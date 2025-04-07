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Поцелуй тьмы: как роли в "Ночном Дозоре" убивали актеров одного за другим - РИА Новости, 07.04.2025
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Шоубиз
 
18:44 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/dozor-2009798534.html
Поцелуй тьмы: как роли в "Ночном Дозоре" убивали актеров одного за другим
Поцелуй тьмы: как роли в "Ночном Дозоре" убивали актеров одного за другим - РИА Новости, 07.04.2025
Поцелуй тьмы: как роли в "Ночном Дозоре" убивали актеров одного за другим
Существуют фильмы, несущие проклятие всем, кто к ним причастен. Скептики назовут это совпадением, но факты порой говорят сами за себя. Актеры культового фэнтези РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:44:00+03:00
2025-04-07T18:44:00+03:00
шоубиз
россия
жанна фриске
константин хабенский
валерий золотухин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Существуют фильмы, несущие проклятие всем, кто к ним причастен. Скептики назовут это совпадением, но факты порой говорят сами за себя. Актеры культового фэнтези "Ночной Дозор" один за другим столкнулись с трагедиями после выхода картины. Болезни, потери близких, преждевременные смерти — судьба словно наказала их за игры с потусторонним миром. Случайность или расплата за роли темных магов и вампиров?Константин ХабенскийНародный артист России сыграл главного героя фильма — мага Антона Городецкого с "темным прошлым". Сам Хабенский не верит в мистику, однако череда несчастий, обрушившихся на него после съемок, заставляет задуматься.Сразу после работы над фильмом актер вывихнул ногу и долгое время не мог нормально передвигаться. Затем на него напала собака. Но самый страшный удар ждал впереди — после премьеры ушла из жизни его жена, журналистка Анастасия Федосеева. У молодой женщины обнаружили опухоль головного мозга. Ей было всего 33 года."Они мечтали вместе встретить Новый год, — рассказывал знакомый Хабенского. — Все случилось как-то резко, неожиданно. Говорят, врачи переборщили с химиотерапией". Константин остался один с годовалым сыном Иваном на руках.Алексей МаклаковЗаслуженный артист РФ, сыгравший водителя Семена, вспоминал съемки "Ночного Дозора" как лучший опыт в жизни. "Сниматься у Бекмамбетова — это была моя ошибка. Эти люди выставили такую планку, задали такой уровень, который я потом не находил ни у кого", — признавался Маклаков.Актер не любит говорить о мистической стороне проекта, но факты остаются фактами. На момент съемок у Алексея Константиновича умерла мама, а после премьеры он сам перенес инфаркт. "Я не связываю это с мистикой, но, вероятно, в этом что-то есть. Потом у нас у продюсера Леши Кублицкого умер отец", — осторожно замечал он в интервью.Юрий АйзеншписИзвестный музыкальный продюсер сыграл эпизодическую роль темного мага. Казалось бы, что может случиться от минутного появления в кадре?Прямо на съемочной площадке "Ночной дозор-2" Айзеншпису стало плохо, но от госпитализации он отказался, списав недомогание на усталость. Через несколько дней, 20 сентября 2005 года, продюсер скончался от инфаркта миокарда. Ему было 60 лет. Юрий Шмильевич даже не дожил до премьеры фильма.Николай ОлялинАктер согласился сыграть инквизитора в мистической саге, и уже в процессе работы почувствовал себя плохо. Проблемы с сердцем не позволили ему даже появиться на премьере собственного фильма.После "Дневного дозора" Олялин снялся еще в нескольких картинах, но судьба словно отсчитывала последние кадры его жизни. Расплата настигла его в 2009 году — Николай умер от обширного инфаркта. Ему было 68 лет.Валерий ЗолотухинИрония судьбы — Валерий Сергеевич, исполнивший роль вампира Саушкина — не верил в проклятия. Хотя перед съемками в мистической ленте он просил священника благословить его.После выхода "Дозоров" жизнь Золотухина превратилась в череду взлетов и падений. Актер жил на разрыве между женой и любовницей. Его внебрачный сын родился в 2004 году, а через три года его 27-летний сын Сергей от первого брака покончил с собой.Трагический финал не заставил себя ждать. Актеру поставили диагноз — неоперабельная опухоль мозга. Тот же диагноз, что и у Анастасии Хабенской, и у Жанны Фриске. Последние дни Золотухина в 2013 году были мучительными. Врачи вводили его в медикаментозную кому, чтобы облегчить страдания. Болезнь разрушала его на глазах. Умирая, он успел только молча сжать руку восьмилетнего сына, говорить актер уже не мог.Римма МарковаРимме Васильевне было почти 80 лет, когда Бекмамбетов предложил ей роль в своем фэнтези. Актриса согласилась, не подозревая, что ей предстоит сыграть ведьму Дарью Шульц. "Я из того кусочка сценария, который мне дали почитать, и не поняла, что эта женщина — колдунья. Думала, она просто аферистка", — признавалась Маркова.Этот выбор особенно трагичен, учитывая, что ее брат Леонид умер вскоре после роли сатаны в фильме "Отель "Эдем". "Отснялся, озвучил роль и вдруг в течение месяца скончался от рака. Есть тут связь или нет — не берусь судить", — говорила актриса. После этого она категорически отказывалась от ролей, связанных с потусторонним миром.После съемок в "Ночном Дозоре" Римма Васильевна тяжело заболела и попала в больницу с осложненной пневмонией. В 2011 году ее прооперировали в онкоцентре. Маркова ушла из жизни в 2015 году, не дожив до своего 90-летия всего пару месяцев.Жанна ФрискеЭкс-солистка "Блестящих" сыграла в фильме ведьму-вампиршу Алису Донникову. Мало кто знает, что задолго до съемок Жанне нагадали странное предсказание. "Тебе предстоит стать ведьмой, но только на время. Ты все поймешь потом", — сказала ей гадалка.Фриске не придала значения этим словам, пока Бекмамбетов не предложил ей роль ведьмы. "Я с удовольствием вошла в эту роль, которую, выходит, нагадала мне цыганка. Но с тех пор я не гадаю. Я православная и считаю, что ворожить — нехорошо", — рассказывала Жанна.После выхода фильма звезда едва не утонула, перепутав небо с землей. Тогда никто не придал этому значения. Головные боли, обмороки, непереносимость яркого света — все это казалось временными недугами. Истина открылась после рождения сына: у Жанны обнаружили глиобластому — агрессивную опухоль мозга. Та же болезнь, что забрала жену Хабенского. Фриске умерла 15 июня 2015 года, ей был 40 лет.Можно ли говорить о проклятии "Ночного Дозора"? Семь актеров, семь трагических судеб. Слишком много совпадений для одного фильма, считают поклонники. Выходит, считают верящие в мистику, играть с силами тьмы, пусть даже на экране, — опасная затея.
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россия, жанна фриске, константин хабенский, валерий золотухин
Шоубиз, Россия, Жанна Фриске, Константин Хабенский, Валерий Золотухин

