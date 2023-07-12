https://ria.ru/20230712/blestyaschie-1883575777.html
"Блестящие" анонсировали совместную песню с Жанной Фриске
"Блестящие" анонсировали совместную песню с Жанной Фриске - РИА Новости, 12.07.2023
"Блестящие" анонсировали совместную песню с Жанной Фриске
Участница "Блестящих" Ксения Новикова на своей странице в соцсети анонсировала совместную песню группы с покойной Жанной Фриске. Она опубликовала отрывок... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T05:28
2023-07-12T05:28
2023-07-12T05:28
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Участница "Блестящих" Ксения Новикова на своей странице в соцсети анонсировала совместную песню группы с покойной Жанной Фриске. Она опубликовала отрывок композиции "А на море белый песок" в своем исполнении. "Блестящие feat Жанна Фриске. Совсем скоро на всех площадках!" – написала певица. Другая участница группы Надя Ручка поделилась видео, где она также слушает песню со своим голосом. В Сети неоднозначно отреагировали на новость о перезаписи хита Жанны Фриске, которой не стало в июне 2015 года, "Блестящими". Многие не одобрили такую идею. "Почему именно эту песню перезаписываете?", "А что-то новое записать?", "Эту песню вообще никому нельзя перепевать!" – отреагировали комментаторы. И все же некоторые написали, что ждут релиз."Очень жду", "Скорее бы студийная запись!", "Ждем чуда!" – написали поклонники группы.Жанна Фриске работала в группе "Блестящие" в период с 1996 по 2003 год. После этого она занялась сольной карьерой. Одним из хитов исполнительницы как раз стала песня "А на море белый песок", которая вышла в 2009-м.
https://ria.ru/20230224/friske-1853826796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жанна фриске, знаменитости, музыка, россия, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Жанна Фриске, Знаменитости, Музыка, Россия, Новости шоу-бизнеса
"Блестящие" анонсировали совместную песню с Жанной Фриске
Участницы группы "Блестящие" решили перезаписать хит Жанны Фриске "А на море белый песок"
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Участница "Блестящих" Ксения Новикова на своей странице в соцсети анонсировала совместную песню группы с покойной Жанной Фриске. Она опубликовала отрывок композиции "А на море белый песок" в своем исполнении.
«
"Блестящие feat Жанна Фриске. Совсем скоро на всех площадках!" – написала певица.
Другая участница группы Надя Ручка поделилась видео, где она также слушает песню со своим голосом.
В Сети неоднозначно отреагировали на новость о перезаписи хита Жанны Фриске, которой не стало в июне 2015 года, "Блестящими". Многие не одобрили такую идею.
«
"Почему именно эту песню перезаписываете?", "А что-то новое записать?", "Эту песню вообще никому нельзя перепевать!" – отреагировали комментаторы.
И все же некоторые написали, что ждут релиз.
«
"Очень жду", "Скорее бы студийная запись!", "Ждем чуда!" – написали поклонники группы.
Жанна Фриске работала в группе "Блестящие" в период с 1996 по 2003 год. После этого она занялась сольной карьерой. Одним из хитов исполнительницы как раз стала песня "А на море белый песок", которая вышла в 2009-м.
Сестра Жанны Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти певицы