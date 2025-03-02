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Замглавы Минобороны посетил ЦАР - РИА Новости, 02.03.2025
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00:16 02.03.2025 (обновлено: 00:28 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/evkurov-2002518234.html
Замглавы Минобороны посетил ЦАР
Замглавы Минобороны посетил ЦАР - РИА Новости, 02.03.2025
Замглавы Минобороны посетил ЦАР
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров посетил с рабочим визитом ЦАР, в ходе поездки достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T00:16:00+03:00
2025-03-02T00:28:00+03:00
в мире
россия
цар
банги
юнус-бек евкуров
фостен-арканж туадера
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров посетил с рабочим визитом ЦАР, в ходе поездки достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах, сообщило посольство РФ в Банги в Telegram-канале."Первого марта заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров посетил с рабочим визитом Банги. Заместитель министра обороны Российской Федерации был принят президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой и провел обстоятельные переговоры с министром национальной обороны и восстановления армии ЦАР Клодом Рамо Биро", - говорится в сообщении дипмиссии.Отмечается, что был подтвержден настрой российской стороны продолжать оказывать содействие народу ЦАР в укреплении безопасности в стране. "Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах", - заключили в посольстве.
https://ria.ru/20250223/tsar-2001180574.html
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в мире, россия, цар, банги, юнус-бек евкуров, фостен-арканж туадера
В мире, Россия, ЦАР, Банги, Юнус-Бек Евкуров, Фостен-Арканж Туадера
Замглавы Минобороны посетил ЦАР

Замглавы Минобороны Евкуров посетил ЦАР и встретился с президентом Туадерой

© РИА Новости / Алексей Ерешко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Алексей Ерешко
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Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров посетил с рабочим визитом ЦАР, в ходе поездки достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах, сообщило посольство РФ в Банги в Telegram-канале.
"Первого марта заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров посетил с рабочим визитом Банги. Заместитель министра обороны Российской Федерации был принят президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой и провел обстоятельные переговоры с министром национальной обороны и восстановления армии ЦАР Клодом Рамо Биро", - говорится в сообщении дипмиссии.
Жители ЦАР исполнили песню Комбат группы Любэ в культурно-просветительском центре Русский дом в столице страны Банги - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Жители ЦАР исполнили песню "Комбат" в День защитника Отечества
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Отмечается, что был подтвержден настрой российской стороны продолжать оказывать содействие народу ЦАР в укреплении безопасности в стране. "Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах", - заключили в посольстве.
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В миреРоссияЦАРБангиЮнус-Бек ЕвкуровФостен-Арканж Туадера
 
 
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