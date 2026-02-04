https://ria.ru/20260204/siriya-2072198366.html
В Сирию прибыла российская делегация во главе с замминистра обороны
Делегацию из России во главе с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым встретили в Дамаске, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 04.02.2026
сирия
россия
в мире
дамаск (город)
юнус-бек евкуров
сирия
россия
дамаск (город)
сирия, россия, в мире, дамаск (город), юнус-бек евкуров
Сирия, Россия, В мире, Дамаск (город), Юнус-Бек Евкуров
