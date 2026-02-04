Минобороны Сирии рассказало о переговорах с российской стороной в Дамаске

БЕЙРУТ, 4 фев - РИА Новости. Руководство силовых ведомств Сирии обсудит в Дамаске с делегацией из РФ во главе с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым вопросы укрепления военного сотрудничества, заявило министерство обороны Сирии.

"Визит российской делегации продлится несколько дней и направлен на развитие и укрепление военного сотрудничества в интересах общих интересов двух стран", - написано в заявлении.