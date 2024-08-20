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Евкуров возглавил координационный совет по безопасности приграничья
Евкуров возглавил координационный совет по безопасности приграничья - РИА Новости, 20.08.2024
Евкуров возглавил координационный совет по безопасности приграничья
Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров назначен замруководителя координационного совета по безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:11
2024-08-20T17:11
2024-08-20T17:11
специальная военная операция на украине
безопасность
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белгородская область
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров назначен замруководителя координационного совета по безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны РФ. "Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем руководителя координационного совета по военной безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей", - говорится в сообщении по итогам заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. В состав координационного совета также входят: заместитель министра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга (отвечает за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан); заместитель министра обороны Алексей Криворучко (вопросы военно-технического обеспечения - вооружение, специальная и военная техника); заместитель министра обороны Павел Фрадков (инженерное обустройство и строительство); заместитель министра обороны – руководитель аппарата МО РФ Олег Савельев (межведомственное взаимодействие и координация); начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин (медицинское обеспечение).
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Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий
Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий
2024-08-20T17:11
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, россия, белгородская область, юнус-бек евкуров, алексей криворучко, олег савельев, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Юнус-Бек Евкуров, Алексей Криворучко, Олег Савельев
Евкуров возглавил координационный совет по безопасности приграничья
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров назначен замруководителя координационного совета по безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны РФ.
2024-08-20T17:11
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Евкуров возглавил координационный совет по безопасности приграничья
Замглавы МО Евкуров возглавил координационный совет по безопасности приграничья