Куда пропали солистки группы "Блестящие" и как сложились их судьбы
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастницы группы "Блестящие" Марина Бережная, Ксения Новикова, Надя Ручка и Анна Дубовицкая (слева направо) выступают на XI церемонии награждения лауреатов Национальной премии "Медиа-Менеджер России"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Группа "Блестящие" — один из самых долгоживущих и изменчивых проектов российской поп-сцены. За почти 30 лет существования коллектива через него прошло 17 участниц, каждая из которых оставила свой след в истории группы. Одни стали звездами, другие исчезли из шоу-бизнеса, третьи пережили трагедии.
Первая и главная "блестящая"
Первой в группу "Блестящие" продюсеры пригласили Ольгу Орлову, с которой были знакомы. За год до этого 11-классница Оля снялась в клипе Кристина Рэя "Темная ночь".
Орлова была главной солисткой. В первом альбоме "Там, только там" остальные участницы не исполнили ни одной песни, а во втором альбоме "Просто мечты" она спела 9 из 10 треков. В третьем альбоме "О любви" исполнила 7 из 10 песен.
© Фото : Ольга ОрловаОльга Орлова
© Фото : Ольга Орлова
Ольга Орлова
Кроме того, Орлова написала тексты для таких хитов, как "Ча-ча-ча", "Где же ты, где?", "За осенью придет зима" и "Чао, бамбина". У нее была самая высокая зарплата в группе, и она фактически являлась сопродюсером проекта.
В 2000 году, когда стало известно о ее беременности, продюсеры, которых Ольга называла своими друзьями, попросили ее покинуть коллектив. Это стало для нее сильным ударом, но поддержку оказал супруг Александр Карманов. Он проспонсировал ее сольную карьеру .
Однако после ухода из группы Орлова столкнулась с травлей в СМИ. В том же году бывшая жена Александра Карманова, певица Наталья Лагода, попыталась совершить самоубийство. Она выжила, но осталась инвалидом, и многие обвинили Орлову в этом инциденте.
© Фото : Вадим КанторОльга Орлова, посол благотворительной программы "Всем"
© Фото : Вадим Кантор
Ольга Орлова, посол благотворительной программы "Всем"
В 2004 году Карманов и Орлова развелись, а ее сольная карьера не стала успешной. Позже, благодаря новому возлюбленному, кинопродюсеру Ренату Давлетьярову, она начала карьеру в кино, как сама шутила: "Попала в кино через постель". Самая известная ее работа — трилогия "Любовь-морковь".
В 2015 году Орлова вернулась к музыке, выпустив несколько новых композиций, включая "Прощай, мой друг" в память о Жанне Фриске, своей лучшей подруге. В 2017 году Ольга стала одной из ведущих реалити-шоу "Дом-2". На проект ее пригласил бывший супруг Александр Карманов.
Первый секс-символ группы
Полина Иодис стала первым секс-символом группы "Блестящие". Мужская аудитория восторженно смотрела на нее, мечтая оказаться в объятиях блондинки. Ради карьеры Полина даже бросила учебу в юридическом институте. Группа выпустила три альбома с ее участием. На съемках одного из клипов она встретила оператора Влада Опельянца и влюбилась в него: "У меня произошел переломный момент, и я всегда следую за своим сердцем. Если я понимаю, что не хочу чего-то, я не позволяю этому меня удерживать. Я искала что-то другое".
© Фото : Социальные сети Полины ИодисПолина Иодис
© Фото : Социальные сети Полины Иодис
Полина Иодис
Хотя их шестилетние отношения в итоге закончились расставанием, Полина не сожалеет о своем решении покинуть шоу-бизнес. Она нашла себя в экстриме, трижды став чемпионкой России по серфингу. Сейчас экс-солистка живет в Португалии.
Самая успешная
До 1999 года Жанна Фриске, как и остальные участницы, оставалась в тени Орловой и была известна как "черненькая из "Блестящих". Ситуация изменилась с выходом клипа "Чао, бамбина", где Жанна повторила знаменитый жест ногами из фильма "Основной инстинкт" с Шэрон Стоун. После этого все узнали, как ее зовут.
