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Евкуров возглавил координационный совет по безопасности приграничья

Евкуров возглавил координационный совет по безопасности приграничья - РИА Новости, 20.08.2024

Евкуров возглавил координационный совет по безопасности приграничья

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров назначен замруководителя координационного совета по безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:11

2024-08-20T17:11

2024-08-20T17:11

специальная военная операция на украине

безопасность

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алексей криворучко

олег савельев

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров назначен замруководителя координационного совета по безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны РФ. "Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем руководителя координационного совета по военной безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей", - говорится в сообщении по итогам заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. В состав координационного совета также входят: заместитель министра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга (отвечает за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан); заместитель министра обороны Алексей Криворучко (вопросы военно-технического обеспечения - вооружение, специальная и военная техника); заместитель министра обороны Павел Фрадков (инженерное обустройство и строительство); заместитель министра обороны – руководитель аппарата МО РФ Олег Савельев (межведомственное взаимодействие и координация); начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин (медицинское обеспечение).

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Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий 2024-08-20T17:11 true PT4M52S

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