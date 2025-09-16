https://ria.ru/20250916/zapad-2042316583.html

Евкуров рассказал об учениях России и Белоруссии "Запад-2025"

Евкуров рассказал об учениях России и Белоруссии "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025

Евкуров рассказал об учениях России и Белоруссии "Запад-2025"

Объединенная группировка войск России и Белоруссии по замыслу учения "Запад-2025" отражает крупномасштабную военную агрессию на западном театре военных... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T18:48:00+03:00

2025-09-16T18:48:00+03:00

2025-09-16T19:02:00+03:00

безопасность

россия

белоруссия

юнус-бек евкуров

одкб

шос

учения "запад-2025"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042321798_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_3e99ab60aa6df2fee77c44a2a407faa3.jpg

МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Объединенная группировка войск России и Белоруссии по замыслу учения "Запад-2025" отражает крупномасштабную военную агрессию на западном театре военных действий, заявил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" в Нижегородской области во вторник проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Евкуров доложил Путину детали "Запада-2025"."По замыслу учения объединенная группировка войск отражает крупномасштабную военную агрессию на западном театре военных действий. Боевые действия ведутся на трех направлениях и в арктической зоне", - сказал Евкуров.По его словам, на западном стратегическом направлении региональная группировка войск с 9 сентября отразила главный удар противника в республике "Полесье". "С утра 15 сентября приступила к проведению контрудара с целью завершения освобождения территории республики. На северо-западном стратегическом направлении группировка войск сорвала нанесение отвлекающих ударов противника и ведёт боевые действия по уничтожению противника в приграничных районах, одновременно с сегодняшнего дня приступила к наступательным действиям с целью установления зон безопасности на сопредельных территориях", - сказал Евкуров.На восточном направлении, продолжил он, коалиционная группировка войск ведёт боевые действия по уничтожению противника. "Силами Северного и Балтийского флотов успешно решаются задачи по обеспечению господства в Баренцевом и Балтийском морях. Балтийским флотом поражены амфибийные десанты противника", - сказал Евкуров.Во вторник отрабатывается высадка морского десанта, в частности, на полигоне Хмелевка, добавил он. "Северный флот нанёс поражение критически важным объектам и корабельным ударным группировкам в Баренцевом и Норвежском морях, также отражает высадку морского десанта противника на полуостров Рыбачий", - добавил генерал армии. Кроме того, отметил он, воздушно-космические силы отразили ракетно-авиационные удары и осуществляют авиационную поддержку войск: двумя самолётами Дальней авиации Ту-22 отработано поражение корабельной группировки противника в Баренцевом море и двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-160 нанесены удары в Норвежском море."В ходе учения 41 полигон задействован, в том числе четыре полигона на территории республики Беларусь, (состоялось - ред.) 377 учебно-боевых мероприятий и семь пусков крылатых ракет большой дальности. Сегодня в ходе практической работы на пятнадцатой минуте будет выполняться пуск фрегатом "Адмирал Головко" одной крылатой ракеты "Циркон", - сказал Евкуров.Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

https://ria.ru/20250916/putin-2042307008.html

https://ria.ru/20250528/belorussiya-2019667353.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, белоруссия, юнус-бек евкуров, одкб, шос, учения "запад-2025"