https://ria.ru/20250105/evkurov-1992583166.html

Замминистра обороны Евкуров прибыл в Курскую область

Замминистра обороны Евкуров прибыл в Курскую область - РИА Новости, 05.01.2025

Замминистра обороны Евкуров прибыл в Курскую область

В Курскую область прибыл замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T15:18:00+03:00

2025-01-05T15:18:00+03:00

2025-01-05T15:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

курск

белгород

александр хинштейн

юнус-бек евкуров

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992583615_0:87:960:627_1920x0_80_0_0_6e87140104422deafcf80418d1441e7f.jpg

КУРСК, 5 янв — РИА Новости. В Курскую область прибыл замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Провели рабочую встречу с заместителем министра обороны РФ генералом армии Юнус-Беком Евкуровым", — написал он.Врио губернатора подчеркнул, что Евкуров как замглавы координационного совета по военной безопасности приграничных территорий активно работает с этими регионами. В частности, в Курск он приехал прямиком из Белгорода.Хинштейн уточнил, что о деталях встречи с замминистра обороны он распространяться не будет. При этом он отметил, что власти Курской области сделают все возможное для содействия российской армии в борьбе с нацизмом.

https://ria.ru/20241210/khinshteyn-1988502429.html

курская область

курск

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, курск, белгород, александр хинштейн, юнус-бек евкуров, безопасность