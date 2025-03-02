Замглавы Минобороны посетил ЦАР
Замглавы Минобороны Евкуров посетил ЦАР и встретился с президентом Туадерой
© РИА Новости / Алексей Ерешко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров посетил с рабочим визитом ЦАР, в ходе поездки достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах, сообщило посольство РФ в Банги в Telegram-канале.
"Первого марта заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров посетил с рабочим визитом Банги. Заместитель министра обороны Российской Федерации был принят президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой и провел обстоятельные переговоры с министром национальной обороны и восстановления армии ЦАР Клодом Рамо Биро", - говорится в сообщении дипмиссии.
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Отмечается, что был подтвержден настрой российской стороны продолжать оказывать содействие народу ЦАР в укреплении безопасности в стране. "Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах", - заключили в посольстве.