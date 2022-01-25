https://ria.ru/20220125/zavorotnyuk-1769478626.html

Дочь Заворотнюк опровергла слухи о состоянии матери

Дочь Заворотнюк опровергла слухи о состоянии матери - РИА Новости, 25.01.2022

Дочь Заворотнюк опровергла слухи о состоянии матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна отреагировала на слухи о том, что состояние матери ухудшилось. Мнением она поделилась в сторис личного микроблога. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:44

2022-01-25T17:44

2022-01-25T17:44

шоубиз

анастасия заворотнюк

анна заворотнюк

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна отреагировала на слухи о том, что состояние матери ухудшилось. Мнением она поделилась в сторис личного микроблога. "Пожалуйста, опровергните слух, что ваша мама потеряла речь", — написал Анне один из пользователей.Девушка решила ответить на его просьбу. В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Долгое время ее родные не давали комментариев по этому поводу. Позднее они подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы. Анастасия давно не появляется на публике. О том, как она себя чувствует, иногда рассказывает Анна. Недавно она назвала мать воином.

https://ria.ru/20211010/znamenitosti-1753466160.html

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2022

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анастасия заворотнюк, анна заворотнюк