С уходом Орловой у всех участниц появились полноценные сольные партии. Фриске выпустила свой первый сольный трек "Лечу в темноту" и клип к нему в 2001 году, оставаясь в составе "Блестящих".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Жанна Фриске, удостоенная премии "Женщина года Glamour 2009" в номинации "Певица года"
Певица Жанна Фриске, удостоенная премии "Женщина года Glamour 2009" в номинации "Певица года"
В 2003 году она начала сольную карьеру, обретя популярность благодаря песне "Ла-ла-ла", написанной Андреем Губиным. Впоследствии она записала множество хитов, таких как "Малинки" и "А на море белый песок", став самой успешной выпускницей коллектива.
К сожалению, 15 июня 2015 года Жанна Фриске скончалась от тяжелого онкологического заболевания. У нее остался сын Платон, который воспитывается его отцом Дмитрием Шепелевым. Он ограничивает общение мальчика с родственниками Фриске, включая крестную, Ольгу Орлову.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкОтец певицы Владимир Фриске и мать Ольга Копылова на церемонии прощания с певицей Жанной Фриске в здании Крокус Сити Холл в Москве
Отец певицы Владимир Фриске и мать Ольга Копылова на церемонии прощания с певицей Жанной Фриске в здании Крокус Сити Холл в Москве
Жена скандального Чумакова
Место голосистой Ольги Орловой в группе "Блестящие" заняла танцовщица Юлия Ковальчук. Изначально она проходила кастинг на роль балерины, но продюсеры решили сделать ее солисткой коллектива. Дебют Ковальчук состоялся в клипе "Ау-ау". В этом составе также вышли популярные песни "За четыре моря" и "А я все летала".
Юлия оставалась в группе до конца 2007 года, а уже в начале 2008 года начала сольную карьеру.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевица Юлия Ковальчук перед церемонией вручения премии "ТЭФИ 2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве
Певица Юлия Ковальчук перед церемонией вручения премии "ТЭФИ 2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве
Затем она работала телеведущей и участвовала во многих проектах, однако сольная музыкальная карьера не принесла ей большого успеха. В личной жизни у Ковальчук всё хорошо. С 2013 года она замужем за певцом Алексеем Чумаковым, у пары две дочери.
Самая пышногрудая
Во время интервью, которое Анна Семенович проводила с участниками группы "Блестящие", продюсеры заметили ее выдающиеся формы и пригласили в популярный коллектив. Таким образом, негласный титул самой сексуальной участницы по праву перешел к Семенович. Параллельно с работой в "Блестящих" Анна активно снималась в кино и сериалах.
В 2007 году она начала сольную карьеру . В 2008 году записала дуэт с Арашем - песню "На моря". Но в течение более 10 лет ей не удавалось добиться значительного успеха. Однако в какой-то момент Семенович решила сделать акцент на дорогих клипах с юмористическим сюжетом и привлечении популярных блогеров. Это принесло свои плоды. Ее главным хитом стала песня "Хочешь".
Похищение детей и развод
Ксения Новикова, экс-участница подростковой группы "Класс", пришла на замену Полине Иодис. Поскольку Новикова, как и Ольга Орлова, обладала хорошими вокальными данными, продюсеры сразу доверили ей исполнение ремикса на песню "Милый рулевой". Орлова не была в восторге от этого, так как привыкла быть в центре внимания, но вскоре смирилась с изменениями.
Ксения, написавшая текст к главному хиту группы "А я все летала", дважды покидала "Блестящих". Сначала она ушла в 2007, вернулась в 2011-м, потом ушла в 2016-м, снова вернулась в 2018-м. Сейчас она продолжает выступать в составе.
Солистка группы "Блестящие"
От бизнесмена Андрея Середы у Ксении родились двое сыновей — Мирон и Богдан. После расставания в декабре 2011 года Середа тайно увез детей в Лондон и не позволял Новиковой видеться с ними. Ксении удалось вернуть сыновей только в сентябре 2012 года.
Это произошло чудом: по британским законам выдача детей за границу, если отец является подданным, короны запрещена. Однако Сергей вывез мальчиков на отдых в Испанию. Ксения, отправившись туда, с помощью местных властей добилась судебного решения, позволяющего Мирону и Богдану остаться с ней. В Москву они вернулись уже втроем.
Поп-группа "Блестящие"
Из всех участниц группы наибольшего успеха добились трое. Жанна Фриске, рано покинувшая мир, Юлия Ковальчук, сделавшая карьеру на ТВ, и Анна Семенович, которая ушла в кино и шоу-бизнес.
Группа до сих пор существует, но уже не та, что в 90 годах. Однако ее история — это зеркало российской эстрады: взлеты, падения, скандалы и настоящие драмы.