Замминистра обороны наградил псковских десантников орденами

МОСКВА, 7 янв - РИА НОВОСТИ. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров наградил военнослужащих псковского соединения ВДВ, проявивших мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения боевых задач, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил государственные и ведомственные награды, в том числе ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, а также медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, Жукова и "За спасение погибавших", - говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что церемония награждения состоялась в тыловом районе зоны проведения СВО.
"От имени Министра обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Вы удостоены их за успешные боевые действия, за мужество, героизм, проявленные в бою", - приводит ведомство слова Евкурова.
Замминистра обороны вручил награды бойцам, отличившимся в ходе спецоперации
26 декабря 2025, 14:55