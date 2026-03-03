https://ria.ru/20260303/friska-2078109278.html
С отца Жанны Фриске хотят взыскать долг за коммуналку
С отца Жанны Фриске хотят взыскать долг за коммуналку - РИА Новости, 03.03.2026
С отца Жанны Фриске хотят взыскать долг за коммуналку
С отца российской артистки Жанны Фриске Владимира через суд взыскивают коммунальные платежи, тепло и электроэнергию за московскую квартиру, говорится в... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:14:00+03:00
2026-03-03T10:14:00+03:00
2026-03-03T12:31:00+03:00
происшествия
москва
жанна фриске
ольга будина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078154513_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_e5473ec38375c0f6b0eb42ff268fbc3d.jpg
https://ria.ru/20260228/dolg-2077332760.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078154513_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b1c2d651f6230dae946bd29ac67eec20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, жанна фриске, ольга будина
Происшествия, Москва, Жанна Фриске, Ольга Будина
С отца Жанны Фриске хотят взыскать долг за коммуналку
РИА Новости: с отца Жанны Фриске через суд взыскивают долг за коммуналку