экс-президента утверждает, что при выселении в адрес его семьи звучали угрозы и оскорбления, а часть их личных вещей была повреждена при транспортировке. "Прошу зарегистрировать настоящее заявление в установленном порядке и выдать уведомление о принятии сообщения, организовать доследственную проверку и возбудить уголовное дело по указанным фактам, дать юридическую оценку действиям причастных лиц (в т.ч. должностных), установить всех участников и их полномочия", - написал он в заявлении, упомянув, что рассчитывает на то, что семье Атамбаевых будет возвращено их единственное жилье. Ранее в пресс-службе киргизского государственного агентства по управления госимуществом (ГАУГИ) при кабмине Киргизии сообщили, что дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш был построен на государственном участке, позже незаконно оформленном в его собственность. По решению суда земля и дом возвращены государству. Власти намерены построить на этом участие дом престарелых и детский сад. Строительные работы намерены начать в ближайшее время и закончить в следующем году. Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Экс-президент сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб. В июне 2025 года суд заочно приговорил Атамбаева к 11 годам и шести месяцам лишения свободы по кой-ташским событиям и ряду других уголовных дел. Действующий лидер страны Садыр Жапаров в интервью госагентству Кабар ранее выразил личное мнение, что приговор слишком суровый и суд мог бы ограничиться пробацией или штрафами. Он добавил, что в его полномочиях рассмотреть возможность амнистии, если такое заявление поступит. Однако, как неоднократно подчеркивал президент, суды в республике являются независимыми, и никто не вправе вмешиваться в их деятельность. Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер. В феврале 2023 года суд в Киргизии разрешил Атамбаеву покинуть пределы Киргизии для прохождения лечения в Испании. С тех пор экс-президент в страну не возвращался. В апреле 2025 Первомайский районный суд Бишкека заочно признал Атамбаева виновным по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но наказание не назначил в связи со сроком давности преступления. * запрещена в РФ, как экстремистская

