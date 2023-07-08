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Жанна Фриске: блестящая и прекрасная - РИА Новости, 09.07.2023
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23:57 08.07.2023 (обновлено: 02:42 09.07.2023)
https://ria.ru/20230708/1072809244.html
Жанна Фриске: блестящая и прекрасная
Жанна Фриске: блестящая и прекрасная - РИА Новости, 09.07.2023
Жанна Фриске: блестящая и прекрасная
Восьмого июля 2023 года Жанне Фриске исполнилось бы 49 лет – даже не верится. Блестящий символ "потерянного поколения" ушла из жизни 15 июня в 2015-м. И место дивы российской поп-сцены стало тогда свободно.
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Жанна Фриске: блестящая и прекрасная

Жанне Фриске восьмого июля исполнилось бы 49 лет. Чем запомнилась смелая и шикарная певица

© РИА Новости / Олег Наумов | Перейти в медиабанкЖанна Фриске. Архивное фото
Жанна Фриске. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Олег Наумов
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Анастасия Мельникова
Анастасия Мельникова
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Восьмого июля 2023 года Жанне Фриске исполнилось бы 49 лет – даже не верится. Блестящий символ "потерянного поколения" ушла из жизни 15 июня в 2015-м. И место дивы российской поп-сцены стало тогда свободно.

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

У российской поп-музыки была своя икона — Жанна Фриске. Яркая и красивая, добрая и мудрая. А еще спокойная, самостоятельная и какая-то очень достойная. Блестки, перья, соблазнительные платья и откровенные танцы — все поп-атрибуты секс-символа 2000-х. А все равно достойно и совсем не пошло, в отличие от остальных блесток и перьев нашей попсы.

Фактически Жанна стала той дивой, которой так не хватало российской эстраде.

Певица Жанна Фриске - РИА Новости, 1920, 16.06.2015
"Мы все ждали чуда, но..." Друзья и коллеги о Жанне Фриске
16 июня 2015, 11:39
Это место явно пустовало, и она его заняла не то чтобы с легкостью, но заслуженно. И было даже как-то приятно осознавать, что — вот у нас какая дива есть чудесная, все при ней. Будто бы Дженнифер Лопес, но российская.

И вроде голос не самый выдающийся, и песни легкие, милые, но в большинстве своем точно не шедевры на века. И стиль – на грани (все-таки блестки), но ровно такой, который должен быть у нашей дивы. И клипы — для пляжных дискотек, но для таких, на которых снова хочется оказаться – с брызгами шампанского, морскими волнами, разноцветными коктейлями и симпатичными загорелыми мужчинами.

Легкость бытия, посреди которой сияет Жанна — так и должно быть.

С годами она сияла все ярче, становилась мудрее и рассудительнее, уже не разменивалась на мелочи, запоминалась каждой новой ролью, песней, проектом. Удивляла в "Дозорах", голодала и боролась в какой-то грязи и слякоти в "Последнем герое", летала под куполом цирка, боясь высоты, соревновалась в "Ледниковом периоде", не умея кататься на коньках и сломав в результате ребра.

Она словно боролась сама с собой, ставя себе новые цели в этом предсказуемом мире поп-мишуры – именно она в нем удивляла. Уже хотелось слушать не только ее песни, но и ее мысли, в которых точно не было звенящей попсовой пустоты.

И было видно, как она красиво взрослеет – на наших глазах, взрослеет вместе с нами, с "потерянным" поколением, у которого почти не осталось ни ориентиров, ни авторитетов, ни ощущения легкости и блеска – молодость-то кончилась.

А у нее все осталось. Остался не только блеск, но и милая простота в общении, внимание к людям, благодарность к зрителям.

Певица Жанна Фриске на церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009 - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Блестящая Жанна Фриске

Осталось — после всех этих "чесов" по стране с группой "Блестящие" — поначалу за смешные деньги, по проселочным дорогам через тайгу, на Дальний Восток или на Чукотку, где вместо цветов девушкам кидали завернутые в пакеты батоны колбасы – благодарили, чем могли. Какие цветы в 90-х на Чукотке?

Из Нефтеюганска в Нижневартовск по снежной целине, более 50 концертов в месяц, выступления в сельских ДК или вообще на грузовиках – замерзшие неземные создания в заиндевелых кислотных юбочках, поющие про "там, только там", где нереальный свет планет, голубые жемчуга и цветные берега. Самая милая девчачья группа 90-х, из которой, пожалуй, ярче всех в новом веке заблестела именно Жанна Фриске.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкПевица Жанна Фриске
Певица Жанна Фриске - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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После того, как стало известно, что у сияющей дивы – смертельная болезнь, в это просто отказывались верить. Никогда еще в истории взаимоотношений "талантов и поклонников" не было такого: страна за несколько дней собрала 67 миллионов (!) рублей для, в общем, небедной и молодой еще певицы, у которой средств и возможностей бороться с недугом было гораздо больше, чем у многих других нуждающихся. И даже это не помогло. Никакие клиники и дорогостоящие реабилитации, никакие деньги и лучи добра.

Так и ушла, умея дарить и принимать с благодарностью любовь и сияние.

 
Жанна ФрискеРоссия
 
 
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