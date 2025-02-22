https://ria.ru/20250222/evkurov-2001000227.html
Евкуров вручил медаль Героя России десантнику Авдонину
Евкуров вручил медаль Героя России десантнику Авдонину - РИА Новости, 22.02.2025
Евкуров вручил медаль Героя России десантнику Авдонину
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил медаль "Золотая Звезда" Героя России гвардии капитану Дмитрию Авдонину, группа которого 43 РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T15:11:00+03:00
2025-02-22T15:11:00+03:00
2025-02-22T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил медаль "Золотая Звезда" Героя России гвардии капитану Дмитрию Авдонину, группа которого 43 дня удерживала рубеж обороны в зоне СВО, сообщили в Минобороны России. "Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в преддверии Дня защитника Отечества вручил "Золотую Звезду" Героя России гвардии капитану 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) Дмитрию Авдонину, группа которого 43 дня удерживала рубеж обороны в зоне СВО. Торжественное мероприятие прошло в городском театре Новороссийска", - сказали в ведомстве. Авдонин находился на передовой с первых дней спецоперации. За проявленный на поле боя героизм ранее он уже был награжден медалью Жукова. В марте 2024 года группа под его командованием выдвинулась на трое суток к опорному пункту на одном из направлений СВО для смены штурмовой группы и удержания занятого района. В ходе движения группу обнаружили боевики ВСУ и открыли по ней прицельный огонь. Ночью вражеская ДРГ предприняла попытку подобраться к позициям российских десантников. Авдонин вышел из укрытия и открыл огонь, ликвидировав пять солдат ВСУ. После этого противник, применяя средства дистанционного минирования, отрезал все пути отхода и подхода к опорному пункту. При проведении работ по разминированию отхода Авдонин получил тяжелое ранение, наступив на мину "Лепесток". Несмотря на травмы, он продолжал руководить обороной. Благодаря его бесстрашию и героизму пятеро раненых десантников были спасены, а рубеж обороны удержан в ходе выполнения боевой задачи, продлившейся 43 дня вместо трех. Также генерал армии Евкуров вручил орден Мужества и Георгиевский крест IV степени, медали "За храбрость", "За спасение погибавших", Жукова и Ушакова военнослужащим ВДВ и Черноморского флота, проявившим мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач в рамках СВО. "От имени министра обороны Российской Федерации, коллегии Минобороны России и от себя лично хочу поздравить вас с профессиональным праздником - Днем защитника Отечества. Хочется сказать огромное спасибо за самоотверженный, ратный труд нашим войнам. Всем, кто сегодня на первой линии, всем, кто обеспечивает и помогает, всем, кто в тылу делает все возможное и невозможное для нашей победы", - отметил Евкуров.
https://ria.ru/20250211/medal-1998618269.html
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безопасность, россия, юнус-бек евкуров, вооруженные силы украины, звезда, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Россия, Юнус-Бек Евкуров, Вооруженные силы Украины, Звезда, Воздушно-десантные войска России
Евкуров вручил медаль Героя России десантнику Авдонину
Замминистра обороны Евкуров вручил медаль "Золотая Звезда" десантнику Авдонину
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил медаль "Золотая Звезда" Героя России гвардии капитану Дмитрию Авдонину, группа которого 43 дня удерживала рубеж обороны в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.
"Заместитель министра обороны РФ
генерал армии Юнус-Бек Евкуров
в преддверии Дня защитника Отечества вручил "Золотую Звезду" Героя России гвардии капитану 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) Дмитрию Авдонину, группа которого 43 дня удерживала рубеж обороны в зоне СВО. Торжественное мероприятие прошло в городском театре Новороссийска", - сказали в ведомстве.
Авдонин находился на передовой с первых дней спецоперации. За проявленный на поле боя героизм ранее он уже был награжден медалью Жукова. В марте 2024 года группа под его командованием выдвинулась на трое суток к опорному пункту на одном из направлений СВО для смены штурмовой группы и удержания занятого района. В ходе движения группу обнаружили боевики ВСУ
и открыли по ней прицельный огонь. Ночью вражеская ДРГ предприняла попытку подобраться к позициям российских десантников. Авдонин вышел из укрытия и открыл огонь, ликвидировав пять солдат ВСУ.
После этого противник, применяя средства дистанционного минирования, отрезал все пути отхода и подхода к опорному пункту. При проведении работ по разминированию отхода Авдонин получил тяжелое ранение, наступив на мину "Лепесток". Несмотря на травмы, он продолжал руководить обороной. Благодаря его бесстрашию и героизму пятеро раненых десантников были спасены, а рубеж обороны удержан в ходе выполнения боевой задачи, продлившейся 43 дня вместо трех.
Также генерал армии Евкуров вручил орден Мужества и Георгиевский крест IV степени, медали "За храбрость", "За спасение погибавших", Жукова и Ушакова военнослужащим ВДВ
и Черноморского флота, проявившим мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач в рамках СВО.
"От имени министра обороны Российской Федерации, коллегии Минобороны России и от себя лично хочу поздравить вас с профессиональным праздником - Днем защитника Отечества. Хочется сказать огромное спасибо за самоотверженный, ратный труд нашим войнам. Всем, кто сегодня на первой линии, всем, кто обеспечивает и помогает, всем, кто в тылу делает все возможное и невозможное для нашей победы", - отметил Евкуров.