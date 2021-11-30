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ЦИК Киргизии пообещал учесть каждый голос избирателя
ЦИК Киргизии пообещал учесть каждый голос избирателя - РИА Новости, 30.11.2021
ЦИК Киргизии пообещал учесть каждый голос избирателя
ЦИК Киргизии пообещал посчитать бюллетени по выборам в парламент "согласно законодательству" и учесть каждый голос избирателя, при этом до сих пор посчитано... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:29
2021-11-30T10:29
в мире
киргизия
алмазбек атамбаев
цик киргизии
"ата-мекен"
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БИШКЕК, 30 ноя - РИА Новости. ЦИК Киргизии пообещал посчитать бюллетени по выборам в парламент "согласно законодательству" и учесть каждый голос избирателя, при этом до сих пор посчитано всего 22% бюллетеней, сообщает сайт комиссии."ЦИК информирует: процесс подведения итогов идёт согласно законодательству. Ручной подсчет проводится открыто, гласно в присутствии наблюдателей от кандидатов, партии и общественных организаций. Нам нечего скрывать. И мы говорим политикам, заявляющим, что ЦИК подменит бюллетени ночью: у нас всего 31 тысяча членов избирательных комиссий по всей стране. Есть среди них и ваши представители. А представьте, что 31 тысяча человек бегают с бюллетенями и подбрасывают их. Это абсурд. В наши дни любое малейшее действие мгновенно становится общеизвестным. Давайте не будем сомневаться в друг друге. Каждый голос принадлежит самим избирателям на 100%. Мы это обеспечим в полном объеме", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦИК.Технический сбой при автоматическом подсчете голосов вечером в воскресенье 28 ноября ЦИК объяснил ошибкой специалиста.Также отмечается, что "никто не может получить доступ к АСУ для голосования, системе, серверу и войти, даже если захочет... Вмешательство человеческого фактора невозможно". Между тем вручную специалисты ЦИК посчитали всего 21,93% бюллетеней. По этим данным, в парламент проходят всего шесть партий, в том числе три провластных и всего одна оппозиционная - "Альянс".Избирательные участки в Киргизии оборудованы электронными урнами, которые автоматически считывают результаты голосования с бюллетеней. Сразу после закрытия участков данные урн автоматически поступают в ЦИК и отражаются на его сайте. Благодаря этому первые цифры появляются на сайте буквально сразу после закрытия участков. После поступления первых данных обработанных бюллетеней выделились десять партий-фаворитов, преодолевающих 5-процентный барьер. В частности, барьер преодолевали три оппозиционные партии - "Альянс", "Бутун Кыргызстан" и "Ата-Мекен". Проходила также партия социал-демократов, которую возглавляет Кадырбек Атамбаев, сын экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.Постепенно на сайт ЦИК поступали все новые и новые данные, однако список победителей оставался без изменений, колебались только набранные партиями проценты. Однако когда на сайт ЦИК поступили данные 70% бюллетеней, система неожиданно зависла и перестала обновляться. Примерно через полчаса (около 21.20 по местному времени) система показала, что обработано уже 90% бюллетеней, появилась новая таблица с показателями партий. Оказалось, что пятипроцентный барьер преодолевают только шесть партий. Возмущенные сторонники оппозиционных партий собрались около здания ЦИК в понедельник и потребовали ручного пересчета голосов.
https://ria.ru/20211129/kirgiziya-1761250933.html
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в мире, киргизия, алмазбек атамбаев, цик киргизии, "ата-мекен"
10:29 30.11.2021
 
ЦИК Киргизии пообещал учесть каждый голос избирателя

ЦИК Киргизии пообещал считать бюллетени по выборам в парламент "согласно законодательству"

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №1213 во время парламентских выборов в Кыргызстане
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №1213 во время парламентских выборов в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 30 ноя - РИА Новости. ЦИК Киргизии пообещал посчитать бюллетени по выборам в парламент "согласно законодательству" и учесть каждый голос избирателя, при этом до сих пор посчитано всего 22% бюллетеней, сообщает сайт комиссии.
"ЦИК информирует: процесс подведения итогов идёт согласно законодательству. Ручной подсчет проводится открыто, гласно в присутствии наблюдателей от кандидатов, партии и общественных организаций. Нам нечего скрывать. И мы говорим политикам, заявляющим, что ЦИК подменит бюллетени ночью: у нас всего 31 тысяча членов избирательных комиссий по всей стране. Есть среди них и ваши представители. А представьте, что 31 тысяча человек бегают с бюллетенями и подбрасывают их. Это абсурд. В наши дни любое малейшее действие мгновенно становится общеизвестным. Давайте не будем сомневаться в друг друге. Каждый голос принадлежит самим избирателям на 100%. Мы это обеспечим в полном объеме", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦИК.
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Технический сбой при автоматическом подсчете голосов вечером в воскресенье 28 ноября ЦИК объяснил ошибкой специалиста.
"Сервер автоматически публикует данные на сайте информационной избирательной системы ЦИК (ИИС)... Специалист ЦИК ошибочно удвоил цифру (механическая ошибка при написании формулы калькуляции) при публикации данных голосования на сайте информационной избирательной системы ЦИК, полученных с автоматических считывающих урн (АСУ). Но через некоторое время специалист ЦИК произвел исправление формулы в визуализации данных. При этом, отмечаем, что в АСУ и в основной системе данные остаются неизменными. Данная система не дает сбоев. Сегодня она также работает исправно. Эта ошибка была одинаковой не только для непрошедших партий, но и для всех", - заверили в ЦИК.
Также отмечается, что "никто не может получить доступ к АСУ для голосования, системе, серверу и войти, даже если захочет... Вмешательство человеческого фактора невозможно". Между тем вручную специалисты ЦИК посчитали всего 21,93% бюллетеней. По этим данным, в парламент проходят всего шесть партий, в том числе три провластных и всего одна оппозиционная - "Альянс".
Избирательные участки в Киргизии оборудованы электронными урнами, которые автоматически считывают результаты голосования с бюллетеней. Сразу после закрытия участков данные урн автоматически поступают в ЦИК и отражаются на его сайте. Благодаря этому первые цифры появляются на сайте буквально сразу после закрытия участков. После поступления первых данных обработанных бюллетеней выделились десять партий-фаворитов, преодолевающих 5-процентный барьер. В частности, барьер преодолевали три оппозиционные партии - "Альянс", "Бутун Кыргызстан" и "Ата-Мекен". Проходила также партия социал-демократов, которую возглавляет Кадырбек Атамбаев, сын экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Постепенно на сайт ЦИК поступали все новые и новые данные, однако список победителей оставался без изменений, колебались только набранные партиями проценты. Однако когда на сайт ЦИК поступили данные 70% бюллетеней, система неожиданно зависла и перестала обновляться. Примерно через полчаса (около 21.20 по местному времени) система показала, что обработано уже 90% бюллетеней, появилась новая таблица с показателями партий. Оказалось, что пятипроцентный барьер преодолевают только шесть партий. Возмущенные сторонники оппозиционных партий собрались около здания ЦИК в понедельник и потребовали ручного пересчета голосов.
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