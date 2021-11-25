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Сын Анастасии Заворотнюк записал первый сингл
Сын Анастасии Заворотнюк записал первый сингл - РИА Новости, 25.11.2021
Сын Анастасии Заворотнюк записал первый сингл
Сын Анастасии Заворотнюк Майкл записал первый сингл. Об этом он сообщил в своем Instagram: его группа называется Lepra, а трек – "Волчья ягода". РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:33
2021-11-25T18:33
2021-11-25T18:33
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Сын Анастасии Заворотнюк Майкл записал первый сингл. Об этом он сообщил в своем Instagram: его группа называется Lepra, а трек – "Волчья ягода".Также пользователи социальных сетей с удивлением узнали, что у сына Заворотнюк есть гражданская жена, но, по словам музыканта, это "только пока". Она же стала автором обложки сингла.Майкл нечасто радует поклонников публикациями – больше всего в его профиле рисунков и стихотворений, также есть видео, в которых он играет на гитаре.Майкл был рожден актрисой от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Также у Заворотнюк есть две дочери – Анна и Мила.Сама актриса не выходит на связь с поклонниками. В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Долгое время ее родные не давали комментариев по этому поводу. Позднее они подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.Ранее Станислав Садальский анонсировал выход фильма с участием Анастасии, в котором она снялась до своей болезни.
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знаменитости, анастасия заворотнюк, шоу-бизнес
Сын Анастасии Заворотнюк записал первый сингл
Сын Анастасии Заворотнюк Майкл записал первый сингл и упомянул гражданскую жену
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Сын Анастасии Заворотнюк Майкл записал первый сингл. Об этом он сообщил
в своем Instagram: его группа называется Lepra, а трек – "Волчья ягода".
"Никто не ждал, но вот и дождались. Мой первый сингл, мой соло-блэк-метал-проект Lepra с песней "Волчья ягода''. Отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто поддержал эту незаурядную авантюру", – написал Майкл.
Также пользователи социальных сетей с удивлением узнали, что у сына Заворотнюк есть гражданская жена, но, по словам музыканта, это "только пока". Она же стала автором обложки сингла.
Майкл нечасто радует поклонников публикациями – больше всего в его профиле рисунков и стихотворений, также есть видео, в которых он играет на гитаре.
Майкл был рожден актрисой от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Также у Заворотнюк есть две дочери – Анна и Мила.
Сама актриса не выходит на связь с поклонниками. В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Долгое время ее родные не давали комментариев по этому поводу. Позднее они подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.
Ранее Станислав Садальский анонсировал
выход фильма с участием Анастасии, в котором она снялась до своей болезни.