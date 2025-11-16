Рейтинг@Mail.ru
Делегация Минобороны России обсудила в Дамаске военное сотрудничество - РИА Новости, 16.11.2025
21:30 16.11.2025 (обновлено: 21:31 16.11.2025)
Делегация Минобороны России обсудила в Дамаске военное сотрудничество
Делегация Минобороны России обсудила в Дамаске военное сотрудничество

ДОХА, 16 ноя - РИА Новости. Делегация Минобороны России во главе с заместителем министра Юнус-Беком Евкуровым обсудила в Дамаске направления военного сотрудничества и укрепление координации с министром обороны Сирии Мурхафом Абу Касрой, сообщило сирийское ведомство.
"Министр обороны Сирии генерал-майор Мурхаф Абу Касра принял в Дамаске высокопоставленную делегацию Российской Федерации во главе с заместителем министра обороны РоссииЮнус-Беком Евкуровым. В ходе встречи обсуждались направления военного сотрудничества, а также укрепление механизмов координации в интересах обеих стран и в целях реализации общих интересов и стремлений обеих стран", - говорится в сообщении министерства обороны Сирии для сирийского агентства новостей SANA.

В середине октября Москву посетил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых присутствовал министр обороны России Андрей Белоусов.
Сирия разделяет с Россией стратегические интересы, заявил аш-Шараа
В миреРоссияСирияДамаск (город)Юнус-Бек ЕвкуровАхмед аш-ШарааВладимир Путин
 
 
