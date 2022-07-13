https://ria.ru/20220713/friske-1802171618.html
Отец Фриске прокомментировал скандал на вечере памяти певицы
Отец Фриске прокомментировал скандал на вечере памяти певицы - РИА Новости, 13.07.2022
Отец Фриске прокомментировал скандал на вечере памяти певицы
Владимир Фриске прокомментировал вечер памяти Жанны, который прошел в Москве 9 июля. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:11
2022-07-13T13:11
2022-07-13T13:11
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Владимир Фриске прокомментировал вечер памяти Жанны, который прошел в Москве 9 июля.По мнению некоторых СМИ и пользователей социальных сетей, мероприятие было неоднозначным: артистам предлагалось заплатить за право выступить. Из звездных друзей Жанны якобы никто не пришел на мероприятие. Вдобавок во время вечера продавали духи с именем певицы.Владимир отметил, что вечер прошел хорошо, а слухи о скандале – это выдумки прессы.В комментарии "Пятому каналу" он добавил, что все в итоге были довольны.Ранее Фриске сравнил онкологию Анастасии Заворотнюк с заболеванием своей дочери.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, жанна фриске, владимир фриске, шоу-бизнес
Отец Фриске прокомментировал скандал на вечере памяти певицы
Отец Жанны Фриске Владимир прокомментировал скандал на вечере памяти певицы в Москве
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Владимир Фриске прокомментировал вечер памяти Жанны, который прошел в Москве 9 июля.
По мнению некоторых СМИ и пользователей социальных сетей, мероприятие было неоднозначным: артистам предлагалось заплатить за право выступить. Из звездных друзей Жанны якобы никто не пришел на мероприятие. Вдобавок во время вечера продавали духи с именем певицы.
Владимир отметил, что вечер прошел хорошо, а слухи о скандале – это выдумки прессы.
"Хорошее дело люди организовали, продавали там духи — а эти (сотрудники прессы) и духи обгадили — мрази! Мрази! Ничего святого!" – эмоционально заявил Фриске.
В комментарии "Пятому каналу" он добавил
, что все в итоге были довольны.
"Кто захотел выступать в конкурсе, тот платил. Все выступили, все были довольны, очень много хороших слов. А кто пришел пиариться — тот попиарился. Я так и знал, что без этого не обходится", – заключил Владимир.
Ранее Фриске сравнил
онкологию Анастасии Заворотнюк с заболеванием своей дочери.