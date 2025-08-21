Близкие отношения с Фриске и внебрачные дети: секреты Влада Лисовца

https://ria.ru/20250821/lisovets-2036772225.html

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости, Вадим Минеев. Влад Лисовец известен даже людям, далеким от мира моды. Стилист уже давно стал заметной фигурой в публичном поле и совершенно не стесняется критиковать образы звезд российской эстрады. Однако о своей личной жизни предпочитает не говорить. Вместе с тем путь к успеху у Влада был совсем не безоблачным.Воспитывали ремнемВлад Листьев родился и вырос в Баку, его родители были потомственные железнодорожники. Отец — Василий Лисовец, машинист локомотива; мать — Татьяна Лисовец, химик в лаборатории при железной дороге. У Влада есть еще старший брат.Родители часто ссорились, а позже отец и вовсе ушёл из семьи, а мать, одна тянувшая сыновей, от усталости и безысходности часто срывалась. Метод воспитания у неё был один — ремень.И без того сложная обстановка в доме усугублялась тем, что старший брат, увлекавшийся единоборствами, регулярно использовал младшего в качестве "груши".Сильно избивали за яркую одеждуВлад с детства отличался от окружающих, его не тянуло продолжать династию, работая на железной дороге. С семи лет мальчик посещал балетную студию и музыкальную школу, но через несколько лет Лисовец осознал, что связывать судьбу с танцами не хочет.В подростковом возрасте Влад любил оригинально одеваться и часто влипал в Баку в неприятности из-за того, что одевался чересчур ярко, по мнению местных жителей."Меня жестко угнетали. Очень сильно избивали. Однажды повалили на пол и били ногами, порвали каблуком нос. Можно было обидеться, но я не обижен. Я сумел противостоять", — рассказывал стилист позже в интервью.На протяжении многих лет молодой человек подвергался различного рода критике и травле, при этом он неоднократно высказывал уверенность, что стал тем, кем он является сегодня, благодаря силе своего характера.В старших классах Влад увлекся парикмахерским делом. Первое время он тренировался на знакомых, а после устроился работать в салон в Баку. В 22 года молодой человек переезжает в Москву, не побоявшись все начать с нуля, после чего его жизнь начинает играть новыми красками.В Москве карьера быстро пошла вверхК успеху Влада подтолкнуло "сарафанное радио", карьера начала стремительно развиваться, когда стилиста стали рекомендовать друг другу известные артисты.Вскоре он начал участвовать во многих телепроектах, его приглашали к сотрудничеству самые яркие представители шоу-бизнеса.Влад быстро стал популярным: зрители видели его в программах "Мейкаперы", "Женская форма", "Неделя стиля", "Красота требует", а также в составе жюри на "Топ-модели по-русски". Он также принимал участие в качестве стилиста в шоу "Форт Боярд", работал на съёмках фильмов и сериалов.Особые отношения с Жанной ФрискеВладислава Лисовца знает множество российских звёзд, но далеко не со всеми он дружил, но вот по-настоящему близкие отношения сложились у него с Жанной Фриске.Лисовец не раз говорил, что у них с Жанной было общее мироощущение, и они одинаково относились к людям и к жизни в целом. Певица часто делилась с ним и своими личными переживаниями, не скрывая порой самых интимных сторон жизни.После трагической смерти певицы, после болезни, стилист вот уже больше 10 лет бережно хранит память о ней, иногда публикует редкие снимки Жанны Фриске, делится историями, связанными с ней.Двое внебрачных детейВладислав довольно скрытен в вопросах личной жизни, поэтому о его "делах сердечных" известно мало. Сам стилист признавался, что однажды вступал в брак, но надолго его не хватило."У меня был такой опыт в 1997 году, если не ошибаюсь. Но я понял, что это не мое, и мы благополучно, по-дружески разошлись. Это было обоюдное решение — без скандалов и драк", — вспоминал Влад.В 2021 году он рассказал о коротком романе с девушкой, которая забеременела от него и родила двойню. В 2022-м стилист разоткровенничался и сообщил, что его дочерям уже 26 лет."Женщины — странные, эмоциональные создания. Сначала она сказала, что я отец, а потом — не я. Но сейчас мы в прекрасных отношениях", — пояснял стилист.Влад считает, что его дети очень похожи на него внешне.Пюре заставило поехать во ФранциюВ какой-то момент Лисовец решается на переезд во Францию. Перед этим он совершает поездки по городам России, чтобы узнать, чем сейчас дышит российская глубинка.Увиденное его сильно разочаровало, после путешествия стилист назвал российскую провинцию "очагом бедности" и пожаловался, что не смог нормально поесть и выспаться.Стилист, который целые сутки провел в поезде, с ужасом вспомнил продаваемые на остановках пюре и котлеты. По его словам, они напоминали "птичий помёт".Также Влад возмутился употребляемым повсюду "грубым, жёстким тюремным матом" и нежеланием людей "заниматься саморазвитием, культурой, внешностью, изучением этикета". После путешествия мужчина собрал вещи и улетел в Париж.Возвращение из Франции в белых кружевных колготкахПравда, быстро оказалось, что заработать денег во Франции довольно сложно, и в конце прошлого года стилист возвращается в Россию, сразу попав на неделю моды в Москве, приведя в замешательство даже опытных столичных модников своим образом в белых кружевных колготках, высоких черных ботинках на каблуках, черном пиджаке и черных очках.Ходят разговоры, что Лисовец сильно переживает, что его забыли в столице, и пытается притянуть к себе внимание скандальной внешностью.

