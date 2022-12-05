https://ria.ru/20221205/orlova-1836389910.html

Орлова решила уладить конфликт между Шепелевым и отцом Фриске

Орлова решила уладить конфликт между Шепелевым и отцом Фриске - РИА Новости, 05.12.2022

Орлова решила уладить конфликт между Шепелевым и отцом Фриске

Ольга Орлова решила помирить Дмитрия Шепелева и отца Жанны Фриске Владимира. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:44

2022-12-05T13:44

2022-12-05T13:44

шоубиз

дмитрий шепелев

жанна фриске

ольга орлова

владимир фриске

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ольга Орлова решила помирить Дмитрия Шепелева и отца Жанны Фриске Владимира. По мнению артистки, родитель Фриске не должен был выносить сор из избы. Также она пожаловалась, что ведущий не дает ей видеться с крестником. Фриске и Шепелев вступили в отношения в 2011 году. В 2013-м у знаменитостей родился сын Платон. Орлова стала его крестной. После смерти певицы в 2015 году между ее родителями и ведущим были неоднократные публичные разбирательства. Прежде всего они связаны с наследником артистки и ее имуществом. Ранее родители Фриске возобновили суд с Шепелевым. Причиной послужило его желание продать доли Платона в двух спорных квартирах звезды.

https://ria.ru/20221123/friske-1833722550.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дмитрий шепелев, жанна фриске, ольга орлова, владимир фриске