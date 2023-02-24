https://ria.ru/20230224/friske-1853826796.html

Сестра Жанны Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти певицы

Сестра Жанны Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти певицы - РИА Новости, 24.02.2023

Сестра Жанны Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти певицы

Наталья Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти ее сестры Жанны. Она опубликовала афишу в своей соцсети. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T03:48

2023-02-24T03:48

2023-02-24T03:48

шоубиз

наталья фриске

жанна фриске

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Наталья Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти ее сестры Жанны. Она опубликовала афишу в своей соцсети. Мероприятие состоится 13 марта в Санкт-Петербурге, в КЗ "Колизей арена". В концерте примут участие Андрей Алексин, Светлана Рерих, Андрей Бриг, Афина, Олег Попков и многие другие. Организаторы направят средства от мероприятия в помощь пятилетней Анжелике Дмитриевой с ДЦП из Мичуринска. Девочке необходима реабилитация и специализированное питание, сообщили на странице фонда "Жанна Фриске – Я рядом!" во "Вконтакте".Ранее отец певицы Владимир Фриске опроверг слухи о скандале на московском вечере памяти Жанны, который состоялся в прошлом году. Он заявил, что мероприятие прошло успешно.

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

наталья фриске, жанна фриске, санкт-петербург, благотворительность, звезды, новости шоу-бизнеса