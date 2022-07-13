https://ria.ru/20220713/friske-1802171618.html

Отец Фриске прокомментировал скандал на вечере памяти певицы

Отец Фриске прокомментировал скандал на вечере памяти певицы - РИА Новости, 13.07.2022

Отец Фриске прокомментировал скандал на вечере памяти певицы

Владимир Фриске прокомментировал вечер памяти Жанны, который прошел в Москве 9 июля. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:11

2022-07-13T13:11

2022-07-13T13:11

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Владимир Фриске прокомментировал вечер памяти Жанны, который прошел в Москве 9 июля.По мнению некоторых СМИ и пользователей социальных сетей, мероприятие было неоднозначным: артистам предлагалось заплатить за право выступить. Из звездных друзей Жанны якобы никто не пришел на мероприятие. Вдобавок во время вечера продавали духи с именем певицы.Владимир отметил, что вечер прошел хорошо, а слухи о скандале – это выдумки прессы.В комментарии "Пятому каналу" он добавил, что все в итоге были довольны.Ранее Фриске сравнил онкологию Анастасии Заворотнюк с заболеванием своей дочери.

https://ria.ru/20220708/friske-1801178537.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, жанна фриске, владимир фриске, шоу-бизнес