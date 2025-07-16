Рейтинг@Mail.ru
Тайны Дмитрия Дюжева, о которых не принято говорить вслух - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/dyuzhev-2029292247.html
Тайны Дмитрия Дюжева, о которых не принято говорить вслух
Тайны Дмитрия Дюжева, о которых не принято говорить вслух - РИА Новости, 16.07.2025
Тайны Дмитрия Дюжева, о которых не принято говорить вслух
Российские зрители знают его как харизматичного актера с бархатным голосом и аристократической внешностью. Но за красивой картинкой скрывается гораздо более... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:21:00+03:00
2025-07-16T19:21:00+03:00
москва
россия
жанна фриске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/54/1508875483_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bf002c7276634f09d4ec5b6d78dc6963.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские зрители знают его как харизматичного актера с бархатным голосом и аристократической внешностью. Но за красивой картинкой скрывается гораздо более сложная история — о человеке, который прошел через испытания, способные сломать любого. Что превратило любимца публики в скандального персонажа? Почему актер, заработавший миллионы, не может заплатить за коммуналку и собирает мусор?Проклятая семьяИстория Дмитрия Дюжева — это не биография артиста, а настоящая трагедия в трех актах. Родственники всерьез считали, что на семью наложили проклятие. И для этого были основания.Первой ушла младшая сестра Настя. В 1998 году у 12-летней девочки обнаружили рак крови. Семья боролась, возили на лечение в Москву, но Настенька "быстро сгорела как свеча"."Когда Настя умерла, я побрился налысо. Мне тогда казалось, что надо чего-то лишиться, чтобы выжить", — вспоминал Дюжев. На похоронах родные были в шоке от его вида. "Я не хотел видеть маленького любимого человека мертвым. Голова отворачивалась от гроба".Отец запил. Петр Дюжев не мог найти утешение и залил горе спиртным. В 2002 году он продал магазин, поставил дочери памятник из белоснежного мрамора, а после вскрыл себе вены. Ему было всего 48 лет."Когда мама позвонила и сказала, что отец умер, я облегченно вздохнул, что он не причинил вред маме", — откровенно признавался актер.Третьей жертвой стала мать. Людмила Григорьевна не выдержала пережитого горя — через девять месяцев после смерти мужа у нее отказало сердце. В 46 лет она умерла на руках 24-летнего сына, не дожив до операции буквально несколько часов."Родственники поговаривали, что мою семью преследует злой рок. Когда мамы не стало, на меня люди глядели и говорили: 'Скоро за тобой придет смерть'", — делился Дюжев."Вы это заслуживаете"Слава после "Бригады" изменила актера. Скандал разразился в аэропорту, когда Дюжев устроил сцену из-за необходимости стоять в очереди с обычными пассажирами. У него был билет в бизнес-класс."О чем мне с вами говорить? Артист и зритель, политик и избиратель — о чем вообще мне говорить с вами? Я рискую жизнью ради вашего досуга. Сколько раз мы чуть не разбились на самолете! У меня шрам на руке от жестяного штыря!" — эмоционально высказался он.Но главный удар актер нанес по российским зрителям: "Когда для вас делают такую ерунду и безвкусицу, значит, вы это заслуживаете! Получается, вы получаете тот продукт, который сами выбираете".Артист, которого публика сделала звездой, открыто презирал эту же публику. "Погибни сейчас, но будь лучшим, не допускай фальши! А потом я оказываюсь среди вас, зрителей. И мое место — в последнем вагоне?" — возмущался Дюжев.От романа с Фриске до семейного счастьяПосле "Бригады" ему приписывали множество романов. Сначала была балерина Анастасия Меськова, потом актриса Наталья Швец, с которой они даже собирались пожениться.Но самой громкой стала история с Жанной Фриске. "Краткосрочная интрижка" с певицей наделала шуму в светской хронике. Правда, долго эти отношения не продлились.В 2008 году Дюжев наконец остепенился, женившись на Татьяне Зайцевой. Пара воспитывает двоих детей: 15-летнего сына Ивана и 9-летнюю дочь Анну. Семейная жизнь, кажется, стала для актера островком стабильности.ДТП без последствийВ 2011 году актер попал в серьезную передрягу — сбил ребенка. Девочка с сестрой перебегала дорогу вне пешеходного перехода и неожиданно бросилась под колеса.Сначала в соцсетях распространились слухи о том, что Дюжев был пьян и превышал скорость. Но расследование показало: актер был трезв и ехал со скоростью около 20 км/ч. Это спасло ситуацию — девочка упала на капот, но серьезных травм не получила.Дюжев повел себя благородно. Он не скрылся с места ДТП, а сразу вышел из машины, положил пострадавшую на газон и подложил под голову свою куртку. Родители девочки не стали предъявлять претензий, но актер сам решил помочь семье материально.Розыск за неуплатуВ 2024 году случилось то, что никто не ожидал. Заслуженный артист России попал в федеральный розыск. Причина оказалась до смешного банальной — долги за коммуналку.Дюжев не заплатил за газ, тепло и электроэнергию. Общая сумма задолженности составила 44 тысячи рублей. Для актера, получающего миллионные гонорары, это копейки. Но копейки, которые привели к розыску.Ситуация выглядела абсурдно. Первый долг — 23 тысячи 89 рублей 76 копеек. Второй — 21 тысяча 143 рубля 64 копейки. Судебные приставы начали поиски звезды "Бригады", которая не может расплатиться с управляющей компанией.Амбассадор мусораСегодня Дмитрий Дюжев учит россиян правильно обращаться с отходами. Российский экологический оператор сделал его амбассадором инициативы по раздельному сбору мусора."Амбассадоры, используя свои платформы и влияние, будут активно распространять информацию о правильном обращении с отходами", — объявил генеральный директор РЭО.Актер, который когда-то презрительно говорил о российских зрителях, теперь появляется в социальных роликах рядом с Иваном Грозным, Пушкиным и Петром I. Все они дружно учат россиян сортировать мусор.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/54/1508875483_176:0:1600:1068_1920x0_80_0_0_d90a6f4af35c2bf426dc5c459cc8c1a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, жанна фриске
Москва, Россия, Жанна Фриске

