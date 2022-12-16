https://ria.ru/20221216/orlova-1839277148.html
Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Фриске
Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Фриске - РИА Новости, 16.12.2022
Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Фриске
Ольга Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платоном. Она сообщила, что его перепутали с другим мальчиком. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T18:41
2022-12-16T18:41
2022-12-16T18:41
шоубиз
ольга орлова
жанна фриске
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ольга Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платоном. Она сообщила, что его перепутали с другим мальчиком.Кроме того, она пожаловалась, что не видится с наследником певицы. Накануне СМИ сообщили о встрече Орловой с сыном Фриске. Причиной домыслов послужил снимок звезды с другим крестником. Мальчика звали так же, как наследника покойной артистки.Фриске и Шепелев начали встречаться в 2011 году. В 2013-м у пары родился сын Платон. Орлова стала крестной мальчика. Ранее артистка решила помирить ведущего с отцом певицы Владимиром Фриске. Также она призналась, что Шепелев не дает ей видеться с крестником.
https://ria.ru/20210729/friske-1743391701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ольга орлова, жанна фриске
Шоубиз, Ольга Орлова, Жанна Фриске
Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Фриске
Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Фриске Платоном
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ольга Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платоном. Она сообщила, что его перепутали с другим мальчиком.
"Это не сын Жанны! У меня два крестника Платона, и одна крестница Оля", – пояснила ведущая в своей соцсети.
Кроме того, она пожаловалась, что не видится с наследником певицы.
"С сыном Жанны я, к сожалению, не вижусь", – пожаловалась знаменитость.
Накануне СМИ сообщили о встрече Орловой с сыном Фриске. Причиной домыслов послужил снимок звезды с другим крестником. Мальчика звали так же, как наследника покойной артистки.
Фриске и Шепелев начали встречаться в 2011 году. В 2013-м у пары родился сын Платон. Орлова стала крестной мальчика.
Ранее артистка решила
помирить ведущего с отцом певицы Владимиром Фриске. Также она призналась, что Шепелев не дает ей видеться с крестником.