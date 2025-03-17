https://ria.ru/20250317/minoborony-2005458778.html

Минобороны рассказало подробности об операции "Поток" в Курской области

Минобороны рассказало подробности об операции "Поток" в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025

Минобороны рассказало подробности об операции "Поток" в Курской области

Ни один российский военнослужащий не отказался от участия в операции "Поток" с заходом в тыл ВСУ в Курской области по газовой трубе, заявил замминистра обороны... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:02:00+03:00

2025-03-17T12:02:00+03:00

2025-03-17T12:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

суджа

курская область

юнус-бек евкуров

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ни один российский военнослужащий не отказался от участия в операции "Поток" с заходом в тыл ВСУ в Курской области по газовой трубе, заявил замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров. "Это (операция "Поток" - ред.) вызывает восторг, восхищение нашими ребятами. Но и опять же, надо говорить о чем? Умение и готовность к самопожертвованию. Я знаю доподлинно... там не было ни одного отказника", - сказал Евкуров в эфире Первого канала. Он отметил, что такую операцию невозможно было сделать без достаточной боевой и психологической подготовки. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. Как рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Тьма", благодаря успешной операции "Поток" подразделения ВС РФ оставили боевые части противника на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже.

https://ria.ru/20250311/desantniki-2004427842.html

https://ria.ru/20250313/potok-2004656712.html

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Из трубы в атаку: как проходила операция "Поток" Российские бойцы рассказали подробности уникальной операции по заходу в тыл Вооруженных сил Украины по газопроводу в Курской области. По данным СМИ, маршрут составил около 15 километров. В результате внезапной атаки бойцы обеспечили прорыв наступающих российских войск с противоположных направлений, что позволило в течение нескольких дней освободить более восьми населенных пунктов. "У наших дедов была Курская дуга, а у нас теперь будет "Курская труба". Будем тоже как деды", - отметил один из штурмовиков. 2025-03-17T12:02 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, суджа, курская область, юнус-бек евкуров, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф