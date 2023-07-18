https://ria.ru/20230718/friske-1884887925.html
Отец Фриске отреагировал на желание Орловой помирить его с Шепелевым
Отец Фриске отреагировал на желание Орловой помирить его с Шепелевым - РИА Новости, 18.07.2023
Отец Фриске отреагировал на желание Орловой помирить его с Шепелевым
Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир в интервью Teleprogramma.pro отреагировал на желание Ольги Орловой помирить его с Дмитрием Шепелевым. Он усомнился в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:28
2023-07-18T18:28
2023-07-18T18:28
шоубиз
владимир фриске
жанна фриске
дмитрий шепелев
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир в интервью Teleprogramma.pro отреагировал на желание Ольги Орловой помирить его с Дмитрием Шепелевым. Он усомнился в возможности наладить контакт с ведущим. "Не знаю, получится или нет. Шепелев тоже ее игнорирует. Уперся, как бык!" – поделился Владимир Фриске. По его словам, близкие Жанны уже давно забыли конфликт с бывшим возлюбленным дочери. "Про этот конфликт уже все забыли, кроме него. Пока Шепелев не уничтожит все Жаннино наследство, он не успокоится", – заключил отец исполнительницы.Фриске и Шепелев начали встречаться в 2011 году. В 2013-м у них родился сын Платон. Вскоре певице диагностировали онкологию. После ее смерти в 2015 году между родителями Фриске и Шепелевым вспыхнул конфликт, связанный с наследником артистки и ее имуществом. В декабре экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова сообщила о намерении помирить близких Жанны с отцом ее ребенка. Она призналась, что у нее есть план, как это сделать.
https://ria.ru/20230209/orlova-1850836470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир фриске, жанна фриске, дмитрий шепелев, ольга орлова, знаменитости, семья, дети, наследство
Шоубиз, Владимир Фриске, Жанна Фриске, Дмитрий Шепелев, Ольга Орлова, Знаменитости, Семья, Дети, Наследство
Отец Фриске отреагировал на желание Орловой помирить его с Шепелевым
Отец Фриске усомнился в возможности примирения с Шепелевым благодаря Орловой