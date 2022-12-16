https://ria.ru/20221216/orlova-1839277148.html

Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Фриске

Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Фриске - РИА Новости, 16.12.2022

Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Фриске

Ольга Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платоном. Она сообщила, что его перепутали с другим мальчиком. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T18:41

2022-12-16T18:41

2022-12-16T18:41

шоубиз

ольга орлова

жанна фриске

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ольга Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платоном. Она сообщила, что его перепутали с другим мальчиком.Кроме того, она пожаловалась, что не видится с наследником певицы. Накануне СМИ сообщили о встрече Орловой с сыном Фриске. Причиной домыслов послужил снимок звезды с другим крестником. Мальчика звали так же, как наследника покойной артистки.Фриске и Шепелев начали встречаться в 2011 году. В 2013-м у пары родился сын Платон. Орлова стала крестной мальчика. Ранее артистка решила помирить ведущего с отцом певицы Владимиром Фриске. Также она призналась, что Шепелев не дает ей видеться с крестником.

https://ria.ru/20210729/friske-1743391701.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга орлова, жанна фриске