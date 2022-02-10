https://ria.ru/20220210/zavorotnyuk-1772062325.html

Владимир Фриске сравнил онкологию Заворотнюк и своей дочери

Владимир Фриске сравнил онкологию Заворотнюк и своей дочери - РИА Новости, 10.02.2022

Владимир Фриске сравнил онкологию Заворотнюк и своей дочери

Владимир Фриске рассказал, почему Анастасия Заворотнюк дольше борется с раком, чем его дочь Жанна. Мнением он поделился с сайтом Teleprogramma.pro. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:37

2022-02-10T14:37

2022-02-10T14:37

шоубиз

жанна фриске

умерла жанна фриске

анастасия заворотнюк

анна заворотнюк

владимир фриске

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ОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Фриске рассказал, почему Анастасия Заворотнюк дольше борется с раком, чем его дочь Жанна. Мнением он поделился с сайтом Teleprogramma.pro. "Жанна была неоперабельная, а Заворотнюк вовремя сделали операцию. У Жанны не могли достать до раковых клеток. Даже лучами. Опухоль проникла глубоко", — говорит отец певицы.Фриске также считает, что родные Заворотнюк поступают правильно, защищая звезду "Моей прекрасной няни" от постороннего внимания."У нее маленький ребенок. Ее родные молодцы, что никого к ней не подпускают. Они оберегают ее. Это, возможно, положительно влияет на ее здоровье. Дай Бог, чтобы она долго жила и все у нее получилось", — надеется Владимир. Публикации, что Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга, в прессе появились в августе 2019. Актриса перестала появляться на светских мероприятиях. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Например, недавно она опровергла очередной слух о состоянии своей матери.Информация, что Жанна Фриске борется с раком мозга, появилась в 2014 году. 15 июня 2015 певицы не стало.

https://ria.ru/20220208/zavorotnyuk-1771620963.html

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