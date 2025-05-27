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Куда пропали солистки группы "Блестящие" и как сложились их судьбы

Куда пропали солистки группы "Блестящие" и как сложились их судьбы - РИА Новости, 27.05.2025

Куда пропали солистки группы "Блестящие" и как сложились их судьбы

Группа "Блестящие" — один из самых долгоживущих и изменчивых проектов российской поп-сцены. За почти 30 лет существования коллектива через него прошло 17... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T19:35:00+03:00

2025-05-27T19:35:00+03:00

2025-05-27T19:35:00+03:00

шоубиз

португалия

россия

лондон

ольга орлова

жанна фриске

анна семенович

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Группа "Блестящие" — один из самых долгоживущих и изменчивых проектов российской поп-сцены. За почти 30 лет существования коллектива через него прошло 17 участниц, каждая из которых оставила свой след в истории группы. Одни стали звездами, другие исчезли из шоу-бизнеса, третьи пережили трагедии.Первая и главная "блестящая"Первой в группу "Блестящие" продюсеры пригласили Ольгу Орлову, с которой были знакомы. За год до этого 11-классница Оля снялась в клипе Кристина Рэя "Темная ночь". Орлова была главной солисткой. В первом альбоме "Там, только там" остальные участницы не исполнили ни одной песни, а во втором альбоме "Просто мечты" она спела 9 из 10 треков. В третьем альбоме "О любви" исполнила 7 из 10 песен.Кроме того, Орлова написала тексты для таких хитов, как "Ча-ча-ча", "Где же ты, где?", "За осенью придет зима" и "Чао, бамбина". У нее была самая высокая зарплата в группе, и она фактически являлась сопродюсером проекта. В 2000 году, когда стало известно о ее беременности, продюсеры, которых Ольга называла своими друзьями, попросили ее покинуть коллектив. Это стало для нее сильным ударом, но поддержку оказал супруг Александр Карманов. Он проспонсировал ее сольную карьеру .Однако после ухода из группы Орлова столкнулась с травлей в СМИ. В том же году бывшая жена Александра Карманова, певица Наталья Лагода, попыталась совершить самоубийство. Она выжила, но осталась инвалидом, и многие обвинили Орлову в этом инциденте. В 2004 году Карманов и Орлова развелись, а ее сольная карьера не стала успешной. Позже, благодаря новому возлюбленному, кинопродюсеру Ренату Давлетьярову, она начала карьеру в кино, как сама шутила: "Попала в кино через постель". Самая известная ее работа — трилогия "Любовь-морковь".В 2015 году Орлова вернулась к музыке, выпустив несколько новых композиций, включая "Прощай, мой друг" в память о Жанне Фриске, своей лучшей подруге. В 2017 году Ольга стала одной из ведущих реалити-шоу "Дом-2". На проект ее пригласил бывший супруг Александр Карманов.Первый секс-символ группыПолина Иодис стала первым секс-символом группы "Блестящие". Мужская аудитория восторженно смотрела на нее, мечтая оказаться в объятиях блондинки. Ради карьеры Полина даже бросила учебу в юридическом институте. Группа выпустила три альбома с ее участием. На съемках одного из клипов она встретила оператора Влада Опельянца и влюбилась в него: "У меня произошел переломный момент, и я всегда следую за своим сердцем. Если я понимаю, что не хочу чего-то, я не позволяю этому меня удерживать. Я искала что-то другое".Хотя их шестилетние отношения в итоге закончились расставанием, Полина не сожалеет о своем решении покинуть шоу-бизнес. Она нашла себя в экстриме, трижды став чемпионкой России по серфингу. Сейчас экс-солистка живет в Португалии.Самая успешнаяДо 1999 года Жанна Фриске, как и остальные участницы, оставалась в тени Орловой и была известна как "черненькая из "Блестящих". Ситуация изменилась с выходом клипа "Чао, бамбина", где Жанна повторила знаменитый жест ногами из фильма "Основной инстинкт" с Шэрон Стоун. После этого все узнали, как ее зовут.С уходом Орловой у всех участниц появились полноценные сольные партии. Фриске выпустила свой первый сольный трек "Лечу в темноту" и клип к нему в 2001 году, оставаясь в составе "Блестящих". В 2003 году она начала сольную карьеру, обретя популярность благодаря песне "Ла-ла-ла", написанной Андреем Губиным. Впоследствии она записала множество хитов, таких как "Малинки" и "А на море белый песок", став самой успешной выпускницей коллектива.К сожалению, 15 июня 2015 года Жанна Фриске скончалась от тяжелого онкологического заболевания. У нее остался сын Платон, который воспитывается его отцом Дмитрием Шепелевым. Он ограничивает общение мальчика с родственниками Фриске, включая крестную, Ольгу Орлову.Жена скандального ЧумаковаМесто голосистой Ольги Орловой в группе "Блестящие" заняла танцовщица Юлия Ковальчук. Изначально она проходила кастинг на роль балерины, но продюсеры решили сделать ее солисткой коллектива. Дебют Ковальчук состоялся в клипе "Ау-ау". В этом составе также вышли популярные песни "За четыре моря" и "А я все летала". Юлия оставалась в группе до конца 2007 года, а уже в начале 2008 года начала сольную карьеру.Затем она работала телеведущей и участвовала во многих проектах, однако сольная музыкальная карьера не принесла ей большого успеха. В личной жизни у Ковальчук всё хорошо. С 2013 года она замужем за певцом Алексеем Чумаковым, у пары две дочери.Самая пышногрудаяВо время интервью, которое Анна Семенович проводила с участниками группы "Блестящие", продюсеры заметили ее выдающиеся формы и пригласили в популярный коллектив. Таким образом, негласный титул самой сексуальной участницы по праву перешел к Семенович. Параллельно с работой в "Блестящих" Анна активно снималась в кино и сериалах.В 2007 году она начала сольную карьеру . В 2008 году записала дуэт с Арашем - песню "На моря". Но в течение более 10 лет ей не удавалось добиться значительного успеха. Однако в какой-то момент Семенович решила сделать акцент на дорогих клипах с юмористическим сюжетом и привлечении популярных блогеров. Это принесло свои плоды. Ее главным хитом стала песня "Хочешь".Похищение детей и разводКсения Новикова, экс-участница подростковой группы "Класс", пришла на замену Полине Иодис. Поскольку Новикова, как и Ольга Орлова, обладала хорошими вокальными данными, продюсеры сразу доверили ей исполнение ремикса на песню "Милый рулевой". Орлова не была в восторге от этого, так как привыкла быть в центре внимания, но вскоре смирилась с изменениями.Ксения, написавшая текст к главному хиту группы "А я все летала", дважды покидала "Блестящих". Сначала она ушла в 2007, вернулась в 2011-м, потом ушла в 2016-м, снова вернулась в 2018-м. Сейчас она продолжает выступать в составе.От бизнесмена Андрея Середы у Ксении родились двое сыновей — Мирон и Богдан. После расставания в декабре 2011 года Середа тайно увез детей в Лондон и не позволял Новиковой видеться с ними. Ксении удалось вернуть сыновей только в сентябре 2012 года. Это произошло чудом: по британским законам выдача детей за границу, если отец является подданным, короны запрещена. Однако Сергей вывез мальчиков на отдых в Испанию. Ксения, отправившись туда, с помощью местных властей добилась судебного решения, позволяющего Мирону и Богдану остаться с ней. В Москву они вернулись уже втроем.Из всех участниц группы наибольшего успеха добились трое. Жанна Фриске, рано покинувшая мир, Юлия Ковальчук, сделавшая карьеру на ТВ, и Анна Семенович, которая ушла в кино и шоу-бизнес.Группа до сих пор существует, но уже не та, что в 90 годах. Однако ее история — это зеркало российской эстрады: взлеты, падения, скандалы и настоящие драмы.

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португалия, россия, лондон, ольга орлова, жанна фриске, анна семенович