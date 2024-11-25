https://ria.ru/20241125/nauka-1985210997.html

"Запах близкого". Ученые изучают влияние запахов на опухоль мозга

"Запах близкого". Ученые изучают влияние запахов на опухоль мозга - РИА Новости, 25.11.2024

"Запах близкого". Ученые изучают влияние запахов на опухоль мозга

Запахи противоположного пола могут продлить жизнь пациента с опухолью головного мозга. К таким первичным выводам пришли ученые Центра генетических ресурсов... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T09:00

2024-11-25T09:00

2024-11-25T09:00

наука

наука

университетская наука

анастасия заворотнюк

жанна фриске

дмитрий хворостовский

российская академия наук

медицина

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Запахи противоположного пола могут продлить жизнь пациента с опухолью головного мозга. К таким первичным выводам пришли ученые Центра генетических ресурсов лабораторных животных Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, которые провели серию экспериментов на лабораторных мышах с глиомами. Об этом РИА Новости сообщил заведующий центром Евгений Завьялов.Глиомы — опухоли головного мозга — занимают лидирующее место среди нейроонкологических заболеваний. Глиобластомы — глиомы четвертой стадии — наиболее опасны и характеризуются низким уровнем дожития. Медиана выживаемости пациентов с данным диагнозом составляет от 9 до 12 месяцев (Del Bello et al. 2022). В разные годы заболевание унесло жизни Анастасии Заворотнюк, Жанны Фриске, Дмитрия Хворостовского, Михаила Задорнова."Стандартное лечение глиобластомы включает в себя хирургическое удаление опухоли с последующей лучевой терапией и химиотрапией. Пациенты тяжело переносят лечение, зачастую чувствуют моральное истощение и подавленность", — отметил ученый.Вместе с тем, по его словам, разнообразные внешние факторы могут выступать в роли регуляторов физиологического и психологического состояния."Среди всего многообразия агентов мы выделили ольфакторную стимуляцию, которая способна оказывать моделирующее действие на иммунную систему", — добавил Евгений Завьялов, пояснив, что в основе метода ольфактотерапии (разработан во Франции в 90-х годах – прим ред.) лежит обоняние, дающее доступ к эмоциональной памяти.В качестве ольфакторного стимула ученые использовали "загрязненный" подстил со следами жизнедеятельности грызунов противоположного пола, который подкладывали в клетку к самцам. В эксперименте участвовало несколько десятков лабораторных животных.В результате специалисты пришли к выводу, что групповое содержание самцов с запаховыми стимулами (хемосигналами) увеличивает продолжительность их жизни на 10-15 процентов."Мы не говорим о том, что запах сородичей остановил развитие опухоли или облегчил течение агрессивного заболевания, но хемосигналы, действительно, продлили жизнь мышей с глиобластомой", — подчеркнул ученый.Отвечая на вопрос о том, как полученные результаты могут быть применимы к человеческой популяции, ученый предположил, что "запах близкого человека" может благотворно влиять на продолжительность жизни тяжело больного пациента.В настоящее время по итогам данных экспериментов ученые готовят научную публикацию. По их оценкам, если дальнейшие исследования окончательно докажут и детально опишут механизмы влияния запаха на опухоль мозга, то метод ольфакторной стимуляции будет довольно просто внедрить в практику, поскольку этот подход, в отличие от лекарственных препаратов, вряд ли потребует сложного протокола лицензирования.Ежегодно в Центре генетических ресурсов лабораторных животных на базе SPF-вивария, где разводят высококачественных лабораторных грызунов SPF статуса (статус Specific Pathogen Free означает отсутствие видоспецифичных патогенных микроорганизмов, вызывающих различные инфекционные заболевания у грызунов), "производится" более 40 тысяч мышей. Эти животные необходимы ученым и производителям лекарств для моделирования различных заболеваний человека и создания новых лекарственных препаратов.Во всем мире именно мышей чаще всего используют для такого рода исследований, и их доля составляет более 70 процентов от всех используемых лабораторных животных.Для определения эффективности лекарственных средств ученые SPF-вивария подбирают модель для каждого конкретного заболевания. Это могут быть животные с иммунодефицитом, диабетом второго типа, заболеванием кишечника, гипертонией, склонностью к депрессивному поведению и т.д. Как заверили ученые вивария, эксперименты по поиску новых путей терапии глиобластомы будут продолжены.

https://ria.ru/20241114/nauka-1983543324.html

https://ria.ru/20240516/nauka-1946079478.html

https://ria.ru/20240417/nauka-1940082124.html

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наука, университетская наука, анастасия заворотнюк, жанна фриске, дмитрий хворостовский, российская академия наук, медицина, рак, онкология, здоровье - общество