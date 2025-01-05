Рейтинг@Mail.ru
Замминистра обороны Евкуров прибыл в Курскую область - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 05.01.2025 (обновлено: 15:45 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/evkurov-1992583166.html
Замминистра обороны Евкуров прибыл в Курскую область
Замминистра обороны Евкуров прибыл в Курскую область - РИА Новости, 05.01.2025
Замминистра обороны Евкуров прибыл в Курскую область
В Курскую область прибыл замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T15:18:00+03:00
2025-01-05T15:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
курск
белгород
александр хинштейн
юнус-бек евкуров
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992583615_0:87:960:627_1920x0_80_0_0_6e87140104422deafcf80418d1441e7f.jpg
КУРСК, 5 янв — РИА Новости. В Курскую область прибыл замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.&quot;Провели рабочую встречу с заместителем министра обороны РФ генералом армии Юнус-Беком Евкуровым&quot;, — написал он.Врио губернатора подчеркнул, что Евкуров как замглавы координационного совета по военной безопасности приграничных территорий активно работает с этими регионами. В частности, в Курск он приехал прямиком из Белгорода.Хинштейн уточнил, что о деталях встречи с замминистра обороны он распространяться не будет. При этом он отметил, что власти Курской области сделают все возможное для содействия российской армии в борьбе с нацизмом.
https://ria.ru/20241210/khinshteyn-1988502429.html
курская область
курск
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992583615_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_a9ded80cd504a98a86c430424b97335e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, курск, белгород, александр хинштейн, юнус-бек евкуров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курск, Белгород, Александр Хинштейн, Юнус-Бек Евкуров, Безопасность
Замминистра обороны Евкуров прибыл в Курскую область

Хинштейн сообщил о визите замминистра обороны Евкурова в Курскую область

© Фото : пресс-служба врио губернатора Курской областиВрио губернатора Курской области Александр Хинштейн и заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров во время встречи
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : пресс-служба врио губернатора Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 5 янв — РИА Новости. В Курскую область прибыл замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«

"Провели рабочую встречу с заместителем министра обороны РФ генералом армии Юнус-Беком Евкуровым", — написал он.

Врио губернатора подчеркнул, что Евкуров как замглавы координационного совета по военной безопасности приграничных территорий активно работает с этими регионами. В частности, в Курск он приехал прямиком из Белгорода.
Хинштейн уточнил, что о деталях встречи с замминистра обороны он распространяться не будет. При этом он отметил, что власти Курской области сделают все возможное для содействия российской армии в борьбе с нацизмом.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Хинштейн начал посещать ПВР в Курской области без предупреждения
10 декабря 2024, 20:10
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКурскБелгородАлександр ХинштейнЮнус-Бек ЕвкуровБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала