Замминистра обороны наградил псковских десантников орденами
14:14 07.01.2026
Замминистра обороны наградил псковских десантников орденами
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров наградил военнослужащих псковского соединения ВДВ, проявивших мужество, героизм и отвагу в ходе... РИА Новости, 07.01.2026
безопасность, россия, москва, юнус-бек евкуров, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Россия, Москва, Юнус-Бек Евкуров, Воздушно-десантные войска России
Замминистра обороны наградил псковских десантников орденами

Евкуров наградил бойцов псковского соединения ВДВ орденами

© РИА Новости / Алексей Ерешко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров на заседании коллегии Минобороны России
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров на заседании коллегии Минобороны России - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Алексей Ерешко
Перейти в медиабанк
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров на заседании коллегии Минобороны России. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА НОВОСТИ. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров наградил военнослужащих псковского соединения ВДВ, проявивших мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения боевых задач, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил государственные и ведомственные награды, в том числе ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, а также медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, Жукова и "За спасение погибавших", - говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что церемония награждения состоялась в тыловом районе зоны проведения СВО.
"От имени Министра обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Вы удостоены их за успешные боевые действия, за мужество, героизм, проявленные в бою", - приводит ведомство слова Евкурова.
БезопасностьРоссияМоскваЮнус-Бек ЕвкуровВоздушно-десантные войска России
 
 
