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Атамбаев воздержался от голосования на выборах президента

Атамбаев воздержался от голосования на выборах президента

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не поддержал ни одного из кандидатов на выборах главы государства, сообщил его адвокат Замир Жоошев. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T19:48

2021-01-10T19:48

2021-01-10T19:54

президентские выборы в киргизии — 2021

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

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БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не поддержал ни одного из кандидатов на выборах главы государства, сообщил его адвокат Замир Жоошев.По словам адвоката, в ходе предвыборной кампании "экс-президент ни за кого не агитировал и никого не просил делать это за него".В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 95% бюллетеней, на выборах победу в первом туре одержал бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79% голосов. И более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого в отношении членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, киргизия, в мире