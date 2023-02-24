Сестра Жанны Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти певицы
Сестра Жанны Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти певицы 13 марта
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевица Жанна Фриске, удостоенная премии "Женщина года Glamour 2009" в номинации "Певица года"
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Наталья Фриске анонсировала благотворительный концерт памяти ее сестры Жанны. Она опубликовала афишу в своей соцсети.
© БФ "Жанна Фриске-Я рядом!"Афиша благотворительного концерта памяти Жанны Фриске
© БФ "Жанна Фриске-Я рядом!"
Афиша благотворительного концерта памяти Жанны Фриске
Мероприятие состоится 13 марта в Санкт-Петербурге, в КЗ "Колизей арена".
В концерте примут участие Андрей Алексин, Светлана Рерих, Андрей Бриг, Афина, Олег Попков и многие другие.
Организаторы направят средства от мероприятия в помощь пятилетней Анжелике Дмитриевой с ДЦП из Мичуринска. Девочке необходима реабилитация и специализированное питание, сообщили на странице фонда "Жанна Фриске – Я рядом!" во "Вконтакте".
Ранее отец певицы Владимир Фриске опроверг слухи о скандале на московском вечере памяти Жанны, который состоялся в прошлом году. Он заявил, что мероприятие прошло успешно.
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