Рейтинг@Mail.ru
В Сирию прибыла российская делегация во главе с замминистра обороны - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 04.02.2026 (обновлено: 14:16 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/siriya-2072198366.html
В Сирию прибыла российская делегация во главе с замминистра обороны
В Сирию прибыла российская делегация во главе с замминистра обороны - РИА Новости, 04.02.2026
В Сирию прибыла российская делегация во главе с замминистра обороны
Делегацию из России во главе с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым встретили в Дамаске, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T14:04:00+03:00
2026-02-04T14:16:00+03:00
сирия
россия
в мире
дамаск (город)
юнус-бек евкуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072200770_0:157:2560:1597_1920x0_80_0_0_baf857d35803ecc180c7220aa78244ad.jpg
https://ria.ru/20260129/peregovory-2070966063.html
сирия
россия
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072200770_0:0:2276:1706_1920x0_80_0_0_1ea8cfa92beec8e49999ef01d5e8c13d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, россия, в мире, дамаск (город), юнус-бек евкуров
Сирия, Россия, В мире, Дамаск (город), Юнус-Бек Евкуров
В Сирию прибыла российская делегация во главе с замминистра обороны

В Сирию прибыла российская делегация во главе с замминистра обороны Евкуровым

© Фото : Министерство обороны СирииЗаместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров во время визита в Сирию
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров во время визита в Сирию - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Министерство обороны Сирии
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров во время визита в Сирию
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 4 фев - РИА Новости. Делегацию из России во главе с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым встретили в Дамаске, сообщило министерство обороны Сирии.
"Глава генерального штаба генерал-майор Али ан-Наасан встретил в Дамаске заместителя министра обороны Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова и сопровождающую его делегацию", - говорится в сообщении.
Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и президента Сирии
29 января, 13:11
 
СирияРоссияВ миреДамаск (город)Юнус-Бек Евкуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала