https://ria.ru/20230718/friske-1884887925.html

Отец Фриске отреагировал на желание Орловой помирить его с Шепелевым

Отец Фриске отреагировал на желание Орловой помирить его с Шепелевым - РИА Новости, 18.07.2023

Отец Фриске отреагировал на желание Орловой помирить его с Шепелевым

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир в интервью Teleprogramma.pro отреагировал на желание Ольги Орловой помирить его с Дмитрием Шепелевым. Он усомнился в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T18:28

2023-07-18T18:28

2023-07-18T18:28

шоубиз

владимир фриске

жанна фриске

дмитрий шепелев

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир в интервью Teleprogramma.pro отреагировал на желание Ольги Орловой помирить его с Дмитрием Шепелевым. Он усомнился в возможности наладить контакт с ведущим. "Не знаю, получится или нет. Шепелев тоже ее игнорирует. Уперся, как бык!" – поделился Владимир Фриске. По его словам, близкие Жанны уже давно забыли конфликт с бывшим возлюбленным дочери. "Про этот конфликт уже все забыли, кроме него. Пока Шепелев не уничтожит все Жаннино наследство, он не успокоится", – заключил отец исполнительницы.Фриске и Шепелев начали встречаться в 2011 году. В 2013-м у них родился сын Платон. Вскоре певице диагностировали онкологию. После ее смерти в 2015 году между родителями Фриске и Шепелевым вспыхнул конфликт, связанный с наследником артистки и ее имуществом. В декабре экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова сообщила о намерении помирить близких Жанны с отцом ее ребенка. Она призналась, что у нее есть план, как это сделать.

https://ria.ru/20230209/orlova-1850836470.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

владимир фриске, жанна фриске, дмитрий шепелев, ольга орлова, знаменитости, семья, дети, наследство