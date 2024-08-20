Рейтинг@Mail.ru
Евкуров возглавил координационный совет по безопасности приграничья - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/evkurov-1967375004.html
Евкуров возглавил координационный совет по безопасности приграничья
Евкуров возглавил координационный совет по безопасности приграничья - РИА Новости, 20.08.2024
Евкуров возглавил координационный совет по безопасности приграничья
Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров назначен замруководителя координационного совета по безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:11
2024-08-20T17:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
юнус-бек евкуров
алексей криворучко
олег савельев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568911859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59963d1286fe92bfc36e196de18db0e1.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров назначен замруководителя координационного совета по безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны РФ. "Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем руководителя координационного совета по военной безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей", - говорится в сообщении по итогам заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. В состав координационного совета также входят: заместитель министра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга (отвечает за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан); заместитель министра обороны Алексей Криворучко (вопросы военно-технического обеспечения - вооружение, специальная и военная техника); заместитель министра обороны Павел Фрадков (инженерное обустройство и строительство); заместитель министра обороны – руководитель аппарата МО РФ Олег Савельев (межведомственное взаимодействие и координация); начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин (медицинское обеспечение).
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий
Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий
2024-08-20T17:11
true
PT4M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568911859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11c416577dd369bce13d411371ecf535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, белгородская область, юнус-бек евкуров, алексей криворучко, олег савельев, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Юнус-Бек Евкуров, Алексей Криворучко, Олег Савельев
Евкуров возглавил координационный совет по безопасности приграничья
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров назначен замруководителя координационного совета по безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны РФ.
2024-08-20T17:11
true
PT4M52S
Евкуров возглавил координационный совет по безопасности приграничья

Замглавы МО Евкуров возглавил координационный совет по безопасности приграничья

© РИА Новости / Алексей Ерешко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров на заседании коллегии Минобороны России
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров на заседании коллегии Минобороны России - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Ерешко
Перейти в медиабанк
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров на заседании коллегии Минобороны России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров назначен замруководителя координационного совета по безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны РФ.
"Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем руководителя координационного совета по военной безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей", - говорится в сообщении по итогам заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.
В состав координационного совета также входят: заместитель министра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга (отвечает за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан); заместитель министра обороны Алексей Криворучко (вопросы военно-технического обеспечения - вооружение, специальная и военная техника); заместитель министра обороны Павел Фрадков (инженерное обустройство и строительство); заместитель министра обороны – руководитель аппарата МО РФ Олег Савельев (межведомственное взаимодействие и координация); начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин (медицинское обеспечение).
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьЮнус-Бек ЕвкуровАлексей КриворучкоОлег Савельев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала