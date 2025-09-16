Рейтинг@Mail.ru
Евкуров рассказал об учениях России и Белоруссии "Запад-2025"
18:48 16.09.2025 (обновлено: 19:02 16.09.2025)
Евкуров рассказал об учениях России и Белоруссии "Запад-2025"
Евкуров рассказал об учениях России и Белоруссии "Запад-2025"
безопасность
россия
белоруссия
юнус-бек евкуров
одкб
шос
учения "запад-2025"
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Объединенная группировка войск России и Белоруссии по замыслу учения "Запад-2025" отражает крупномасштабную военную агрессию на западном театре военных действий, заявил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" в Нижегородской области во вторник проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Евкуров доложил Путину детали "Запада-2025"."По замыслу учения объединенная группировка войск отражает крупномасштабную военную агрессию на западном театре военных действий. Боевые действия ведутся на трех направлениях и в арктической зоне", - сказал Евкуров.По его словам, на западном стратегическом направлении региональная группировка войск с 9 сентября отразила главный удар противника в республике "Полесье". "С утра 15 сентября приступила к проведению контрудара с целью завершения освобождения территории республики. На северо-западном стратегическом направлении группировка войск сорвала нанесение отвлекающих ударов противника и ведёт боевые действия по уничтожению противника в приграничных районах, одновременно с сегодняшнего дня приступила к наступательным действиям с целью установления зон безопасности на сопредельных территориях", - сказал Евкуров.На восточном направлении, продолжил он, коалиционная группировка войск ведёт боевые действия по уничтожению противника. "Силами Северного и Балтийского флотов успешно решаются задачи по обеспечению господства в Баренцевом и Балтийском морях. Балтийским флотом поражены амфибийные десанты противника", - сказал Евкуров.Во вторник отрабатывается высадка морского десанта, в частности, на полигоне Хмелевка, добавил он. "Северный флот нанёс поражение критически важным объектам и корабельным ударным группировкам в Баренцевом и Норвежском морях, также отражает высадку морского десанта противника на полуостров Рыбачий", - добавил генерал армии. Кроме того, отметил он, воздушно-космические силы отразили ракетно-авиационные удары и осуществляют авиационную поддержку войск: двумя самолётами Дальней авиации Ту-22 отработано поражение корабельной группировки противника в Баренцевом море и двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-160 нанесены удары в Норвежском море."В ходе учения 41 полигон задействован, в том числе четыре полигона на территории республики Беларусь, (состоялось - ред.) 377 учебно-боевых мероприятий и семь пусков крылатых ракет большой дальности. Сегодня в ходе практической работы на пятнадцатой минуте будет выполняться пуск фрегатом "Адмирал Головко" одной крылатой ракеты "Циркон", - сказал Евкуров.Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
россия
белоруссия
безопасность, россия, белоруссия, юнус-бек евкуров, одкб, шос, учения "запад-2025"
Безопасность, Россия, Белоруссия, Юнус-Бек Евкуров, ОДКБ, ШОС, Учения "Запад-2025"
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Объединенная группировка войск России и Белоруссии по замыслу учения "Запад-2025" отражает крупномасштабную военную агрессию на западном театре военных действий, заявил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.
Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" в Нижегородской области во вторник проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Евкуров доложил Путину детали "Запада-2025".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Путин назвал цель учений "Запад-2025"
Вчера, 18:32
"По замыслу учения объединенная группировка войск отражает крупномасштабную военную агрессию на западном театре военных действий. Боевые действия ведутся на трех направлениях и в арктической зоне", - сказал Евкуров.
По его словам, на западном стратегическом направлении региональная группировка войск с 9 сентября отразила главный удар противника в республике "Полесье". "С утра 15 сентября приступила к проведению контрудара с целью завершения освобождения территории республики. На северо-западном стратегическом направлении группировка войск сорвала нанесение отвлекающих ударов противника и ведёт боевые действия по уничтожению противника в приграничных районах, одновременно с сегодняшнего дня приступила к наступательным действиям с целью установления зон безопасности на сопредельных территориях", - сказал Евкуров.
На восточном направлении, продолжил он, коалиционная группировка войск ведёт боевые действия по уничтожению противника. "Силами Северного и Балтийского флотов успешно решаются задачи по обеспечению господства в Баренцевом и Балтийском морях. Балтийским флотом поражены амфибийные десанты противника", - сказал Евкуров.
Во вторник отрабатывается высадка морского десанта, в частности, на полигоне Хмелевка, добавил он. "Северный флот нанёс поражение критически важным объектам и корабельным ударным группировкам в Баренцевом и Норвежском морях, также отражает высадку морского десанта противника на полуостров Рыбачий", - добавил генерал армии. Кроме того, отметил он, воздушно-космические силы отразили ракетно-авиационные удары и осуществляют авиационную поддержку войск: двумя самолётами Дальней авиации Ту-22 отработано поражение корабельной группировки противника в Баренцевом море и двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-160 нанесены удары в Норвежском море.
"В ходе учения 41 полигон задействован, в том числе четыре полигона на территории республики Беларусь, (состоялось - ред.) 377 учебно-боевых мероприятий и семь пусков крылатых ракет большой дальности. Сегодня в ходе практической работы на пятнадцатой минуте будет выполняться пуск фрегатом "Адмирал Головко" одной крылатой ракеты "Циркон", - сказал Евкуров.
Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Белоруссии ответили на представление учений "Запад-2025" как агрессии
28 мая, 22:04
 
