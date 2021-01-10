Атамбаев воздержался от голосования на выборах президента
19:48 10.01.2021 (обновлено: 19:54 10.01.2021)
БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не поддержал ни одного из кандидатов на выборах главы государства, сообщил его адвокат Замир Жоошев.
"Алмазбек Атамбаев на этих выборах никого из кандидатов в президенты не поддержал. Воздержался. То есть в урну бросил чистый бюллетень. А по форме правления отдал свой голос за парламентаризм", - написал Жоошев на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам адвоката, в ходе предвыборной кампании "экс-президент ни за кого не агитировал и никого не просил делать это за него".
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 95% бюллетеней, на выборах победу в первом туре одержал бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79% голосов. И более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого в отношении членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.