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Отец Фриске отреагировал на желание Орловой помирить его с Шепелевым - РИА Новости, 18.07.2023
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Шоубиз
 
18:28 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/friske-1884887925.html
Отец Фриске отреагировал на желание Орловой помирить его с Шепелевым
Отец Фриске отреагировал на желание Орловой помирить его с Шепелевым - РИА Новости, 18.07.2023
Отец Фриске отреагировал на желание Орловой помирить его с Шепелевым
Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир в интервью Teleprogramma.pro отреагировал на желание Ольги Орловой помирить его с Дмитрием Шепелевым. Он усомнился в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:28
2023-07-18T18:28
шоубиз
владимир фриске
жанна фриске
дмитрий шепелев
ольга орлова
знаменитости
семья
дети
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир в интервью Teleprogramma.pro отреагировал на желание Ольги Орловой помирить его с Дмитрием Шепелевым. Он усомнился в возможности наладить контакт с ведущим. "Не знаю, получится или нет. Шепелев тоже ее игнорирует. Уперся, как бык!" – поделился Владимир Фриске. По его словам, близкие Жанны уже давно забыли конфликт с бывшим возлюбленным дочери. &quot;Про этот конфликт уже все забыли, кроме него. Пока Шепелев не уничтожит все Жаннино наследство, он не успокоится&quot;, – заключил отец исполнительницы.Фриске и Шепелев начали встречаться в 2011 году. В 2013-м у них родился сын Платон. Вскоре певице диагностировали онкологию. После ее смерти в 2015 году между родителями Фриске и Шепелевым вспыхнул конфликт, связанный с наследником артистки и ее имуществом. В декабре экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова сообщила о намерении помирить близких Жанны с отцом ее ребенка. Она призналась, что у нее есть план, как это сделать.
https://ria.ru/20230209/orlova-1850836470.html
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Шоубиз, Владимир Фриске, Жанна Фриске, Дмитрий Шепелев, Ольга Орлова, Знаменитости, Семья, Дети, Наследство
Отец Фриске отреагировал на желание Орловой помирить его с Шепелевым

Отец Фриске усомнился в возможности примирения с Шепелевым благодаря Орловой

© Психология Звезд/YouTubeКадр интервью Владимира Фриске YouTube-каналу "Психология Звезд"
Кадр интервью Владимира Фриске YouTube-каналу Психология Звезд
© Психология Звезд/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир в интервью Teleprogramma.pro отреагировал на желание Ольги Орловой помирить его с Дмитрием Шепелевым. Он усомнился в возможности наладить контакт с ведущим.
«
"Не знаю, получится или нет. Шепелев тоже ее игнорирует. Уперся, как бык!" – поделился Владимир Фриске.
По его словам, близкие Жанны уже давно забыли конфликт с бывшим возлюбленным дочери.
«

"Про этот конфликт уже все забыли, кроме него. Пока Шепелев не уничтожит все Жаннино наследство, он не успокоится", – заключил отец исполнительницы.

Фриске и Шепелев начали встречаться в 2011 году. В 2013-м у них родился сын Платон. Вскоре певице диагностировали онкологию.
После ее смерти в 2015 году между родителями Фриске и Шепелевым вспыхнул конфликт, связанный с наследником артистки и ее имуществом.
В декабре экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова сообщила о намерении помирить близких Жанны с отцом ее ребенка. Она призналась, что у нее есть план, как это сделать.
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ШоубизВладимир ФрискеЖанна ФрискеДмитрий ШепелевОльга ОрловаЗнаменитостиСемьяДетиНаследство
 
 
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