Тайны Дмитрия Дюжева, о которых не принято говорить вслух

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Дюжев
Актер Дмитрий Дюжев - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские зрители знают его как харизматичного актера с бархатным голосом и аристократической внешностью. Но за красивой картинкой скрывается гораздо более сложная история — о человеке, который прошел через испытания, способные сломать любого. Что превратило любимца публики в скандального персонажа? Почему актер, заработавший миллионы, не может заплатить за коммуналку и собирает мусор?

Проклятая семья

История Дмитрия Дюжева — это не биография артиста, а настоящая трагедия в трех актах. Родственники всерьез считали, что на семью наложили проклятие. И для этого были основания.
Первой ушла младшая сестра Настя. В 1998 году у 12-летней девочки обнаружили рак крови. Семья боролась, возили на лечение в Москву, но Настенька "быстро сгорела как свеча".
© Первый канал и 20 Century Fox | Перейти в медиабанкДмитрий Дюжев, Сергей Безруков. Съемки фильма "Каникулы строгого режима"
Дмитрий Дюжев, Сергей Безруков. Съемки фильма Каникулы строгого режима - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Первый канал и 20 Century Fox
Перейти в медиабанк
Дмитрий Дюжев, Сергей Безруков. Съемки фильма "Каникулы строгого режима"
"Когда Настя умерла, я побрился налысо. Мне тогда казалось, что надо чего-то лишиться, чтобы выжить", — вспоминал Дюжев. На похоронах родные были в шоке от его вида. "Я не хотел видеть маленького любимого человека мертвым. Голова отворачивалась от гроба".
Отец запил. Петр Дюжев не мог найти утешение и залил горе спиртным. В 2002 году он продал магазин, поставил дочери памятник из белоснежного мрамора, а после вскрыл себе вены. Ему было всего 48 лет.
"Когда мама позвонила и сказала, что отец умер, я облегченно вздохнул, что он не причинил вред маме", — откровенно признавался актер.
© РИА Новости / Алексей Панов | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Дюжев
Актер Дмитрий Дюжев - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Алексей Панов
Перейти в медиабанк
Актер Дмитрий Дюжев
Третьей жертвой стала мать. Людмила Григорьевна не выдержала пережитого горя — через девять месяцев после смерти мужа у нее отказало сердце. В 46 лет она умерла на руках 24-летнего сына, не дожив до операции буквально несколько часов.
"Родственники поговаривали, что мою семью преследует злой рок. Когда мамы не стало, на меня люди глядели и говорили: 'Скоро за тобой придет смерть'", — делился Дюжев.

