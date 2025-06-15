Смерть Жанны Фриске: кто виноват в трагедии?
© РИА Новости / Централ Партнершип | Перейти в медиабанкЖанна Фриске в фильме режиссера Дмитрия Дьяченко "О чем говорят мужчины"
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ровно десять лет назад ушла из жизни Жанна Фриске — певица, телеведущая и кумир миллионов. Её борьба с глиобластомой, агрессивной формой рака мозга, потрясла всю страну. Даже спустя годы остается множество вопросов: почему болезнь обнаружили так поздно? Действительно ли лечение в США могло её спасти? Кто виноват в том, что сборы денег на терапию сопровождались скандалами?
Яркая жизнь и невосполнимая утрата
Начав карьеру в группе "Блестящие", Жанна Фриске стала одной из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса. Её сольные выступления, роли в кино и телепроекты покорили миллионы зрителей.
Личная жизнь певицы всегда вызывала интерес. После романов с известными персонами она нашла счастье с телеведущим Дмитрием Шепелевым, родив ему сына в 2013 году.
Поп-группа "Блестящие"
Узнав о страшном диагнозе во время беременности, Жанна Фриске столкнулась с мучительным выбором. Врачи настаивали на прерывании беременности для начала срочного лечения, но певица решила сохранить ребенка, осознанно рискуя собственной жизнью.
После рождения сына началась тяжелая борьба с болезнью. Дмитрий Шепелев, родные и друзья мобилизовали все ресурсы. Они организовывали сбор средств, искали лучшие зарубежные клиники. В 2014 году появилась надежда, врачи сообщили о ремиссии. Однако болезнь вернулась. В июне 2015 года Жанна ушла из жизни, так и не придя в сознание.
Телеведущий Дмитрий Шепелев
Прощание с любимой артисткой в Crocus City Hall собрало тысячи скорбящих поклонников. Последний приют Жанна Фриске обрела на Николо-Архангельском кладбище.
Загадки смерти Фриске
Смерть Жанны Фриске оставила после себя множество неразрешенных вопросов, которые продолжают тревожить поклонников и журналистов. По словам отца певицы Владимира Борисовича, последние три месяца жизни Жанна провела в коме в родительском доме в Балашихе. Туда её перевезли после лечения в США. Удивительно, но ни одна клиника не согласилась принять тяжелобольную знаменитость. По утверждению родных, врачи не хотели, чтобы она умерла в стенах медучреждения.
Особые вопросы вызывает запоздалый вызов скорой помощи. Согласно имеющейся информации, певица скончалась около 22:30 15 июня, но медицинскую помощь вызвали только после полуночи. Подруга Жанны Ольга Орлова, которая сделала этот звонок, отказалась давать пояснения, сославшись на шоковое состояние. Известно лишь, что нанятая сиделка неожиданно сбежала, оставив уход за умирающей звездой на её мать и сестру.
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Ситуацию осложняет и тот факт, что гражданский муж Жанны Дмитрий Шепелев с их сыном Платоном находились в Болгарии в момент трагедии. Родители певицы выразили готовность взять на себя заботу о внуке. Однако их осторожные формулировки в стиле "если нам будут доверять ребенка", уже тогда наводили на мысли о возможных семейных разногласиях.
Остается открытым главный вопрос. Почему Жанна, находившаяся в критическом состоянии, не получала квалифицированной медицинской помощи в последние часы жизни? Ответа на него мы, возможно, не узнаем никогда. Эта трагедия стала ещё одним горьким напоминанием о том, что даже слава и деньги не всегда могут защитить человека от несовершенства системы и человеческих ошибок.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Жанна Фриске, удостоенная премии "Женщина года Glamour 2009" в номинации "Певица года"
Певица Жанна Фриске, удостоенная премии "Женщина года Glamour 2009" в номинации "Певица года"
Куда пропали деньги артистки? 20 млн рублей без отчетности
Также какое-то время гремел конфликт вокруг 20,9 миллионов рублей, собранных на лечение певицы. Русфонд требовал расследовать вопрос о возможном хищении.
После перевода 25 миллионов на личный счет Фриске в 2014 году родственники отчитались лишь за 4,1 миллиона рублей.
Ключевым моментом в деле стало то, что Дмитрий Шепелев совершил три перевода за границу, а именно 170 тысяч долларов в Германию, 104 тысячи долларов в Нью-Йорк и 180 тысяч долларов в Лос-Анджелес без предоставления чеков.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкОтец певицы Владимир Фриске и мать Ольга Копылова на церемонии прощания с певицей Жанной Фриске в здании Крокус Сити Холл в Москве
Отец певицы Владимир Фриске и мать Ольга Копылова на церемонии прощания с певицей Жанной Фриске в здании Крокус Сити Холл в Москве
Кроме того, отец певицы Владимир Фриске утверждал, что не снимал деньги со счета. Шепелев заявлял, что передал все документы Русфонду еще в сентябре 2015 года. Также следствие проверяло происхождение средств на ремонт дома Шепелева в Истре.
Шепелев настаивал, что деньги ушли на лечение в клиники США и Германии, где лечилась Фриске. Отец певицы предполагал нецелевое использование средств. Эксперты отмечают, что восстановить медицинские чеки из зарубежных клиник возможно по запросу.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПевица Жанна Фриске перед началом церемонии вручения Премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010"
Певица Жанна Фриске перед началом церемонии вручения Премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010"
Трагический уход певицы оставил больше вопросов, чем ответов. Возможно, виной всему поздняя диагностика. Даже дорогостоящее лечение в США не смогло остановить болезнь. Некоторые обвиняют окружение Фриске, близкие слишком поздно забили тревогу. Кто-то винит саму судьбу, забравшую исполнительницу так рано.
Жанна Фриске ушла молодой, но оставила после себя не только песни, но и пример мужества. Пока звучат её хиты, память о певице продолжает жить в сердцах миллионов.