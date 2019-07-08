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РИА Новости
Культура

Певица, актриса, мама: какой мы помним Жанну Фриске

Вчера, 12:02
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Восьмого июля Жанне Фриске исполнилось бы 45 лет. В жизни этой хрупкой женщины были не только слава и обожание, но и тяжелые испытания. Одна из самых ярких звезд отечественной эстрады — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Олег Наумов / Перейти в фотобанк

Увлеченная оптимистка Жанна с детства занималась балетом и танцами, акробатикой и художественной гимнастикой, участвовала в самодеятельности.

Певица Жанна Фриске - участница шоу Ледниковый период. Шоу проходит в Ледовом Дворце на Ходынском поле
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Увлеченная оптимистка Жанна с детства занималась балетом и танцами, акробатикой и художественной гимнастикой, участвовала в самодеятельности.

© РИА Новости / Олег Наумов
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Страна узнала и полюбила Жанну Фриске в середине 90-х, когда та вышла на сцену в составе девичьей группы "Блестящие".

Жанна Фриске на съемочной площадке фильма О чем говорят мужчины режиссера Дмитрия Дьяченко
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Страна узнала и полюбила Жанну Фриске в середине 90-х, когда та вышла на сцену в составе девичьей группы "Блестящие".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Солистки группы "Блестящие" Жанна Фриске, Ольга Орлова и Ирина Лукьянова выступают на концерте звезд российской и зарубежной эстрады "Золотой граммофон", 1998 год.

Солистки группы Блестящие Жанна Фриске, Ольга Орлова и Ирина Лукьянова выступают на концерте звезд российской и зарубежной эстрады Золотой граммофон
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Солистки группы "Блестящие" Жанна Фриске, Ольга Орлова и Ирина Лукьянова выступают на концерте звезд российской и зарубежной эстрады "Золотой граммофон", 1998 год.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
© РИА Новости / Виталий Безруких

Фриске записала с "Блестящими" четыре альбома, после чего решила делать сольную карьеру.

Певица Жанна Фриске во время интервью радиостанции Авторадио
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Фриске записала с "Блестящими" четыре альбома, после чего решила делать сольную карьеру.

© РИА Новости / Виталий Безруких
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Дебютный альбом певицы "Жанна" вышел в 2005 году.

Певица Жанна Фриске с супругом Дмитрием Шепелевым на торжественной церемонии вручения наград журнала GQ Человек года
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Дебютный альбом певицы "Жанна" вышел в 2005 году.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Середина 2000-х была плодотворным временем для Фриске: она не только выступала на сцене, но и дебютировала в кино.

Певица Жанна Фриске, удостоенная премии Женщина года Glamour 2009 в номинации Певица года, во время торжественной церемонии вручения в Московском драматическом театре имени М.Н.Ермоловой
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Середина 2000-х была плодотворным временем для Фриске: она не только выступала на сцене, но и дебютировала в кино.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В 2004 году Жанна Фриске сыграла роль ведьмы Алисы Донниковой в "Ночном дозоре" Тимура Бекмамбетова, в 2005 году снялась в продолжении саги — блокбастере "Дневной дозор".

Певица Жанна Фриске на презентации фильма Генсбур. Любовь хулигана в рамках XXI Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр
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В 2004 году Жанна Фриске сыграла роль ведьмы Алисы Донниковой в "Ночном дозоре" Тимура Бекмамбетова, в 2005 году снялась в продолжении саги — блокбастере "Дневной дозор".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Филипп Киркоров и Жанна Фриске на праздновании дня рождения и презентации альбома Сергея Лазарева в клубе "Истерика".

Продюсер Филипп Киркоров и певица Жанна Фриске на праздновании дня рождения и презентации нового альбома Сергея Лазарева в клубе Истерика
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Филипп Киркоров и Жанна Фриске на праздновании дня рождения и презентации альбома Сергея Лазарева в клубе "Истерика".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кинокарьера Фриске не ограничилась "Дозорами": 2010 году певица сыграла главную роль в трагическом детективе Клима Шипенко "Кто я?".

Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
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Кинокарьера Фриске не ограничилась "Дозорами": 2010 году певица сыграла главную роль в трагическом детективе Клима Шипенко "Кто я?".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жанна Фриске появилась в камео в комедии "О чем говорят мужчины?", участвовала в съемках музыкального телефильма "Новогодние сваты".

Певица Жанна Фриске удостоена награды MTV Russia Music Awards-2008 в номинации Плагиат. Церемония награждения состоялась в СК Лужники
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Жанна Фриске появилась в камео в комедии "О чем говорят мужчины?", участвовала в съемках музыкального телефильма "Новогодние сваты".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица озвучивала анимационные фильмы: ее голосом говорили персонажи "Тачек-2", "Нико: Путь к звездам", "Попугай Club".

Певица Жанна Фриске, удостоенная премии Женщина года Glamour 2009 в номинации Певица года, во время выступления на торжественной церемонии вручения в Московском драматическом театре имени М.Н.Ермоловой
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Певица озвучивала анимационные фильмы: ее голосом говорили персонажи "Тачек-2", "Нико: Путь к звездам", "Попугай Club".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В какой-то момент Жанну Фриске увлекли развлекательные телевизионные шоу.

Певица Жанна Фриске раздает автографы на 10-м юбилейном концерте детского коллектива Непоседы - Взрослые и дети, приуроченном ко Дню Защиты Детей
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В какой-то момент Жанну Фриске увлекли развлекательные телевизионные шоу.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Цирк со звездами", "Сердце Африки", "Империя", "Ледниковый период 2", "Последний герой" — во всех этих проектах певица принимала участие.

Актриса Жанна Фриске дает интервью на показе нового фильма Клима Шипенко Кто я? в Центральном доме литератора
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"Цирк со звездами", "Сердце Африки", "Империя", "Ледниковый период 2", "Последний герой" — во всех этих проектах певица принимала участие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Куденко

В 2010 году певица стала обладательницей музыкальной премии "Золотой граммофон".

Певица Жанна Фриске во время выступления в финале конкурса красоты Мисс Россия - 2010, который прошел в концертном зале Барвиха Luxury Village
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В 2010 году певица стала обладательницей музыкальной премии "Золотой граммофон".

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Она была успешна и востребована, модные журналы хотели видеть ее на своих страницах. Ее нередко называли иконой стиля за безупречный вкус.

Певица Жанна Фриске и телеведущий Валдис Пельш на благотворительном вечере в GQ-баре в Москве
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Она была успешна и востребована, модные журналы хотели видеть ее на своих страницах. Ее нередко называли иконой стиля за безупречный вкус.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Осенью 2013 года Жанна Фриске родила долгожданного сына.

Певица Жанна Фриске позирует фотографу перед началом IX церемонии вручения премии Золотой орел
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Осенью 2013 года Жанна Фриске родила долгожданного сына.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

А в 2014 году стало известно, что у Жанны опухоль мозга.

Певица Жанна Фриске перед началом церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
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А в 2014 году стало известно, что у Жанны опухоль мозга.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Она проходила терапию в Нью-Йорке и в Китае.

Певица Жанна Фриске во время выступления на церемонии вручения первой ежегодной премии КАРОНАЦИЯ-2006
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Она проходила терапию в Нью-Йорке и в Китае.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Певица ушла из жизни в июне 2015 года.

Певица Жанна Фриске перед началом церемонии вручения премии журнала Hello! Самые стильные в России, которая прошла в клубе Discoteque
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Певица ушла из жизни в июне 2015 года.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В памяти друзей и коллег Жанна Фриске осталась светлым и искренним человеком.

Певица Жанна Фриске перед юбилейным показом коллекции Haute Couture 2013 Дома CHAPURIN в небоскребе Imperia Tower в Москве
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В памяти друзей и коллег Жанна Фриске осталась светлым и искренним человеком.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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