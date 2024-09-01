https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969845403.html

Спецоперация, 1 сентября: освобождение Птичьего и Выемки в ДНР

Спецоперация, 1 сентября: освобождение Птичьего и Выемки в ДНР - РИА Новости, 01.09.2024

Спецоперация, 1 сентября: освобождение Птичьего и Выемки в ДНР

Все о спецоперации на 1 сентября: как освобождали Птичье и Выемку, что известно об американском проекте "Украина" и предупреждение об опасности "ядерной пропасти"

2024-09-01T19:33

2024-09-01T19:33

2024-09-01T19:33

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Украинские войска за сутки потеряли до 1920 военных, следует из сводки Минобороны РФ. ВС РФ поразили цеха по сборке беспилотников и ангары для их хранения в Харьковской области, сообщило Минобороны. ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 360 военных и 23 единицы бронетехники, сообщило Минобороны РФ. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 8,5 тысячи военных и 80 танков. Украинские дроны атаковали 15 российских регионовРоссийская ПВО за ночь сбила 158 украинских БПЛА самолетного типа над 15 регионами РФ, сообщило Минобороны РФ. Над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БПЛА, над территорией Брянской области 34, Воронежской области – 28, Белгородской области – 14, восемь – над территорией Рязанской области, два – над Москвой, семь – над Московской областью, пять – над Калужской областью, четыре – над Липецкой областью, три – над Тульской областью, по два БПЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над Орловской, Тверской и Ивановской областями, уточнили в ведомстве. Ответ РоссииЭнергетический объект поврежден в городе Харькове, заявили в воскресенье в министерстве энергетики Украины. Был атакован один из энергетических объектов. Сейчас ведется ликвидация последствий обстрела, говорится в публикации Telegram-канала минэнерго Украины. О каком именно объекте идет речь, в ведомстве не уточнили. Американский проект "Украина"США разрабатывали проект "Украина", который предусматривал засасывание страны в военную и политическую инфраструктуру НАТО, Штаты четко шли по пути реализации этого сценария, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Америка - это страна, которая весьма прагматична, у которой был проект "Украина", разрабатываемый до 2014 года. США вложили деньги, реализовали проект, устроили переворот и "раздавали там пирожки". Дальше, по словам Пескова, они шли по пути реализации этого проекта. Предположения о том, что новый президент США в своей инаугурационной речи заявит о прекращении поддержки Украины и призовет стороны сесть за стол переговоров - из области фантастики, считает Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал предвыборные заявления Дональда Трампа, который говорил, что сможет разрешить конфликт на Украине сразу после своего избрания. Призывы к миру Группа общественных деятелей Германии опубликовала в воскресенье по случаю 85-й годовщины начала Второй мировой войны открытое письмо в газете Berliner Zeitung с призывом к Берлину и Парижу выступить за скорейшее прекращение конфликта на Украине. В заявлении говорится, что они требуют сложить оружие и призывают правительство ФРГ, Францию ​​и европейских партнеров обратиться к Украине и Российской Федерации с конкретными инициативами. Целью должно быть прекращение огня, а затем мирные переговоры без каких-либо предварительных условий, отмечается в сообщении. Авторы заявления утверждают, что опасность "ядерной пропасти" увеличивается с каждым днём - и это при том, что военного решения у данного конфликта, по их мнению, не существует. Всего под заявлением подписались 28 человек: среди них есть политики, учёные и журналисты. Словакия закрепила в меморандуме о внешнеполитическом развитии республики то, что в военных конфликтах будет отдавать предпочтение гуманитарной помощи, сообщил премьер страны Роберт Фицо. В воскресенье президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр страны Фицо и исполняющий обязанности председателя парламента Петер Жига подписали меморандум о направлении внешней политики республики. В документе закреплено то, что Словакия является ответственным членом Европейского союза и НАТО, а также остается сторонником соблюдения международного права и сохранения мира. Подписание меморандума состоялось по случаю Дня конституции, который Словакия отмечает 1 сентября. Орден Кутузова — дивизии, ордена Суворова — полкамЗаместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил псковскому гвардейскому соединению ВДВ орден Кутузова, а двум его полкам - ордена Суворова, об этом сообщили в Минобороны России. В день 85-й годовщины со дня образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в Псковской областной филармонии состоялась торжественная церемония прикрепления к боевым знаменам соединения и полков орденов Кутузова и Суворова. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе специальной военной операции, 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия награждена орденом Кутузова, а 237-й гвардейский десантно-штурмовой Торуньский Краснознаменный полк и 1140-й гвардейский артиллерийский дважды Краснознаменный полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии награждены орденами Суворова. Заместитель министра обороны на торжественной церемонии поздравил личный состав соединения с 85-й годовщиной образования, а также с награждением дивизии и полков высокими государственными наградами.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия атаки ВСУ. Кадры, опубликованные главой Белгородской области Глава Белгородской области опубликовал видео с последствиями атаки ВСУ. По его данным, предварительно, в 14 многоквартирных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады, окна и заборы в 8 частных домах, 21 машина. Гладков отметил и то, как жители оказывали доврачебную помощь пострадавшим, также уберегая их от травм. «Одни держали над ними пледы, чтобы уберечь от падающих осколков. Мужчина наложил жгут на ногу ребенка. Наши жители после всех трудных событий, которые пережил регион, моментально приходят на помощь, у многих с собой жгуты и аптечки и люди знают, что нужно делать» 2024-09-01T19:33 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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