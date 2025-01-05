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Замминистра обороны Евкуров прибыл в Курскую область
Замминистра обороны Евкуров прибыл в Курскую область - РИА Новости, 05.01.2025
Замминистра обороны Евкуров прибыл в Курскую область
В Курскую область прибыл замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T15:18:00+03:00
2025-01-05T15:18:00+03:00
2025-01-05T15:45:00+03:00
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юнус-бек евкуров
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КУРСК, 5 янв — РИА Новости. В Курскую область прибыл замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Провели рабочую встречу с заместителем министра обороны РФ генералом армии Юнус-Беком Евкуровым", — написал он.Врио губернатора подчеркнул, что Евкуров как замглавы координационного совета по военной безопасности приграничных территорий активно работает с этими регионами. В частности, в Курск он приехал прямиком из Белгорода.Хинштейн уточнил, что о деталях встречи с замминистра обороны он распространяться не будет. При этом он отметил, что власти Курской области сделают все возможное для содействия российской армии в борьбе с нацизмом.
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курская область, курск, белгород, александр хинштейн, юнус-бек евкуров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курск, Белгород, Александр Хинштейн, Юнус-Бек Евкуров, Безопасность
Замминистра обороны Евкуров прибыл в Курскую область
Хинштейн сообщил о визите замминистра обороны Евкурова в Курскую область