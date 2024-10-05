https://ria.ru/20241005/uchilische-1976508827.html

В Ульяновске возвели новые фонды суворовского училища

В Ульяновске возвели новые фонды суворовского училища - РИА Новости, 05.10.2024

В Ульяновске возвели новые фонды суворовского училища

Специалисты военно-строительного комплекса министерства обороны Российской Федерации возвели новые фонды Ульяновского гвардейского суворовского военного... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T13:29

2024-10-05T13:29

2024-10-05T14:18

безопасность

россия

ульяновская область

юнус-бек евкуров

алексей русских

андрей белоусов

ульяновск

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УЛЬЯНОВСК, 5 окт - РИА Новости. Специалисты военно-строительного комплекса министерства обороны Российской Федерации возвели новые фонды Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, сообщили в Минобороны России. "Всего за восемь месяцев военными строителями для юных суворовцев был построен комплекс современных зданий и обширный спортивный сектор, а также возведены столовая, газовая котельная, проложены наружные инженерные сети. Все постройки учебного заведения выполнены в едином стиле с большой площадью остекления и просторными внутренними помещениями. Общая площадь новых фондов составляет около 60 тысяы квадратных метров", - сказали в ведомстве. В торжественной церемонии открытия новых фондов приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, представители командования Воздушно-десантных войск, ветеранских и общественных организаций. Генерал-полковник Евкуров передал преподавательскому составу училища поздравления с Днём учителя от министра обороны РФ Андрея Белоусова. Он также отметил, что в училище созданы все необходимые условия для качественной подготовки и воспитания юных суворовцев: и для спорта, и для отдыха, и для учёбы, и для культурного развития. "Педагог - это человек с большой буквы, от вас очень многое зависит. Все мы помним своих учителей, как школьных, так и в училищах. От них во многом зависит, как ребёнок вырос, и кем он стал. Система военного образования развивается динамично, пример этого училища - буквально за небольшое время в чистом поле построен новый фонд", - сказал генерал-полковник Евкуров. Он поблагодарил правительство Ульяновской области, а также отметил работу специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны РФ. В ходе мероприятия Евкуров также вручил преподавателям и командованию училища ведомственные награды. "С министерством обороны России у нас налажено тесное взаимодействие, благодарю за внимательное отношение к региону и поддержку. Открытие новых фондов прославленного Ульяновского суворовского училища - результат слаженной работы. Правительство области оказало всестороннее содействие этому проекту на всех этапах реализации. Созданы самые современные условия для обучения юных суворовцев. Поздравляю коллектив училища и курсантов с этим важным событием", - отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Об училищеС 15 ноября 1991 года в Ульяновском гвардейском суворовском военном училище в полном объеме начались учебные занятия. Эта дата стала праздничной и отмечается как День училища. Двенадцатого июня 1993 года был произведён первый выпуск воспитанников училища. С 1995 года училище перешло на программу с трёхлетним сроком обучения. В соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации от 22 октября 2007 года №437 с 1 июня 2008 года училище вошло в состав военно-учебных заведений Воздушно-десантных войск. В соответствии с директивой министра обороны Российской Федерации №Д-30 от 21 апреля 2008 года, начиная с 2008/2009 учебного года в училище введен семилетний срок обучения. Четырнадцатого ноября 2009 года училищу было вручено Георгиевское Знамя как символ воинской чести и доблести.

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https://ria.ru/20230901/oborudovanie-1893622176.html

https://ria.ru/20220818/uchilischa-1810437655.html

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Дарья Буймова

безопасность, россия, ульяновская область, юнус-бек евкуров, алексей русских, андрей белоусов, ульяновск