https://ria.ru/20250709/friske-2027978027.html

Сестра-близнец Жанны Фриске попала в больницу со страшным диагнозом

Сестра-близнец Жанны Фриске попала в больницу со страшным диагнозом - РИА Новости, 09.07.2025

Сестра-близнец Жанны Фриске попала в больницу со страшным диагнозом

Известная блогерша Наталья Фриске столкнулась с серьёзными последствиями перенесённой несколько месяцев назад гнойной ангины. Несмотря на пройденное лечение,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T19:09:00+03:00

2025-07-09T19:09:00+03:00

2025-07-09T19:09:00+03:00

балашиха

сша

болгария

жанна фриске

дмитрий шепелев

ольга орлова

российская академия наук

шоубиз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027996855_0:276:1063:874_1920x0_80_0_0_b6397500c95ffe2987837bcb45a78f48.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Известная блогерша Наталья Фриске столкнулась с серьёзными последствиями перенесённой несколько месяцев назад гнойной ангины. Несмотря на пройденное лечение, здоровье полностью не восстановилось — периодически возникали слабость и другие тревожные симптомы, которые женщина долгое время игнорировала."Думала, искры посыпятся"Критическим моментом стали минувшие выходные, когда у Фриске внезапно поднялась температура выше 38 градусов, появился озноб и болезненное уплотнение на шее. Наутро, отправив дочь Луну к бабушке с дедушкой, Наталья поспешила к врачу, где ей сразу порекомендовали госпитализацию. В субботу медики провели срочное хирургическое вмешательство, в ходе которого удалили четыре поражённых лимфоузла."Казалось, пролечила ангину, и всё хорошо. Но через неделю появилась боль в шее — я не придала значения. А позавчера вдруг заметила лимфатический узел, который вылез и начал болеть. Утром боль усилилась, он стал пульсировать — я сразу же поехала в больницу, не дожидаясь понедельника. Это было самое правильное решение!" — откровенно рассказала Фриске.Специалисты пояснили, что промедление могло привести к разрыву воспалённого лимфоузла и тяжёлым осложнениям. Послеоперационный период дался Наталье нелегко — особенно болезненной оказалась первая перевязка. "У меня открытая рана, стоял огромный дренаж. Дядя начал мне это всё вытаскивать, потом иглой туда залез, промывать перекисью... Я думала, у меня искры из глаз посыпятся", — с горькой иронией вспоминает блогерша.Сейчас состояние Фриске стабилизировалось: она принимает гостей, совершает короткие прогулки и делает акцент на важности своевременной диагностики. "Наши лимфоузлы — это сигнальные маячки болезни. Если видите уплотнения, чувствуете боль или пульсацию — не игнорируйте. Обязательно обращайтесь к врачу как можно скорее. Врачи сказали, что я вовремя пришла — потом было бы хуже..." — подчеркнула Наталья.Несмотря на предстоящий курс реабилитации, Фриске благодарна медикам за оперативную помощь и надеется, что её история заставит других внимательнее относиться к сигналам собственного организма.Рисковала собственной жизньюНапомним, что ровно десять лет назад ушла из жизни Жанна Фриске — певица, телеведущая и кумир миллионов. Её борьба с глиобластомой, агрессивной формой рака мозга, потрясла всю страну.Личная жизнь певицы всегда вызывала интерес. После романов с известными персонами она нашла счастье с телеведущим Дмитрием Шепелевым, родив ему сына в 2013 году.Узнав о страшном диагнозе во время беременности, Жанна Фриске столкнулась с мучительным выбором. Врачи настаивали на прерывании беременности для начала срочного лечения, но певица решила сохранить ребенка, осознанно рискуя собственной жизнью.После рождения сына началась тяжелая борьба с болезнью. Дмитрий Шепелев, родные и друзья мобилизовали все ресурсы. Они организовывали сбор средств, искали лучшие зарубежные клиники. В 2014 году появилась надежда, врачи сообщили о ремиссии. Однако болезнь вернулась. В июне 2015 года Жанна ушла из жизни, так и не придя в сознание.