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Тайны Дмитрия Дюжева, о которых не принято говорить вслух

Тайны Дмитрия Дюжева, о которых не принято говорить вслух - РИА Новости, 16.07.2025

Тайны Дмитрия Дюжева, о которых не принято говорить вслух

Российские зрители знают его как харизматичного актера с бархатным голосом и аристократической внешностью. Но за красивой картинкой скрывается гораздо более... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T19:21:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские зрители знают его как харизматичного актера с бархатным голосом и аристократической внешностью. Но за красивой картинкой скрывается гораздо более сложная история — о человеке, который прошел через испытания, способные сломать любого. Что превратило любимца публики в скандального персонажа? Почему актер, заработавший миллионы, не может заплатить за коммуналку и собирает мусор?Проклятая семьяИстория Дмитрия Дюжева — это не биография артиста, а настоящая трагедия в трех актах. Родственники всерьез считали, что на семью наложили проклятие. И для этого были основания.Первой ушла младшая сестра Настя. В 1998 году у 12-летней девочки обнаружили рак крови. Семья боролась, возили на лечение в Москву, но Настенька "быстро сгорела как свеча"."Когда Настя умерла, я побрился налысо. Мне тогда казалось, что надо чего-то лишиться, чтобы выжить", — вспоминал Дюжев. На похоронах родные были в шоке от его вида. "Я не хотел видеть маленького любимого человека мертвым. Голова отворачивалась от гроба".Отец запил. Петр Дюжев не мог найти утешение и залил горе спиртным. В 2002 году он продал магазин, поставил дочери памятник из белоснежного мрамора, а после вскрыл себе вены. Ему было всего 48 лет."Когда мама позвонила и сказала, что отец умер, я облегченно вздохнул, что он не причинил вред маме", — откровенно признавался актер.Третьей жертвой стала мать. Людмила Григорьевна не выдержала пережитого горя — через девять месяцев после смерти мужа у нее отказало сердце. В 46 лет она умерла на руках 24-летнего сына, не дожив до операции буквально несколько часов."Родственники поговаривали, что мою семью преследует злой рок. Когда мамы не стало, на меня люди глядели и говорили: 'Скоро за тобой придет смерть'", — делился Дюжев."Вы это заслуживаете"Слава после "Бригады" изменила актера. Скандал разразился в аэропорту, когда Дюжев устроил сцену из-за необходимости стоять в очереди с обычными пассажирами. У него был билет в бизнес-класс."О чем мне с вами говорить? Артист и зритель, политик и избиратель — о чем вообще мне говорить с вами? Я рискую жизнью ради вашего досуга. Сколько раз мы чуть не разбились на самолете! У меня шрам на руке от жестяного штыря!" — эмоционально высказался он.Но главный удар актер нанес по российским зрителям: "Когда для вас делают такую ерунду и безвкусицу, значит, вы это заслуживаете! Получается, вы получаете тот продукт, который сами выбираете".Артист, которого публика сделала звездой, открыто презирал эту же публику. "Погибни сейчас, но будь лучшим, не допускай фальши! А потом я оказываюсь среди вас, зрителей. И мое место — в последнем вагоне?" — возмущался Дюжев.От романа с Фриске до семейного счастьяПосле "Бригады" ему приписывали множество романов. Сначала была балерина Анастасия Меськова, потом актриса Наталья Швец, с которой они даже собирались пожениться.Но самой громкой стала история с Жанной Фриске. "Краткосрочная интрижка" с певицей наделала шуму в светской хронике. Правда, долго эти отношения не продлились.В 2008 году Дюжев наконец остепенился, женившись на Татьяне Зайцевой. Пара воспитывает двоих детей: 15-летнего сына Ивана и 9-летнюю дочь Анну. Семейная жизнь, кажется, стала для актера островком стабильности.ДТП без последствийВ 2011 году актер попал в серьезную передрягу — сбил ребенка. Девочка с сестрой перебегала дорогу вне пешеходного перехода и неожиданно бросилась под колеса.Сначала в соцсетях распространились слухи о том, что Дюжев был пьян и превышал скорость. Но расследование показало: актер был трезв и ехал со скоростью около 20 км/ч. Это спасло ситуацию — девочка упала на капот, но серьезных травм не получила.Дюжев повел себя благородно. Он не скрылся с места ДТП, а сразу вышел из машины, положил пострадавшую на газон и подложил под голову свою куртку. Родители девочки не стали предъявлять претензий, но актер сам решил помочь семье материально.Розыск за неуплатуВ 2024 году случилось то, что никто не ожидал. Заслуженный артист России попал в федеральный розыск. Причина оказалась до смешного банальной — долги за коммуналку.Дюжев не заплатил за газ, тепло и электроэнергию. Общая сумма задолженности составила 44 тысячи рублей. Для актера, получающего миллионные гонорары, это копейки. Но копейки, которые привели к розыску.Ситуация выглядела абсурдно. Первый долг — 23 тысячи 89 рублей 76 копеек. Второй — 21 тысяча 143 рубля 64 копейки. Судебные приставы начали поиски звезды "Бригады", которая не может расплатиться с управляющей компанией.Амбассадор мусораСегодня Дмитрий Дюжев учит россиян правильно обращаться с отходами. Российский экологический оператор сделал его амбассадором инициативы по раздельному сбору мусора."Амбассадоры, используя свои платформы и влияние, будут активно распространять информацию о правильном обращении с отходами", — объявил генеральный директор РЭО.Актер, который когда-то презрительно говорил о российских зрителях, теперь появляется в социальных роликах рядом с Иваном Грозным, Пушкиным и Петром I. Все они дружно учат россиян сортировать мусор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, жанна фриске