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Сестра Жанны Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти певицы - РИА Новости, 24.02.2023
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Шоубиз
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Сестра Жанны Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти певицы
Сестра Жанны Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти певицы - РИА Новости, 24.02.2023
Сестра Жанны Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти певицы
Наталья Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти ее сестры Жанны. Она опубликовала афишу в своей соцсети. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T03:48
2023-02-24T03:48
шоубиз
наталья фриске
жанна фриске
санкт-петербург
благотворительность
звезды
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Наталья Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти ее сестры Жанны. Она опубликовала афишу в своей соцсети. Мероприятие состоится 13 марта в Санкт-Петербурге, в КЗ "Колизей арена". В концерте примут участие Андрей Алексин, Светлана Рерих, Андрей Бриг, Афина, Олег Попков и многие другие. Организаторы направят средства от мероприятия в помощь пятилетней Анжелике Дмитриевой с ДЦП из Мичуринска. Девочке необходима реабилитация и специализированное питание, сообщили на странице фонда "Жанна Фриске – Я рядом!" во "Вконтакте".Ранее отец певицы Владимир Фриске опроверг слухи о скандале на московском вечере памяти Жанны, который состоялся в прошлом году. Он заявил, что мероприятие прошло успешно.
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наталья фриске, жанна фриске, санкт-петербург, благотворительность, звезды, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Наталья Фриске, Жанна Фриске, Санкт-Петербург, Благотворительность, звезды, Новости шоу-бизнеса
03:48 24.02.2023
 
Сестра Жанны Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти певицы

Сестра Жанны Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти певицы 13 марта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевица Жанна Фриске, удостоенная премии "Женщина года Glamour 2009" в номинации "Певица года"
Певица Жанна Фриске, удостоенная премии Женщина года Glamour 2009 в номинации Певица года - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Наталья Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти ее сестры Жанны. Она опубликовала афишу в своей соцсети.
© БФ "Жанна Фриске-Я рядом!"Афиша благотворительного концерта памяти Жанны Фриске
Афиша благотворительного концерта памяти Жанны Фриске
© БФ "Жанна Фриске-Я рядом!"
Афиша благотворительного концерта памяти Жанны Фриске
Мероприятие состоится 13 марта в Санкт-Петербурге, в КЗ "Колизей арена".
В концерте примут участие Андрей Алексин, Светлана Рерих, Андрей Бриг, Афина, Олег Попков и многие другие.
Организаторы направят средства от мероприятия в помощь пятилетней Анжелике Дмитриевой с ДЦП из Мичуринска. Девочке необходима реабилитация и специализированное питание, сообщили на странице фонда "Жанна Фриске – Я рядом!" во "Вконтакте".
Ранее отец певицы Владимир Фриске опроверг слухи о скандале на московском вечере памяти Жанны, который состоялся в прошлом году. Он заявил, что мероприятие прошло успешно.
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ШоубизНаталья ФрискеЖанна ФрискеСанкт-ПетербургБлаготворительностьзвездыНовости шоу-бизнеса
 
 
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