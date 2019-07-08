Певица, актриса, мама: какой мы помним Жанну Фриске

Увлеченная оптимистка Жанна с детства занималась балетом и танцами, акробатикой и художественной гимнастикой, участвовала в самодеятельности.
Увлеченная оптимистка Жанна с детства занималась балетом и танцами, акробатикой и художественной гимнастикой, участвовала в самодеятельности.
Страна узнала и полюбила Жанну Фриске в середине 90-х, когда та вышла на сцену в составе девичьей группы "Блестящие".
Страна узнала и полюбила Жанну Фриске в середине 90-х, когда та вышла на сцену в составе девичьей группы "Блестящие".
Солистки группы "Блестящие" Жанна Фриске, Ольга Орлова и Ирина Лукьянова выступают на концерте звезд российской и зарубежной эстрады "Золотой граммофон", 1998 год.
Солистки группы "Блестящие" Жанна Фриске, Ольга Орлова и Ирина Лукьянова выступают на концерте звезд российской и зарубежной эстрады "Золотой граммофон", 1998 год.
Фриске записала с "Блестящими" четыре альбома, после чего решила делать сольную карьеру.
Фриске записала с "Блестящими" четыре альбома, после чего решила делать сольную карьеру.
Дебютный альбом певицы "Жанна" вышел в 2005 году.
Середина 2000-х была плодотворным временем для Фриске: она не только выступала на сцене, но и дебютировала в кино.
Середина 2000-х была плодотворным временем для Фриске: она не только выступала на сцене, но и дебютировала в кино.
В 2004 году Жанна Фриске сыграла роль ведьмы Алисы Донниковой в "Ночном дозоре" Тимура Бекмамбетова, в 2005 году снялась в продолжении саги — блокбастере "Дневной дозор".
В 2004 году Жанна Фриске сыграла роль ведьмы Алисы Донниковой в "Ночном дозоре" Тимура Бекмамбетова, в 2005 году снялась в продолжении саги — блокбастере "Дневной дозор".
Филипп Киркоров и Жанна Фриске на праздновании дня рождения и презентации альбома Сергея Лазарева в клубе "Истерика".
Филипп Киркоров и Жанна Фриске на праздновании дня рождения и презентации альбома Сергея Лазарева в клубе "Истерика".
Кинокарьера Фриске не ограничилась "Дозорами": 2010 году певица сыграла главную роль в трагическом детективе Клима Шипенко "Кто я?".
Кинокарьера Фриске не ограничилась "Дозорами": 2010 году певица сыграла главную роль в трагическом детективе Клима Шипенко "Кто я?".
Жанна Фриске появилась в камео в комедии "О чем говорят мужчины?", участвовала в съемках музыкального телефильма "Новогодние сваты".
Жанна Фриске появилась в камео в комедии "О чем говорят мужчины?", участвовала в съемках музыкального телефильма "Новогодние сваты".
Певица озвучивала анимационные фильмы: ее голосом говорили персонажи "Тачек-2", "Нико: Путь к звездам", "Попугай Club".
Певица озвучивала анимационные фильмы: ее голосом говорили персонажи "Тачек-2", "Нико: Путь к звездам", "Попугай Club".
В какой-то момент Жанну Фриске увлекли развлекательные телевизионные шоу.
В какой-то момент Жанну Фриске увлекли развлекательные телевизионные шоу.
"Цирк со звездами", "Сердце Африки", "Империя", "Ледниковый период 2", "Последний герой" — во всех этих проектах певица принимала участие.
"Цирк со звездами", "Сердце Африки", "Империя", "Ледниковый период 2", "Последний герой" — во всех этих проектах певица принимала участие.
В 2010 году певица стала обладательницей музыкальной премии "Золотой граммофон".
В 2010 году певица стала обладательницей музыкальной премии "Золотой граммофон".
Она была успешна и востребована, модные журналы хотели видеть ее на своих страницах. Ее нередко называли иконой стиля за безупречный вкус.
Она была успешна и востребована, модные журналы хотели видеть ее на своих страницах. Ее нередко называли иконой стиля за безупречный вкус.
Осенью 2013 года Жанна Фриске родила долгожданного сына.
А в 2014 году стало известно, что у Жанны опухоль мозга.
А в 2014 году стало известно, что у Жанны опухоль мозга.
Она проходила терапию в Нью-Йорке и в Китае.
Певица ушла из жизни в июне 2015 года.
В памяти друзей и коллег Жанна Фриске осталась светлым и искренним человеком.
В памяти друзей и коллег Жанна Фриске осталась светлым и искренним человеком.