https://ria.ru/20221205/orlova-1836389910.html
Орлова решила уладить конфликт между Шепелевым и отцом Фриске
Орлова решила уладить конфликт между Шепелевым и отцом Фриске - РИА Новости, 05.12.2022
Орлова решила уладить конфликт между Шепелевым и отцом Фриске
Ольга Орлова решила помирить Дмитрия Шепелева и отца Жанны Фриске Владимира. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:44
2022-12-05T13:44
2022-12-05T13:44
шоубиз
дмитрий шепелев
жанна фриске
ольга орлова
владимир фриске
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ольга Орлова решила помирить Дмитрия Шепелева и отца Жанны Фриске Владимира. По мнению артистки, родитель Фриске не должен был выносить сор из избы. Также она пожаловалась, что ведущий не дает ей видеться с крестником. Фриске и Шепелев вступили в отношения в 2011 году. В 2013-м у знаменитостей родился сын Платон. Орлова стала его крестной. После смерти певицы в 2015 году между ее родителями и ведущим были неоднократные публичные разбирательства. Прежде всего они связаны с наследником артистки и ее имуществом. Ранее родители Фриске возобновили суд с Шепелевым. Причиной послужило его желание продать доли Платона в двух спорных квартирах звезды.
https://ria.ru/20221123/friske-1833722550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий шепелев, жанна фриске, ольга орлова, владимир фриске
Шоубиз, Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске, Ольга Орлова, Владимир Фриске
Орлова решила уладить конфликт между Шепелевым и отцом Фриске
Певица Ольга Орлова решила уладить конфликт между Дмитрием Шепелевым и отцом Фриске
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ольга Орлова решила помирить Дмитрия Шепелева и отца Жанны Фриске Владимира.
"Люди не хотят договориться. Я очень хочу договориться. Я готова. Их помирить тяжело, хотя у меня есть соображения на этот счет", – призналась
ведущая в интервью "Света вокруг света".
По мнению артистки, родитель Фриске не должен был выносить сор из избы.
"Дядю Вову очень люблю, но он совершает определенные ошибки. Не надо выносить сор из избы. Кто-то должен быть мудрее. Не обкрадывать собственного внука", – поделилась певица.
Также она пожаловалась, что ведущий не дает ей видеться с крестником.
"Действую в интересах ребенка. Я бы очень хотела, чтобы Дима разрешил мне с ним видеться. Он не дает", – добавила звезда.
Фриске и Шепелев вступили в отношения в 2011 году. В 2013-м у знаменитостей родился сын Платон. Орлова стала его крестной.
После смерти певицы в 2015 году между ее родителями и ведущим были неоднократные публичные разбирательства. Прежде всего они связаны с наследником артистки и ее имуществом.
Ранее родители Фриске возобновили
суд с Шепелевым. Причиной послужило его желание продать доли Платона в двух спорных квартирах звезды.