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Орлова опровергла слухи о назначении опекуном сына Фриске - РИА Новости, 09.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230209/orlova-1850836470.html
Орлова опровергла слухи о назначении опекуном сына Фриске
Орлова опровергла слухи о назначении опекуном сына Фриске - РИА Новости, 09.02.2023
Орлова опровергла слухи о назначении опекуном сына Фриске
Ольга Орлова заявила, что Жанна Фриске не завещала ей воспитание своего сына Платона. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:02
2023-02-09T14:02
шоубиз
жанна фриске
ольга орлова
дмитрий шепелев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ольга Орлова заявила, что Жанна Фриске не завещала ей воспитание своего сына Платона. Также она поделилась, что хотела бы общаться с крестником. По словам знаменитости, на общение сына Фриске с родственниками может повлиять только его отец Дмитрий Шепелев. Фриске и Шепелев начали встречаться в 2011 году. В 2013-м у пары родился сын Платон. Орлова стала крестной матерью наследника певицы. В 2015 году Фриске скончалась после длительной борьбы с онкологией. После ее смерти родственники артистки вступили в конфликт с Шепелевым из-за имущества звезды. Ранее Орлова призналась, что хочет помирить отца певицы Владимира Фриске и Шепелева. Также она пожаловалась, что отец Платона не дает ей возможности видеться с крестником.
https://ria.ru/20221216/orlova-1839277148.html
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жанна фриске, ольга орлова, дмитрий шепелев
Шоубиз, Жанна Фриске, Ольга Орлова, Дмитрий Шепелев
14:02 09.02.2023
 
Орлова опровергла слухи о назначении опекуном сына Фриске

Орлова опровергла слухи о желании Фриске назначить ее опекуном сына Платона

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкVogue Fashion’s Night Out в Москве
Vogue Fashion’s Night Out в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ольга Орлова заявила, что Жанна Фриске не завещала ей воспитание своего сына Платона.
"Она не подписала бумагу. Меня с ней не было, но несколько человек пытались уточнить ее волю. Она была не в состоянии ничего подписывать уже. И как можно подписать такую бумагу?" – призналась ведущая в эфире "Алена, блин!"
Также она поделилась, что хотела бы общаться с крестником.
"Я деликатный человек и ничего, кроме хорошего, Платону не желаю. Хотела бы быть ему полезной. Никто не собирается при живом отце его куда-то забирать. Платон хорошо воспитан, замечательный парень растет, талантливый. Я считаю неправильным, что бабушка, дедушка, тетя и крестная не общаются с Платоном", – добавила звезда.
По словам знаменитости, на общение сына Фриске с родственниками может повлиять только его отец Дмитрий Шепелев.

"Надо собраться за общим столом переговоров и пообещать друг другу, что не будет никаких скандалов. Пока к этому не готов Дима, никто не в силах встретиться с Платоном. Боюсь, что дождусь его 18-летия и скажу: "Ты меня не помнишь, но я твоя крестная". Изменит ситуацию только Димино решение", – пожаловалась Орлова.

Фриске и Шепелев начали встречаться в 2011 году. В 2013-м у пары родился сын Платон. Орлова стала крестной матерью наследника певицы.
В 2015 году Фриске скончалась после длительной борьбы с онкологией. После ее смерти родственники артистки вступили в конфликт с Шепелевым из-за имущества звезды.
Ранее Орлова призналась, что хочет помирить отца певицы Владимира Фриске и Шепелева. Также она пожаловалась, что отец Платона не дает ей возможности видеться с крестником.
Vogue Fashion’s Night Out в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря 2022, 18:41Шоубиз
Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Фриске
 
ШоубизЖанна ФрискеОльга ОрловаДмитрий Шепелев
 
 
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