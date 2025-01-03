https://ria.ru/20250103/mechta-1992367884.html

Евкуров исполнил мечту мальчика из Москвы побывать в суворовском училище

Евкуров исполнил мечту мальчика из Москвы побывать в суворовском училище - РИА Новости, 03.01.2025

Евкуров исполнил мечту мальчика из Москвы побывать в суворовском училище

Замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту мальчика из Москвы побывать в суворовском училище, РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T05:28:00+03:00

2025-01-03T05:28:00+03:00

2025-01-03T05:28:00+03:00

общество

россия

москва

юнус-бек евкуров

тульское суворовское военное училище

новый год

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту мальчика из Москвы побывать в суворовском училище, сообщило Минобороны. Ранее Евкуров снял с елки открытку Дениса Изотова, сына военнослужащего, принимающего участие в СВО. "Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров в рамках Всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний" выполнил просьбу мальчика из Москвы побывать в суворовском училище", - говорится в сообщении. Для Дениса и его мамы по поручению замминистра обороны организовали поездку в Тульское суворовское военное училище. В довузовском учреждении для гостей провели экскурсию, где показали, как учатся воспитанники, познакомили с учебно-материальной базой и условиями проживания юных суворовцев, а также дали Денису почувствовать себя настоящим десантником и примерить парашют. Новогодняя экскурсия продолжилась в музее военного училища, где мальчику рассказали о подвигах тульских суворовцев в различных вооруженных конфликтах, и завершилась праздничным концертом. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

https://ria.ru/20241220/manturov-1990346943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, юнус-бек евкуров, тульское суворовское военное училище, новый год