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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220210/zavorotnyuk-1772062325.html
Владимир Фриске сравнил онкологию Заворотнюк и своей дочери
Владимир Фриске сравнил онкологию Заворотнюк и своей дочери - РИА Новости, 10.02.2022
Владимир Фриске сравнил онкологию Заворотнюк и своей дочери
Владимир Фриске рассказал, почему Анастасия Заворотнюк дольше борется с раком, чем его дочь Жанна. Мнением он поделился с сайтом Teleprogramma.pro. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:37
2022-02-10T14:37
шоубиз
жанна фриске
умерла жанна фриске
анастасия заворотнюк
анна заворотнюк
владимир фриске
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ОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Фриске рассказал, почему Анастасия Заворотнюк дольше борется с раком, чем его дочь Жанна. Мнением он поделился с сайтом Teleprogramma.pro. "Жанна была неоперабельная, а Заворотнюк вовремя сделали операцию. У Жанны не могли достать до раковых клеток. Даже лучами. Опухоль проникла глубоко", — говорит отец певицы.Фриске также считает, что родные Заворотнюк поступают правильно, защищая звезду "Моей прекрасной няни" от постороннего внимания."У нее маленький ребенок. Ее родные молодцы, что никого к ней не подпускают. Они оберегают ее. Это, возможно, положительно влияет на ее здоровье. Дай Бог, чтобы она долго жила и все у нее получилось", — надеется Владимир. Публикации, что Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга, в прессе появились в августе 2019. Актриса перестала появляться на светских мероприятиях. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Например, недавно она опровергла очередной слух о состоянии своей матери.Информация, что Жанна Фриске борется с раком мозга, появилась в 2014 году. 15 июня 2015 певицы не стало.
https://ria.ru/20220208/zavorotnyuk-1771620963.html
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жанна фриске, умерла жанна фриске, анастасия заворотнюк, анна заворотнюк, владимир фриске
14:37 10.02.2022
 
Владимир Фриске сравнил онкологию Заворотнюк и своей дочери

Владимир Фриске сравнил онкологию и сроки ее лечения Заворотнюк и своей дочери Жанны

© Психология Звезд/YouTubeКадр интервью Владимира Фриске YouTube-каналу "Психология Звезд"
Кадр интервью Владимира Фриске YouTube-каналу Психология Звезд
© Психология Звезд/YouTube
Читать ria.ru в
ОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Фриске рассказал, почему Анастасия Заворотнюк дольше борется с раком, чем его дочь Жанна. Мнением он поделился с сайтом Teleprogramma.pro.
"Жанна была неоперабельная, а Заворотнюк вовремя сделали операцию. У Жанны не могли достать до раковых клеток. Даже лучами. Опухоль проникла глубоко", — говорит отец певицы.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПевица Жанна Фриске перед началом церемонии вручения премии журнала Hello! "Самые стильные в России", которая прошла в клубе Discoteque
Певица Жанна Фриске перед началом церемонии вручения премии журнала Hello! Самые стильные в России, которая прошла в клубе Discoteque - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Певица Жанна Фриске перед началом церемонии вручения премии журнала Hello! "Самые стильные в России", которая прошла в клубе Discoteque
Фриске также считает, что родные Заворотнюк поступают правильно, защищая звезду "Моей прекрасной няни" от постороннего внимания.
"У нее маленький ребенок. Ее родные молодцы, что никого к ней не подпускают. Они оберегают ее. Это, возможно, положительно влияет на ее здоровье. Дай Бог, чтобы она долго жила и все у нее получилось", — надеется Владимир.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Анастасия Заворотнюк
Публикации, что Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга, в прессе появились в августе 2019. Актриса перестала появляться на светских мероприятиях. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Например, недавно она опровергла очередной слух о состоянии своей матери.
Информация, что Жанна Фриске борется с раком мозга, появилась в 2014 году. 15 июня 2015 певицы не стало.
Анна Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 10:59Шоубиз
Дочь Заворотнюк резко ответила на комментарии о матери
 
ШоубизЖанна ФрискеУмерла Жанна ФрискеАнастасия ЗаворотнюкАнна ЗаворотнюкВладимир Фриске
 
 
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