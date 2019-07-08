Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T14:54Z
https://ria.ru/20190708/1556314762.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155631/33/1556313361_0:21:2321:1326_1036x0_80_0_0_e9a50e567f8822dea021aff9a5555e59.jpg
РИА Новости

Биография Юнус-Бека Евкурова

Вчера, 14:54
453
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров родился 30 июля 1963 года в селе Тарское Пригородного района Северо-Осетинской АССР (ныне Республика Северная Осетия).
В 1989 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, в 1997 году – Военную академию имени Фрунзе, в 2004 году – Военную академию Генерального штаба.
В Вооруженных силах с 1982 года. Служил на различных командных должностях в Воздушно-десантных войсках ВС РФ. Принимал активное участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе.
Во время второй чеченской кампании участвовал в операции по освобождению из плена 12 российских военнослужащих.
В июне 1999 года находился в сербо-боснийском городе Углевик в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине. Командовал подразделением российских десантников, которое заняло аэродром Слатина близ Приштины (Косово) и удерживало его до прибытия основных сил российского контингента.
Указом Президента РФ от 13 апреля 2000 года за мужество и героизм Юнус-Беку Евкурову было присвоено звание Героя Российской Федерации.
С 2004 года являлся начальником разведки - заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург).
31 октября 2008 года по представлению президента России Дмитрия Медведева Народным Собранием Ингушетии был наделен полномочиями президента Республики Ингушетия сроком на пять лет.
В июне 2009 года на Юнус-Бека Евкурова было совершено покушение. В Назрани в момент следования кортежа политика в припаркованном на обочине федеральной трассы "Кавказ" автомобиле сработало взрывное устройство. Взрыв совершил смертник. В результате взрыва Евкуров и его младший брат Увайс получили тяжелые ранения, охранник, который находился с ними в одном автомобиле, погиб на месте. После инцидента Евкуров долгое время проходил лечение и реабилитацию в Москве.
В связи с этим 3 июля 2009 года указом президента РФ временное исполнение обязанностей главы Ингушетии было возложено на председателя правительства республики Рашида Гайсанова.
13 августа 2009 года Дмитрий Медведев восстановил Юнус-Бека Евкурова на посту президента Ингушетии.
4 июля 2013 года указом президента РФ Владимира Путина Евкуров был отправлен в отставку по собственному желанию и назначен временно исполняющим обязанности президента Ингушетии.
8 сентября 2013 года депутаты Народного Собрания Ингушетии большинством голосов избрали его главой республики на очередной срок.
8 сентября 2018 года был переизбран на третий срок. На следующий день принес присягу народу республики и вступил в должность руководителя региона.
24 июня 2019 года Юнус-Бек Евкуров объявил о своей отставке. 26 июня отставка была принята президентом РФ.
8 июля 2019 года Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Имеет воинское звание генерал-лейтенант.
Награжден орденами Александра Невского (2013), "За военные заслуги" (2009), Красной Звезды и Мужества, двумя медалями "За отвагу", орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2018).
Женат, пятеро детей.
Сумма задекларированного дохода за 2018 год – 2,6 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
100000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Юнус-Бек Евкуров
Кадыров поздравил Евкурова с назначением на новую должность
РИА
Новости
Юнус-Бек Евкуров
Врио главы Ингушетии желает Евкурову побед на посту замминистра обороны
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Юнус-Бек Евкуров
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Лента
новостей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Глава КЧР прокомментировал назначение Евкурова замминистра обороны
Акция против телеканала Рустави 2 в Тбилиси
Гендиректор "Рустави 2" опасается, что митингующие ворвутся в здание канала
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Глава КЧР вручил медаль За любовь и верность 25 супружеским парам
Глава КЧР вручил медаль "За любовь и верность" 25 супружеским парам
Морской вокзал в Сочи
В Сочи участятся проверки безопасности пляжей после ЧП с катером в Джубге
Ведущий программы Постскриптум Георгий Габуния во время эфира
Оскорбившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 5 июля 2019
Грузинские пользователи Сети отреагировали на заявления ведущего о Путине
Туристы фотографируются на смотровой площадке у Военно-Грузинской дороги
Туристы из России массово отменяют брони в Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
Лента новостейМолния