Делегация Минобороны России обсудила в Дамаске военное сотрудничество

"Министр обороны Сирии генерал-майор Мурхаф Абу Касра принял в Дамаске высокопоставленную делегацию Российской Федерации во главе с заместителем министра обороны РоссииЮнус-Беком Евкуровым. В ходе встречи обсуждались направления военного сотрудничества, а также укрепление механизмов координации в интересах обеих стран и в целях реализации общих интересов и стремлений обеих стран", - говорится в сообщении министерства обороны Сирии для сирийского агентства новостей SANA.