Евкуров исполнил мечту мальчика из Москвы побывать в суворовском училище
Евкуров исполнил мечту Дениса Изотова из Москвы побывать в суворовском училище
Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту мальчика из Москвы побывать в суворовском училище, сообщило Минобороны.
Ранее Евкуров снял с елки открытку Дениса Изотова, сына военнослужащего, принимающего участие в СВО.
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"Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров в рамках Всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний" выполнил просьбу мальчика из Москвы побывать в суворовском училище", - говорится в сообщении.
Для Дениса и его мамы по поручению замминистра обороны организовали поездку в Тульское суворовское военное училище.
В довузовском учреждении для гостей провели экскурсию, где показали, как учатся воспитанники, познакомили с учебно-материальной базой и условиями проживания юных суворовцев, а также дали Денису почувствовать себя настоящим десантником и примерить парашют.
Новогодняя экскурсия продолжилась в музее военного училища, где мальчику рассказали о подвигах тульских суворовцев в различных вооруженных конфликтах, и завершилась праздничным концертом.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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