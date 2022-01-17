https://ria.ru/20220117/zavorotnyuk-1768261115.html

"Она воин": дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

"Она воин": дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери - РИА Новости, 17.01.2022

"Она воин": дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Анна Заворотнюк в социальных сетях рассказала о состоянии матери. Подписчик спросил, стало ли Анастасии лучше. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:36

2022-01-17T18:36

2022-01-17T18:36

шоубиз

шоу-бизнес

анастасия заворотнюк

знаменитости

анна заворотнюк

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Анна Заворотнюк в социальных сетях рассказала о состоянии матери. Подписчик спросил, стало ли Анастасии лучше.Анна отметила, что в последнее время "совсем загрустила", и "бывают периоды, когда совсем нет сил вести блог". Она не уточнила, связано ли это с состоянием матери.Девушка не выкладывает фотографии с актрисой, поскольку не понимает цели.В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Долгое время ее родные не давали комментариев по этому поводу. Позднее они подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.У артистки также есть дочь Мила и сын Майкл. Юноша нечасто радует поклонников публикациями, однако недавно он все же поделился своим творчеством – записал первый сингл и рассказал о гражданской жене.

https://ria.ru/20211010/znamenitosti-1753466160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, анастасия заворотнюк, знаменитости, анна заворотнюк