Загадки смерти ФрискеСмерть Жанны Фриске оставила после себя множество неразрешенных вопросов, которые продолжают тревожить поклонников и журналистов. По словам отца певицы Владимира Борисовича, последние три месяца жизни Жанна провела в коме в родительском доме в Балашихе. Туда её перевезли после лечения в США. Удивительно, но ни одна клиника не согласилась принять тяжелобольную знаменитость. По утверждению родных, врачи не хотели, чтобы она умерла в стенах медучреждения.Особые вопросы вызывает запоздалый вызов скорой помощи. Согласно имеющейся информации, певица скончалась около 22:30 15 июня, но медицинскую помощь вызвали только после полуночи. Подруга Жанны Ольга Орлова, которая сделала этот звонок, отказалась давать пояснения, сославшись на шоковое состояние. Известно лишь, что нанятая сиделка неожиданно сбежала, оставив уход за умирающей звездой на её мать и сестру.Ситуацию осложняет и тот факт, что гражданский муж Жанны Дмитрий Шепелев с их сыном Платоном находились в Болгарии в момент трагедии. Родители певицы выразили готовность взять на себя заботу о внуке. Однако их осторожные формулировки в стиле "если нам будут доверять ребенка", уже тогда наводили на мысли о возможных семейных разногласиях.Остается открытым главный вопрос. Почему Жанна, находившаяся в критическом состоянии, не получала квалифицированной медицинской помощи в последние часы жизни?"Изолировали от меня"Солистка первого состава группы "Блестящие" и организатор чемпионата России по серфингу Полина Иодис в интервью РИА Новости рассказала, что ее изолировали от смертельно больной Жанны Фриске, несмотря на ее желание помочь.Иодис выступала с Фриске в составе "Блестящих" с 1995 по 1998 год. В 2014 году в СМИ впервые опубликовали сообщения о болезни Фриске. В 2015 году она скончалась в возрасте 40 лет."Живя уже на Бали, я узнала, что Жанна родила, и мы снова начали общаться. Потом она резко пропала, все контакты оборвались, - говорит Иодис. - Позже узнала, что она заболела. Мне очень хотелось помочь, хотелось участвовать в этом процессе, так как я всю жизнь изучаю медицину. Я просила Олю (Орлову - ред.) дать мне контакт, но она отказалась. Меня изолировали от Жанны. Не знаю, почему у Оли такое отношение ко мне. Хотя сейчас выясняется, что изолировали не только меня, но вообще всех близких Жанне людей. Мне это сложно понять".Можно определить по запахуЗапахи противоположного пола могут продлить жизнь пациента с опухолью головного мозга. К таким первичным выводам пришли ученые Центра генетических ресурсов лабораторных животных Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, которые провели серию экспериментов на лабораторных мышах с глиомами. Об этом РИА Новости сообщил заведующий центром Евгений Завьялов.Глиомы — опухоли головного мозга — занимают лидирующее место среди нейроонкологических заболеваний. Глиобластомы — глиомы четвертой стадии — наиболее опасны и характеризуются низким уровнем дожития. Медиана выживаемости пациентов с данным диагнозом составляет от 9 до 12 месяцев (Del Bello et al. 2022). В разные годы заболевание унесло жизни Анастасии Заворотнюк, Жанны Фриске, Дмитрия Хворостовского, Михаила Задорнова."Стандартное лечение глиобластомы включает в себя хирургическое удаление опухоли с последующей лучевой терапией и химиотрапией. Пациенты тяжело переносят лечение, зачастую чувствуют моральное истощение и подавленность", — отметил ученый.Вместе с тем, по его словам, разнообразные внешние факторы могут выступать в роли регуляторов физиологического и психологического состояния.Отвечая на вопрос о том, как полученные результаты могут быть применимы к человеческой популяции, ученый предположил, что "запах близкого человека" может благотворно влиять на продолжительность жизни тяжело больного пациента.

балашиха

сша

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

балашиха, сша, болгария, жанна фриске, дмитрий шепелев, ольга орлова, российская академия наук