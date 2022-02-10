Владимир Фриске сравнил онкологию Заворотнюк и своей дочери
Владимир Фриске сравнил онкологию и сроки ее лечения Заворотнюк и своей дочери Жанны
ОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Фриске рассказал, почему Анастасия Заворотнюк дольше борется с раком, чем его дочь Жанна. Мнением он поделился с сайтом Teleprogramma.pro.
"Жанна была неоперабельная, а Заворотнюк вовремя сделали операцию. У Жанны не могли достать до раковых клеток. Даже лучами. Опухоль проникла глубоко", — говорит отец певицы.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПевица Жанна Фриске перед началом церемонии вручения премии журнала Hello! "Самые стильные в России", которая прошла в клубе Discoteque
Певица Жанна Фриске перед началом церемонии вручения премии журнала Hello! "Самые стильные в России", которая прошла в клубе Discoteque
Фриске также считает, что родные Заворотнюк поступают правильно, защищая звезду "Моей прекрасной няни" от постороннего внимания.
"У нее маленький ребенок. Ее родные молодцы, что никого к ней не подпускают. Они оберегают ее. Это, возможно, положительно влияет на ее здоровье. Дай Бог, чтобы она долго жила и все у нее получилось", — надеется Владимир.
Актриса Анастасия Заворотнюк
Публикации, что Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга, в прессе появились в августе 2019. Актриса перестала появляться на светских мероприятиях. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Например, недавно она опровергла очередной слух о состоянии своей матери.
Информация, что Жанна Фриске борется с раком мозга, появилась в 2014 году. 15 июня 2015 певицы не стало.
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