С отца Жанны Фриске хотят взыскать долг за коммуналку
10:14 03.03.2026 (обновлено: 12:31 03.03.2026)
С отца Жанны Фриске хотят взыскать долг за коммуналку
С отца Жанны Фриске хотят взыскать долг за коммуналку
происшествия, москва, жанна фриске, ольга будина
Происшествия, Москва, Жанна Фриске, Ольга Будина
С отца Жанны Фриске хотят взыскать долг за коммуналку

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. С отца российской артистки Жанны Фриске Владимира через суд взыскивают коммунальные платежи, тепло и электроэнергию за московскую квартиру, говорится в материалах в распоряжении РИА Новости.
Фриске, как сообщали СМИ, жила в Москве в Пресненском районе. Суд этого же района принял дело о взысканиях к рассмотрению. Сумма долга не указана.
Ранее Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы через суд взыскал долг по оплате коммунальных платежей с актрисы Ольги Будиной.
