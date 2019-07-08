Биография Юнус-Бека Евкурова

В 1989 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, в 1997 году – Военную академию имени Фрунзе, в 2004 году – Военную академию Генерального штаба.

В Вооруженных силах с 1982 года. Служил на различных командных должностях в Воздушно-десантных войсках ВС РФ. Принимал активное участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе.

Во время второй чеченской кампании участвовал в операции по освобождению из плена 12 российских военнослужащих.

В июне 1999 года находился в сербо-боснийском городе Углевик в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине. Командовал подразделением российских десантников, которое заняло аэродром Слатина близ Приштины (Косово) и удерживало его до прибытия основных сил российского контингента.

Указом Президента РФ от 13 апреля 2000 года за мужество и героизм Юнус-Беку Евкурову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

С 2004 года являлся начальником разведки - заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург).

31 октября 2008 года по представлению президента России Дмитрия Медведева Народным Собранием Ингушетии был наделен полномочиями президента Республики Ингушетия сроком на пять лет.

В июне 2009 года на Юнус-Бека Евкурова было совершено покушение . В Назрани в момент следования кортежа политика в припаркованном на обочине федеральной трассы "Кавказ" автомобиле сработало взрывное устройство. Взрыв совершил смертник. В результате взрыва Евкуров и его младший брат Увайс получили тяжелые ранения, охранник, который находился с ними в одном автомобиле, погиб на месте. После инцидента Евкуров долгое время проходил лечение и реабилитацию в Москве.

В связи с этим 3 июля 2009 года указом президента РФ временное исполнение обязанностей главы Ингушетии было возложено на председателя правительства республики Рашида Гайсанова.

13 августа 2009 года Дмитрий Медведев восстановил Юнус-Бека Евкурова на посту президента Ингушетии.

4 июля 2013 года указом президента РФ Владимира Путина Евкуров был отправлен в отставку по собственному желанию и назначен временно исполняющим обязанности президента Ингушетии.

8 сентября 2013 года депутаты Народного Собрания Ингушетии большинством голосов избрали его главой республики на очередной срок.

8 сентября 2018 года был переизбран на третий срок . На следующий день принес присягу народу республики и вступил в должность руководителя региона.

Имеет воинское звание генерал-лейтенант.

Награжден орденами Александра Невского (2013), "За военные заслуги" (2009), Красной Звезды и Мужества, двумя медалями "За отвагу", орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени ( 2018 ).

Женат, пятеро детей.