Рейтинг@Mail.ru
Экс-президента Киргизии Атамбаева выпустили из колонии - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/atambaev-1851943675.html
Экс-президента Киргизии Атамбаева выпустили из колонии
Экс-президента Киргизии Атамбаева выпустили из колонии - РИА Новости, 14.02.2023
Экс-президента Киргизии Атамбаева выпустили из колонии
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из 27 исправительной колонии, где он отбывал срок по уголовному делу о незаконном освобождении... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:31
2023-02-14T16:02
в мире
киргизия
алмазбек атамбаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851975659_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_e45aeabf438212c2760066659f79e24f.jpg
БИШКЕК, 14 фев - РИА Новости. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из 27 исправительной колонии, где он отбывал срок по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает во вторник корреспондент РИА Новости с места событий.Около входа в колонию бывшего главу государства встретили около десятка соратников.Ранее во вторник Первомайский районный суд разрешил экс-президенту покинуть пределы Киргизии в связи с необходимостью прохождения лечения.В понедельник Верховный суд республики отменил приговор Атамбаеву и отправил его уголовное дело на повторное рассмотрение в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминировалась "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".Первомайский районный суд Бишкека 23 июня 2020 года приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева. Бишкекский городской суд 14 августа 2020 года оставил это решение в силе. В ноябре 2020 года Верховный суд страны отменил приговоры Первомайского районного суда Бишкека и Бишкекского городского суда в отношении Атамбаева и отправил дело на пересмотр в первую инстанцию. Однако позже в Верховном суде отменили свое же решение и восстановили обвинительный приговор, который впоследствии опять отменили.Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
https://ria.ru/20190807/1557273886.html
https://ria.ru/20210708/rozysk-1740444404.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851975659_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_8f40e238f2caab1215bd661215b8fefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, алмазбек атамбаев
В мире, Киргизия, Алмазбек Атамбаев
14:31 14.02.2023 (обновлено: 16:02 14.02.2023)
 
Экс-президента Киргизии Атамбаева выпустили из колонии

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из 27 исправительной колонии

© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в медиабанкАлмазбек Атамбаев после освобождения из исправительной колонии № 27 в селе Молдовановка. 14 февраля 2023
Алмазбек Атамбаев после освобождения из исправительной колонии № 27 в селе Молдовановка. 14 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в медиабанк
Алмазбек Атамбаев после освобождения из исправительной колонии № 27 в селе Молдовановка. 14 февраля 2023
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 14 фев - РИА Новости. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из 27 исправительной колонии, где он отбывал срок по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает во вторник корреспондент РИА Новости с места событий.
Около входа в колонию бывшего главу государства встретили около десятка соратников.
Ранее во вторник Первомайский районный суд разрешил экс-президенту покинуть пределы Киргизии в связи с необходимостью прохождения лечения.
В понедельник Верховный суд республики отменил приговор Атамбаеву и отправил его уголовное дело на повторное рассмотрение в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминировалась "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".
Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 07.08.2019
7 августа 2019, 19:31
Биография Алмазбека Атамбаева
Первомайский районный суд Бишкека 23 июня 2020 года приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева. Бишкекский городской суд 14 августа 2020 года оставил это решение в силе. В ноябре 2020 года Верховный суд страны отменил приговоры Первомайского районного суда Бишкека и Бишкекского городского суда в отношении Атамбаева и отправил дело на пересмотр в первую инстанцию. Однако позже в Верховном суде отменили свое же решение и восстановили обвинительный приговор, который впоследствии опять отменили.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев во время VII Международного инновационно-промышленного форума Технологический прорыв. Пространственное развитие России в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 22 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля 2021, 14:54
Экс-президентов Киргизии Акаева и Бакиева объявили в розыск
 
В миреКиргизияАлмазбек Атамбаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала