Тайны Дмитрия Дюжева, о которых не принято говорить вслух
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские зрители знают его как харизматичного актера с бархатным голосом и аристократической внешностью. Но за красивой картинкой скрывается гораздо более сложная история — о человеке, который прошел через испытания, способные сломать любого. Что превратило любимца публики в скандального персонажа? Почему актер, заработавший миллионы, не может заплатить за коммуналку и собирает мусор?
Проклятая семья
История Дмитрия Дюжева — это не биография артиста, а настоящая трагедия в трех актах. Родственники всерьез считали, что на семью наложили проклятие. И для этого были основания.
Первой ушла младшая сестра Настя. В 1998 году у 12-летней девочки обнаружили рак крови. Семья боролась, возили на лечение в Москву, но Настенька "быстро сгорела как свеча".
© Первый канал и 20 Century Fox | Перейти в медиабанкДмитрий Дюжев, Сергей Безруков. Съемки фильма "Каникулы строгого режима"
© Первый канал и 20 Century Fox
Дмитрий Дюжев, Сергей Безруков. Съемки фильма "Каникулы строгого режима"
"Когда Настя умерла, я побрился налысо. Мне тогда казалось, что надо чего-то лишиться, чтобы выжить", — вспоминал Дюжев. На похоронах родные были в шоке от его вида. "Я не хотел видеть маленького любимого человека мертвым. Голова отворачивалась от гроба".
Отец запил. Петр Дюжев не мог найти утешение и залил горе спиртным. В 2002 году он продал магазин, поставил дочери памятник из белоснежного мрамора, а после вскрыл себе вены. Ему было всего 48 лет.
"Когда мама позвонила и сказала, что отец умер, я облегченно вздохнул, что он не причинил вред маме", — откровенно признавался актер.
Актер Дмитрий Дюжев
Третьей жертвой стала мать. Людмила Григорьевна не выдержала пережитого горя — через девять месяцев после смерти мужа у нее отказало сердце. В 46 лет она умерла на руках 24-летнего сына, не дожив до операции буквально несколько часов.
"Родственники поговаривали, что мою семью преследует злой рок. Когда мамы не стало, на меня люди глядели и говорили: 'Скоро за тобой придет смерть'", — делился Дюжев.
"Вы это заслуживаете"
Слава после "Бригады" изменила актера. Скандал разразился в аэропорту, когда Дюжев устроил сцену из-за необходимости стоять в очереди с обычными пассажирами. У него был билет в бизнес-класс.
© Кинокомпания CTB (2005)Кадр из фильма "Жмурки"
© Кинокомпания CTB (2005)
Кадр из фильма "Жмурки"
"О чем мне с вами говорить? Артист и зритель, политик и избиратель — о чем вообще мне говорить с вами? Я рискую жизнью ради вашего досуга. Сколько раз мы чуть не разбились на самолете! У меня шрам на руке от жестяного штыря!" — эмоционально высказался он.
Но главный удар актер нанес по российским зрителям: "Когда для вас делают такую ерунду и безвкусицу, значит, вы это заслуживаете! Получается, вы получаете тот продукт, который сами выбираете".
Артист, которого публика сделала звездой, открыто презирал эту же публику. "Погибни сейчас, но будь лучшим, не допускай фальши! А потом я оказываюсь среди вас, зрителей. И мое место — в последнем вагоне?" — возмущался Дюжев.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Дюжев на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета
Актер Дмитрий Дюжев на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета
От романа с Фриске до семейного счастья
После "Бригады" ему приписывали множество романов. Сначала была балерина Анастасия Меськова, потом актриса Наталья Швец, с которой они даже собирались пожениться.
Но самой громкой стала история с Жанной Фриске. "Краткосрочная интрижка" с певицей наделала шуму в светской хронике. Правда, долго эти отношения не продлились.
Певица Жанна Фриске
В 2008 году Дюжев наконец остепенился, женившись на Татьяне Зайцевой. Пара воспитывает двоих детей: 15-летнего сына Ивана и 9-летнюю дочь Анну. Семейная жизнь, кажется, стала для актера островком стабильности.
ДТП без последствий
В 2011 году актер попал в серьезную передрягу — сбил ребенка. Девочка с сестрой перебегала дорогу вне пешеходного перехода и неожиданно бросилась под колеса.
Сначала в соцсетях распространились слухи о том, что Дюжев был пьян и превышал скорость. Но расследование показало: актер был трезв и ехал со скоростью около 20 км/ч. Это спасло ситуацию — девочка упала на капот, но серьезных травм не получила.
Дюжев повел себя благородно. Он не скрылся с места ДТП, а сразу вышел из машины, положил пострадавшую на газон и подложил под голову свою куртку. Родители девочки не стали предъявлять претензий, но актер сам решил помочь семье материально.
Розыск за неуплату
В 2024 году случилось то, что никто не ожидал. Заслуженный артист России попал в федеральный розыск. Причина оказалась до смешного банальной — долги за коммуналку.
Дюжев не заплатил за газ, тепло и электроэнергию. Общая сумма задолженности составила 44 тысячи рублей. Для актера, получающего миллионные гонорары, это копейки. Но копейки, которые привели к розыску.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной на вечеринке
Актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной на вечеринке
Ситуация выглядела абсурдно. Первый долг — 23 тысячи 89 рублей 76 копеек. Второй — 21 тысяча 143 рубля 64 копейки. Судебные приставы начали поиски звезды "Бригады", которая не может расплатиться с управляющей компанией.
Амбассадор мусора
Сегодня Дмитрий Дюжев учит россиян правильно обращаться с отходами. Российский экологический оператор сделал его амбассадором инициативы по раздельному сбору мусора.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Дюжев на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля
Актер Дмитрий Дюжев на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля
"Амбассадоры, используя свои платформы и влияние, будут активно распространять информацию о правильном обращении с отходами", — объявил генеральный директор РЭО.
Актер, который когда-то презрительно говорил о российских зрителях, теперь появляется в социальных роликах рядом с Иваном Грозным, Пушкиным и Петром I. Все они дружно учат россиян сортировать мусор.