https://ria.ru/20211125/zavorotnyuk-1760760925.html

Сын Анастасии Заворотнюк записал первый сингл

Сын Анастасии Заворотнюк записал первый сингл - РИА Новости, 25.11.2021

Сын Анастасии Заворотнюк записал первый сингл

Сын Анастасии Заворотнюк Майкл записал первый сингл. Об этом он сообщил в своем Instagram: его группа называется Lepra, а трек – "Волчья ягода". РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T18:33

2021-11-25T18:33

2021-11-25T18:33

шоубиз

знаменитости

анастасия заворотнюк

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760764186_0:309:1080:917_1920x0_80_0_0_b2ccc69142b17e16737ea628d2df0941.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Сын Анастасии Заворотнюк Майкл записал первый сингл. Об этом он сообщил в своем Instagram: его группа называется Lepra, а трек – "Волчья ягода".Также пользователи социальных сетей с удивлением узнали, что у сына Заворотнюк есть гражданская жена, но, по словам музыканта, это "только пока". Она же стала автором обложки сингла.Майкл нечасто радует поклонников публикациями – больше всего в его профиле рисунков и стихотворений, также есть видео, в которых он играет на гитаре.Майкл был рожден актрисой от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Также у Заворотнюк есть две дочери – Анна и Мила.Сама актриса не выходит на связь с поклонниками. В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Долгое время ее родные не давали комментариев по этому поводу. Позднее они подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.Ранее Станислав Садальский анонсировал выход фильма с участием Анастасии, в котором она снялась до своей болезни.

https://ria.ru/20211010/znamenitosti-1753466160.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, анастасия заворотнюк, шоу-бизнес