Делегация Минобороны России обсудила в Дамаске военное сотрудничество
Делегация Минобороны России обсудила в Дамаске военное сотрудничество - РИА Новости, 16.11.2025
Делегация Минобороны России обсудила в Дамаске военное сотрудничество
Делегация Минобороны России во главе с заместителем министра Юнус-Беком Евкуровым обсудила в Дамаске направления военного сотрудничества и укрепление... РИА Новости, 16.11.2025
в мире
россия
сирия
дамаск (город)
юнус-бек евкуров
ахмед аш-шараа
владимир путин
Делегация Минобороны России обсудила в Дамаске военное сотрудничество
Министр обороны Сирии принял в Дамаске российскую делегацию во главе с Евкуровым