Поцелуй тьмы: как роли в "Ночном Дозоре" убивали актеров одного за другим

© Базелевс Продакшн (2004)Кадр из фильма "Ночной дозор"
Кадр из фильма Ночной дозор - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Базелевс Продакшн (2004)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Существуют фильмы, несущие проклятие всем, кто к ним причастен. Скептики назовут это совпадением, но факты порой говорят сами за себя. Актеры культового фэнтези "Ночной Дозор" один за другим столкнулись с трагедиями после выхода картины. Болезни, потери близких, преждевременные смерти — судьба словно наказала их за игры с потусторонним миром. Случайность или расплата за роли темных магов и вампиров?

Константин Хабенский

Народный артист России сыграл главного героя фильма — мага Антона Городецкого с "темным прошлым". Сам Хабенский не верит в мистику, однако череда несчастий, обрушившихся на него после съемок, заставляет задуматься.
Сразу после работы над фильмом актер вывихнул ногу и долгое время не мог нормально передвигаться. Затем на него напала собака. Но самый страшный удар ждал впереди — после премьеры ушла из жизни его жена, журналистка Анастасия Федосеева. У молодой женщины обнаружили опухоль головного мозга. Ей было всего 33 года.
© Первый канал (2004)Константин Хабенский в фильме "Ночной дозор"
Константин Хабенский в фильме Ночной дозор - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Первый канал (2004)
Константин Хабенский в фильме "Ночной дозор"
"Они мечтали вместе встретить Новый год, — рассказывал знакомый Хабенского. — Все случилось как-то резко, неожиданно. Говорят, врачи переборщили с химиотерапией". Константин остался один с годовалым сыном Иваном на руках.

Алексей Маклаков

Заслуженный артист РФ, сыгравший водителя Семена, вспоминал съемки "Ночного Дозора" как лучший опыт в жизни. "Сниматься у Бекмамбетова — это была моя ошибка. Эти люди выставили такую планку, задали такой уровень, который я потом не находил ни у кого", — признавался Маклаков.
© Первый канал (2004)Алексей Маклаков в фильме "Ночной дозор"
Алексей Маклаков в фильме Ночной дозор - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Первый канал (2004)
Алексей Маклаков в фильме "Ночной дозор"
Актер не любит говорить о мистической стороне проекта, но факты остаются фактами. На момент съемок у Алексея Константиновича умерла мама, а после премьеры он сам перенес инфаркт. "Я не связываю это с мистикой, но, вероятно, в этом что-то есть. Потом у нас у продюсера Леши Кублицкого умер отец", — осторожно замечал он в интервью.

Юрий Айзеншпис

Известный музыкальный продюсер сыграл эпизодическую роль темного мага. Казалось бы, что может случиться от минутного появления в кадре?
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкЮрий Айзеншпис
Юрий Айзеншпис - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Юрий Айзеншпис
Прямо на съемочной площадке "Ночной дозор-2" Айзеншпису стало плохо, но от госпитализации он отказался, списав недомогание на усталость. Через несколько дней, 20 сентября 2005 года, продюсер скончался от инфаркта миокарда. Ему было 60 лет. Юрий Шмильевич даже не дожил до премьеры фильма.

Николай Олялин

Актер согласился сыграть инквизитора в мистической саге, и уже в процессе работы почувствовал себя плохо. Проблемы с сердцем не позволили ему даже появиться на премьере собственного фильма.
© РИА Новости / Чиендриков | Перейти в медиабанкНиколай Олялин в советско-афганском фильме "Жаркое лето в Кабуле"
Николай Олялин в советско-афганском фильме Жаркое лето в Кабуле - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Чиендриков
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Николай Олялин в советско-афганском фильме "Жаркое лето в Кабуле"
После "Дневного дозора" Олялин снялся еще в нескольких картинах, но судьба словно отсчитывала последние кадры его жизни. Расплата настигла его в 2009 году — Николай умер от обширного инфаркта. Ему было 68 лет.

Валерий Золотухин

Ирония судьбы — Валерий Сергеевич, исполнивший роль вампира Саушкина — не верил в проклятия. Хотя перед съемками в мистической ленте он просил священника благословить его.
После выхода "Дозоров" жизнь Золотухина превратилась в череду взлетов и падений. Актер жил на разрыве между женой и любовницей. Его внебрачный сын родился в 2004 году, а через три года его 27-летний сын Сергей от первого брака покончил с собой.
© Первый канал (2004)Валерий Золотухин в фильме "Ночной дозор"
Валерий Золотухин в фильме Ночной дозор - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Первый канал (2004)
Валерий Золотухин в фильме "Ночной дозор"
Трагический финал не заставил себя ждать. Актеру поставили диагноз — неоперабельная опухоль мозга. Тот же диагноз, что и у Анастасии Хабенской, и у Жанны Фриске. Последние дни Золотухина в 2013 году были мучительными. Врачи вводили его в медикаментозную кому, чтобы облегчить страдания. Болезнь разрушала его на глазах. Умирая, он успел только молча сжать руку восьмилетнего сына, говорить актер уже не мог.

Римма Маркова

Римме Васильевне было почти 80 лет, когда Бекмамбетов предложил ей роль в своем фэнтези. Актриса согласилась, не подозревая, что ей предстоит сыграть ведьму Дарью Шульц. "Я из того кусочка сценария, который мне дали почитать, и не поняла, что эта женщина — колдунья. Думала, она просто аферистка", — признавалась Маркова.
© Первый канал (2004)Римма Маркова в фильме "Ночной дозор"
Римма Маркова в фильме Ночной дозор - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Первый канал (2004)
Римма Маркова в фильме "Ночной дозор"
Этот выбор особенно трагичен, учитывая, что ее брат Леонид умер вскоре после роли сатаны в фильме "Отель "Эдем". "Отснялся, озвучил роль и вдруг в течение месяца скончался от рака. Есть тут связь или нет — не берусь судить", — говорила актриса. После этого она категорически отказывалась от ролей, связанных с потусторонним миром.
После съемок в "Ночном Дозоре" Римма Васильевна тяжело заболела и попала в больницу с осложненной пневмонией. В 2011 году ее прооперировали в онкоцентре. Маркова ушла из жизни в 2015 году, не дожив до своего 90-летия всего пару месяцев.

Жанна Фриске

Экс-солистка "Блестящих" сыграла в фильме ведьму-вампиршу Алису Донникову. Мало кто знает, что задолго до съемок Жанне нагадали странное предсказание. "Тебе предстоит стать ведьмой, но только на время. Ты все поймешь потом", — сказала ей гадалка.
© Первый канал (2004)Жанна Фриске в фильме "Ночной дозор"
Жанна Фриске в фильме Ночной дозор - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Первый канал (2004)
Жанна Фриске в фильме "Ночной дозор"
Фриске не придала значения этим словам, пока Бекмамбетов не предложил ей роль ведьмы. "Я с удовольствием вошла в эту роль, которую, выходит, нагадала мне цыганка. Но с тех пор я не гадаю. Я православная и считаю, что ворожить — нехорошо", — рассказывала Жанна.
После выхода фильма звезда едва не утонула, перепутав небо с землей. Тогда никто не придал этому значения. Головные боли, обмороки, непереносимость яркого света — все это казалось временными недугами. Истина открылась после рождения сына: у Жанны обнаружили глиобластому — агрессивную опухоль мозга. Та же болезнь, что забрала жену Хабенского. Фриске умерла 15 июня 2015 года, ей был 40 лет.
© Первый канал (2004)Кадр из фильма "Ночной дозор"
Кадр из фильма Ночной дозор - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Первый канал (2004)
Кадр из фильма "Ночной дозор"
Можно ли говорить о проклятии "Ночного Дозора"? Семь актеров, семь трагических судеб. Слишком много совпадений для одного фильма, считают поклонники. Выходит, считают верящие в мистику, играть с силами тьмы, пусть даже на экране, — опасная затея.
 
ШоубизРоссияЖанна ФрискеКонстантин ХабенскийВалерий Золотухин
 
 
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