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"Блестящие" анонсировали совместную песню с Жанной Фриске - РИА Новости, 12.07.2023
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Шоубиз
 
05:28 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/blestyaschie-1883575777.html
"Блестящие" анонсировали совместную песню с Жанной Фриске
"Блестящие" анонсировали совместную песню с Жанной Фриске - РИА Новости, 12.07.2023
"Блестящие" анонсировали совместную песню с Жанной Фриске
Участница "Блестящих" Ксения Новикова на своей странице в соцсети анонсировала совместную песню группы с покойной Жанной Фриске. Она опубликовала отрывок... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T05:28
2023-07-12T05:28
шоубиз
жанна фриске
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музыка
россия
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Участница "Блестящих" Ксения Новикова на своей странице в соцсети анонсировала совместную песню группы с покойной Жанной Фриске. Она опубликовала отрывок композиции "А на море белый песок" в своем исполнении. "Блестящие feat Жанна Фриске. Совсем скоро на всех площадках!" – написала певица. Другая участница группы Надя Ручка поделилась видео, где она также слушает песню со своим голосом. В Сети неоднозначно отреагировали на новость о перезаписи хита Жанны Фриске, которой не стало в июне 2015 года, "Блестящими". Многие не одобрили такую идею. "Почему именно эту песню перезаписываете?", "А что-то новое записать?", "Эту песню вообще никому нельзя перепевать!" – отреагировали комментаторы. И все же некоторые написали, что ждут релиз.&quot;Очень жду&quot;, &quot;Скорее бы студийная запись!&quot;, &quot;Ждем чуда!&quot; – написали поклонники группы.Жанна Фриске работала в группе "Блестящие" в период с 1996 по 2003 год. После этого она занялась сольной карьерой. Одним из хитов исполнительницы как раз стала песня "А на море белый песок", которая вышла в 2009-м.
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жанна фриске, знаменитости, музыка, россия, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Жанна Фриске, Знаменитости, Музыка, Россия, Новости шоу-бизнеса
"Блестящие" анонсировали совместную песню с Жанной Фриске

Участницы группы "Блестящие" решили перезаписать хит Жанны Фриске "А на море белый песок"

© РИА Новости / Евгений Одиноков, Антон ДенисовГруппа "Блестящие" и Жанна Фриске
Группа Блестящие и Жанна Фриске - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков, Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Участница "Блестящих" Ксения Новикова на своей странице в соцсети анонсировала совместную песню группы с покойной Жанной Фриске. Она опубликовала отрывок композиции "А на море белый песок" в своем исполнении.
«
"Блестящие feat Жанна Фриске. Совсем скоро на всех площадках!" – написала певица.
Другая участница группы Надя Ручка поделилась видео, где она также слушает песню со своим голосом.
В Сети неоднозначно отреагировали на новость о перезаписи хита Жанны Фриске, которой не стало в июне 2015 года, "Блестящими". Многие не одобрили такую идею.
«
"Почему именно эту песню перезаписываете?", "А что-то новое записать?", "Эту песню вообще никому нельзя перепевать!" – отреагировали комментаторы.
И все же некоторые написали, что ждут релиз.
«

"Очень жду", "Скорее бы студийная запись!", "Ждем чуда!" – написали поклонники группы.

Жанна Фриске работала в группе "Блестящие" в период с 1996 по 2003 год. После этого она занялась сольной карьерой. Одним из хитов исполнительницы как раз стала песня "А на море белый песок", которая вышла в 2009-м.
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