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Отец Фриске прокомментировал скандал на вечере памяти певицы - РИА Новости, 13.07.2022
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Шоубиз
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Отец Фриске прокомментировал скандал на вечере памяти певицы
Отец Фриске прокомментировал скандал на вечере памяти певицы - РИА Новости, 13.07.2022
Отец Фриске прокомментировал скандал на вечере памяти певицы
Владимир Фриске прокомментировал вечер памяти Жанны, который прошел в Москве 9 июля. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:11
2022-07-13T13:11
шоубиз
знаменитости
жанна фриске
владимир фриске
шоу-бизнес
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Владимир Фриске прокомментировал вечер памяти Жанны, который прошел в Москве 9 июля.По мнению некоторых СМИ и пользователей социальных сетей, мероприятие было неоднозначным: артистам предлагалось заплатить за право выступить. Из звездных друзей Жанны якобы никто не пришел на мероприятие. Вдобавок во время вечера продавали духи с именем певицы.Владимир отметил, что вечер прошел хорошо, а слухи о скандале – это выдумки прессы.В комментарии "Пятому каналу" он добавил, что все в итоге были довольны.Ранее Фриске сравнил онкологию Анастасии Заворотнюк с заболеванием своей дочери.
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знаменитости, жанна фриске, владимир фриске, шоу-бизнес
13:11 13.07.2022
 
Отец Фриске прокомментировал скандал на вечере памяти певицы

Отец Жанны Фриске Владимир прокомментировал скандал на вечере памяти певицы в Москве

© Психология Звезд/YouTubeКадр интервью Владимира Фриске YouTube-каналу "Психология Звезд"
Кадр интервью Владимира Фриске YouTube-каналу Психология Звезд
© Психология Звезд/YouTube
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Владимир Фриске прокомментировал вечер памяти Жанны, который прошел в Москве 9 июля.
По мнению некоторых СМИ и пользователей социальных сетей, мероприятие было неоднозначным: артистам предлагалось заплатить за право выступить. Из звездных друзей Жанны якобы никто не пришел на мероприятие. Вдобавок во время вечера продавали духи с именем певицы.
Владимир отметил, что вечер прошел хорошо, а слухи о скандале – это выдумки прессы.

"Хорошее дело люди организовали, продавали там духи — а эти (сотрудники прессы) и духи обгадили — мрази! Мрази! Ничего святого!" – эмоционально заявил Фриске.

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПевица Жанна Фриске перед юбилейным показом коллекции Haute Couture 2013 Дома CHAPURIN в небоскребе Imperia Tower в Москве
Певица Жанна Фриске перед юбилейным показом коллекции Haute Couture 2013 Дома CHAPURIN в небоскребе Imperia Tower в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В комментарии "Пятому каналу" он добавил, что все в итоге были довольны.

"Кто захотел выступать в конкурсе, тот платил. Все выступили, все были довольны, очень много хороших слов. А кто пришел пиариться — тот попиарился. Я так и знал, что без этого не обходится", – заключил Владимир.

Ранее Фриске сравнил онкологию Анастасии Заворотнюк с заболеванием своей дочери.
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