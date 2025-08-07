https://ria.ru/20250807/rossiya-2033814567.html

России предложили пять процентов мира

Пока все привычно и пристально следили за вашингтонским иллюзионом, пришли внезапные и очень важные новости — откуда и вовсе не ждали. Республика Нигер (Западная Африка) официально объявила Россию своим главным стратегическим партнером и союзником. Страна далеко за кормой мировой информационной повестки, потому для начала краткий ликбез.Если смотреть на физическую карту мира, Нигер находится чуть западнее географического центра Черного континента. По часовой стрелке вдоль границ страну с юга подпирает Нигерия и далее по дуге Бенин, Буркина-Фасо, Мали, Алжир, Ливия и Чад. Даже минимально погруженные в новостную повестку последних лет люди неоднократно слышали данные топонимы в привязке к внешнеполитической активности России и совершенно логично сделают вывод, что внезапный разворот Ниамея в сторону Москвы — это очередное звено в длинной и незаконченной еще цепи событий внутри Африки.Нигер в приблизительно современных очертаниях был создан в конце XIX века, будучи официально включенным во французскую зону интересов. Умилительный исторический факт: Париж получил право определять границы данного государства, руководствуясь так называемым принципом "эффективной оккупации". Простыми словами, французы получили международный мандат объявить своими все земли, которые они смогут гарантированно удерживать с применением военной силы. Не будем утомлять читателя ненужными подробностями, так как судьба Нигера целиком и полностью повторяет трагическую историю прочих стран Африки, попавших в состав заморских колоний тех или иных "просвещенных" государств Европы.Уже в новейшей истории по завершении Второй мировой войны начавшиеся передел и переустройство глобуса затронули и Африку. В середине 50-х французская армия вторглась в Алжир, что положило начало восьмилетней войне, в которой Париж не сумел одержать убедительную победу, а людские и имиджевые потери привели к политическому кризису внутри самой Франции. В 1958 году Шарль де Голль, чуть позже свергнутый в результате первого хрестоматийного "майдана", предложил Нигеру независимость. Это был сугубо формальный жест, так как государство, 80 процентов которого занимает пустыня Сахель, а жизнь сосредоточена на южной и западной оконечности карты, было и, к сожалению, остается одним из беднейших даже внутри Африки.Дальнейший вектор истории Нигера до современных нам дат — это бесконечная череда внутренних конфликтов, голода, засух и военных переворотов. В настоящий момент страну возглавляет бывший командующий президентской гвардией Абдурахман Тчиани. Наш разговор будет критически неполным, если не упомянуть перманентную проблему, терзающую и Нигер, и регион в целом. Формально ушедшие отсюда, но фактически активно работающие "на земле" французские спецслужбы, обслуживающие политические интересы Парижа и интересы французских горнодобывающих компаний, годами работали на создание постоянной напряженности. В частности, в Нигере вели активную работу исламские проповедники самого радикального толка (а население страны — на 80 процентов мусульмане), что выливалось в постоянные попытки свергнуть центральную власть и бесконечные вооруженные стычки, масштаб которых нарастал.Силовые структуры Нигера представлены Национальной гвардией и жандармерией, общая численность их официально заявляется на уровне 45 тысяч человек, но наиболее адекватные источники говорят о 30 тысячах штыков. Самые боеспособные — это две роты спецназа и батальоны коммандос, комплектуемые в контрактном и выборочно-призывном порядке. В наследство от бывших французских хозяев силовым структурам достался разнокалиберный парк легкой бронетехники и совсем уж куцый набор самолетов и вертолетов. Нигер еще со времен прошлого президента ведет бесконечные боевые действия с джихадистами и, невзирая на то, что подавляющая часть командного состава армии прошла обучение в военных вузах США и Франции, несет достаточно болезненные потери.Гражданская администрация и военное командование прекрасно отдают себе отчет во всех системных проблемах, потому давно посматривают в сторону России, которая на деле ежедневно доказывает свой военный потенциал, умение воевать, а также умение учить воевать других. В 2023 году замглавы Министерства обороны России Юнус-Бек Евкуров совместно с главой нигерского оборонного ведомства Салифу Моди подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере обороны.Мы неслучайно сделали столь пространное вступление: задачей было показать, что близкое сотрудничество Нигера с нашей страной произрастает именно на военной почве. Впрочем, здесь нет ничего удивительного, если вспомнить успехи российских подразделений, давно и чрезвычайно успешно работающих в других странах Африки, включая соседнее Мали.Мы не смеем давать каких-либо советов нашему МИД, однако желание Нигера уплотнить сотрудничество несет России осязаемые и долговременные выгоды.Недра Нигера богаты золотом, углем, серебром, известняком и, конечно же, ураном. До недавнего времени (верифицированных данных на сегодня нет) добычей ядерного топлива тут заведовала французская корпорация Areva (бывшая Orano). Французы на месторождениях Azelik, Madaouela, Imouraren и Tassa добывали от двух до четырех тысяч тонн вмещающей руды, или пять процентов мирового производства. Уран Нигера во многом позволил Франции относительно безболезненно пройти энергетический кризис последних лет, накрывший всю остальную Европу. Именно атомный сектор был тем базисом, на котором Эммануэль Макрон собирался построить новую первую экономику ЕС. Франция в 2024 году установила исторические рекорды и по выработке электроэнергии, и по ее экспорту в соседние страны.Выпроваживание Areva из Нигера ощутимо повысит международный вес "Росатома", и вот почему: российский атомный монополист реализует политику, при которой отечественные потребности в топливном уране закрываются за счет внутренней добычи, а все, что уходит на экспорт, включая США, добывается за пределами наших границ. Установление дружественных отношений с Нигером сделает топливный дивизион "Росатома" самым значимым мировым игроком, который сможет, например, регулировать фантазии и планы крупнейших энергетических держав Европы. А остальным приготовиться.