"Вы это заслуживаете"

Слава после "Бригады" изменила актера. Скандал разразился в аэропорту, когда Дюжев устроил сцену из-за необходимости стоять в очереди с обычными пассажирами. У него был билет в бизнес-класс.
© Кинокомпания CTB (2005)Кадр из фильма "Жмурки"
Кадр из фильма Жмурки - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Кинокомпания CTB (2005)
Кадр из фильма "Жмурки"
"О чем мне с вами говорить? Артист и зритель, политик и избиратель — о чем вообще мне говорить с вами? Я рискую жизнью ради вашего досуга. Сколько раз мы чуть не разбились на самолете! У меня шрам на руке от жестяного штыря!" — эмоционально высказался он.
Но главный удар актер нанес по российским зрителям: "Когда для вас делают такую ерунду и безвкусицу, значит, вы это заслуживаете! Получается, вы получаете тот продукт, который сами выбираете".
Артист, которого публика сделала звездой, открыто презирал эту же публику. "Погибни сейчас, но будь лучшим, не допускай фальши! А потом я оказываюсь среди вас, зрителей. И мое место — в последнем вагоне?" — возмущался Дюжев.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Дюжев на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета
Актер Дмитрий Дюжев на премьере сериала Раневская в Театре имени Моссовета - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Актер Дмитрий Дюжев на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета

От романа с Фриске до семейного счастья

После "Бригады" ему приписывали множество романов. Сначала была балерина Анастасия Меськова, потом актриса Наталья Швец, с которой они даже собирались пожениться.
Но самой громкой стала история с Жанной Фриске. "Краткосрочная интрижка" с певицей наделала шуму в светской хронике. Правда, долго эти отношения не продлились.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Жанна Фриске
Певица Жанна Фриске - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Жанна Фриске
В 2008 году Дюжев наконец остепенился, женившись на Татьяне Зайцевой. Пара воспитывает двоих детей: 15-летнего сына Ивана и 9-летнюю дочь Анну. Семейная жизнь, кажется, стала для актера островком стабильности.

ДТП без последствий

В 2011 году актер попал в серьезную передрягу — сбил ребенка. Девочка с сестрой перебегала дорогу вне пешеходного перехода и неожиданно бросилась под колеса.
Сначала в соцсетях распространились слухи о том, что Дюжев был пьян и превышал скорость. Но расследование показало: актер был трезв и ехал со скоростью около 20 км/ч. Это спасло ситуацию — девочка упала на капот, но серьезных травм не получила.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаДмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Дмитрий Дюжев
Дюжев повел себя благородно. Он не скрылся с места ДТП, а сразу вышел из машины, положил пострадавшую на газон и подложил под голову свою куртку. Родители девочки не стали предъявлять претензий, но актер сам решил помочь семье материально.

Розыск за неуплату

В 2024 году случилось то, что никто не ожидал. Заслуженный артист России попал в федеральный розыск. Причина оказалась до смешного банальной — долги за коммуналку.
Дюжев не заплатил за газ, тепло и электроэнергию. Общая сумма задолженности составила 44 тысячи рублей. Для актера, получающего миллионные гонорары, это копейки. Но копейки, которые привели к розыску.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной на вечеринке
Актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной на вечеринке - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной на вечеринке
Ситуация выглядела абсурдно. Первый долг — 23 тысячи 89 рублей 76 копеек. Второй — 21 тысяча 143 рубля 64 копейки. Судебные приставы начали поиски звезды "Бригады", которая не может расплатиться с управляющей компанией.

Амбассадор мусора

Сегодня Дмитрий Дюжев учит россиян правильно обращаться с отходами. Российский экологический оператор сделал его амбассадором инициативы по раздельному сбору мусора.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Дюжев на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля
Актер Дмитрий Дюжев на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Актер Дмитрий Дюжев на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля
"Амбассадоры, используя свои платформы и влияние, будут активно распространять информацию о правильном обращении с отходами", — объявил генеральный директор РЭО.
Актер, который когда-то презрительно говорил о российских зрителях, теперь появляется в социальных роликах рядом с Иваном Грозным, Пушкиным и Петром I. Все они дружно учат россиян сортировать мусор.
 
МоскваРоссияЖанна Фриске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала