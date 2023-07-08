Жанна Фриске: блестящая и прекрасная

И вроде голос не самый выдающийся, и песни легкие, милые, но в большинстве своем точно не шедевры на века. И стиль – на грани (все-таки блестки), но ровно такой, который должен быть у нашей дивы. И клипы — для пляжных дискотек, но для таких, на которых снова хочется оказаться – с брызгами шампанского, морскими волнами, разноцветными коктейлями и симпатичными загорелыми мужчинами.

Легкость бытия, посреди которой сияет Жанна — так и должно быть.

С годами она сияла все ярче, становилась мудрее и рассудительнее, уже не разменивалась на мелочи, запоминалась каждой новой ролью, песней, проектом. Удивляла в "Дозорах", голодала и боролась в какой-то грязи и слякоти в "Последнем герое", летала под куполом цирка, боясь высоты, соревновалась в "Ледниковом периоде", не умея кататься на коньках и сломав в результате ребра.

Она словно боролась сама с собой, ставя себе новые цели в этом предсказуемом мире поп-мишуры – именно она в нем удивляла. Уже хотелось слушать не только ее песни, но и ее мысли, в которых точно не было звенящей попсовой пустоты.

И было видно, как она красиво взрослеет – на наших глазах, взрослеет вместе с нами, с "потерянным" поколением, у которого почти не осталось ни ориентиров, ни авторитетов, ни ощущения легкости и блеска – молодость-то кончилась.

А у нее все осталось. Остался не только блеск, но и милая простота в общении, внимание к людям, благодарность к зрителям.