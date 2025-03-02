https://ria.ru/20250302/evkurov-2002518234.html

Замглавы Минобороны посетил ЦАР

Замглавы Минобороны посетил ЦАР - РИА Новости, 02.03.2025

Замглавы Минобороны посетил ЦАР

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров посетил с рабочим визитом ЦАР, в ходе поездки достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T00:16:00+03:00

2025-03-02T00:16:00+03:00

2025-03-02T00:28:00+03:00

в мире

россия

цар

банги

юнус-бек евкуров

фостен-арканж туадера

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров посетил с рабочим визитом ЦАР, в ходе поездки достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах, сообщило посольство РФ в Банги в Telegram-канале."Первого марта заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров посетил с рабочим визитом Банги. Заместитель министра обороны Российской Федерации был принят президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой и провел обстоятельные переговоры с министром национальной обороны и восстановления армии ЦАР Клодом Рамо Биро", - говорится в сообщении дипмиссии.Отмечается, что был подтвержден настрой российской стороны продолжать оказывать содействие народу ЦАР в укреплении безопасности в стране. "Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах", - заключили в посольстве.

https://ria.ru/20250223/tsar-2001180574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, цар, банги, юнус-бек евкуров, фостен-арканж туадера