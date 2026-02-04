Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Сирии рассказало о переговорах с российской стороной в Дамаске
14:10 04.02.2026 (обновлено: 16:10 04.02.2026)
Минобороны Сирии рассказало о переговорах с российской стороной в Дамаске
Руководство силовых ведомств Сирии обсудит в Дамаске с делегацией из РФ во главе с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым вопросы укрепления... РИА Новости, 04.02.2026
в мире
сирия
дамаск (город)
юнус-бек евкуров
россия
сирия
дамаск (город)
россия
в мире, сирия, дамаск (город), юнус-бек евкуров, россия
В мире, Сирия, Дамаск (город), Юнус-Бек Евкуров, Россия
МО Сирии: переговоры с Россией направлены на развитие военного сотрудничества

© Фото : Министерство обороны СирииЗаместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров во время визита в Сирию
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров во время визита в Сирию - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Министерство обороны Сирии
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров во время визита в Сирию
БЕЙРУТ, 4 фев - РИА Новости. Руководство силовых ведомств Сирии обсудит в Дамаске с делегацией из РФ во главе с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым вопросы укрепления военного сотрудничества, заявило министерство обороны Сирии.
"Визит российской делегации продлится несколько дней и направлен на развитие и укрепление военного сотрудничества в интересах общих интересов двух стран", - написано в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
МИД: Россия и Сирия на встрече обсудили экономическое содействие Дамаску
В мире Сирия Дамаск (город) Юнус-Бек Евкуров Россия
 
 
Заголовок открываемого материала