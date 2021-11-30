https://ria.ru/20211130/kirgiziya-1761399455.html

ЦИК Киргизии пообещал учесть каждый голос избирателя

ЦИК Киргизии пообещал учесть каждый голос избирателя - РИА Новости, 30.11.2021

ЦИК Киргизии пообещал учесть каждый голос избирателя

ЦИК Киргизии пообещал посчитать бюллетени по выборам в парламент "согласно законодательству" и учесть каждый голос избирателя, при этом до сих пор посчитано... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:29

2021-11-30T10:29

2021-11-30T10:29

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БИШКЕК, 30 ноя - РИА Новости. ЦИК Киргизии пообещал посчитать бюллетени по выборам в парламент "согласно законодательству" и учесть каждый голос избирателя, при этом до сих пор посчитано всего 22% бюллетеней, сообщает сайт комиссии."ЦИК информирует: процесс подведения итогов идёт согласно законодательству. Ручной подсчет проводится открыто, гласно в присутствии наблюдателей от кандидатов, партии и общественных организаций. Нам нечего скрывать. И мы говорим политикам, заявляющим, что ЦИК подменит бюллетени ночью: у нас всего 31 тысяча членов избирательных комиссий по всей стране. Есть среди них и ваши представители. А представьте, что 31 тысяча человек бегают с бюллетенями и подбрасывают их. Это абсурд. В наши дни любое малейшее действие мгновенно становится общеизвестным. Давайте не будем сомневаться в друг друге. Каждый голос принадлежит самим избирателям на 100%. Мы это обеспечим в полном объеме", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦИК.Технический сбой при автоматическом подсчете голосов вечером в воскресенье 28 ноября ЦИК объяснил ошибкой специалиста.Также отмечается, что "никто не может получить доступ к АСУ для голосования, системе, серверу и войти, даже если захочет... Вмешательство человеческого фактора невозможно". Между тем вручную специалисты ЦИК посчитали всего 21,93% бюллетеней. По этим данным, в парламент проходят всего шесть партий, в том числе три провластных и всего одна оппозиционная - "Альянс".Избирательные участки в Киргизии оборудованы электронными урнами, которые автоматически считывают результаты голосования с бюллетеней. Сразу после закрытия участков данные урн автоматически поступают в ЦИК и отражаются на его сайте. Благодаря этому первые цифры появляются на сайте буквально сразу после закрытия участков. После поступления первых данных обработанных бюллетеней выделились десять партий-фаворитов, преодолевающих 5-процентный барьер. В частности, барьер преодолевали три оппозиционные партии - "Альянс", "Бутун Кыргызстан" и "Ата-Мекен". Проходила также партия социал-демократов, которую возглавляет Кадырбек Атамбаев, сын экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.Постепенно на сайт ЦИК поступали все новые и новые данные, однако список победителей оставался без изменений, колебались только набранные партиями проценты. Однако когда на сайт ЦИК поступили данные 70% бюллетеней, система неожиданно зависла и перестала обновляться. Примерно через полчаса (около 21.20 по местному времени) система показала, что обработано уже 90% бюллетеней, появилась новая таблица с показателями партий. Оказалось, что пятипроцентный барьер преодолевают только шесть партий. Возмущенные сторонники оппозиционных партий собрались около здания ЦИК в понедельник и потребовали ручного пересчета голосов.

https://ria.ru/20211129/kirgiziya-1761250933.html

https://ria.ru/20211129/vybory-1761249947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киргизия, алмазбек атамбаев, цик киргизии, "ата-мекен"