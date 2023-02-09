https://ria.ru/20230209/orlova-1850836470.html
Орлова опровергла слухи о назначении опекуном сына Фриске
Орлова опровергла слухи о назначении опекуном сына Фриске - РИА Новости, 09.02.2023
Орлова опровергла слухи о назначении опекуном сына Фриске
Ольга Орлова заявила, что Жанна Фриске не завещала ей воспитание своего сына Платона. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:02
2023-02-09T14:02
2023-02-09T14:02
шоубиз
жанна фриске
ольга орлова
дмитрий шепелев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ольга Орлова заявила, что Жанна Фриске не завещала ей воспитание своего сына Платона. Также она поделилась, что хотела бы общаться с крестником. По словам знаменитости, на общение сына Фриске с родственниками может повлиять только его отец Дмитрий Шепелев. Фриске и Шепелев начали встречаться в 2011 году. В 2013-м у пары родился сын Платон. Орлова стала крестной матерью наследника певицы. В 2015 году Фриске скончалась после длительной борьбы с онкологией. После ее смерти родственники артистки вступили в конфликт с Шепелевым из-за имущества звезды. Ранее Орлова призналась, что хочет помирить отца певицы Владимира Фриске и Шепелева. Также она пожаловалась, что отец Платона не дает ей возможности видеться с крестником.
https://ria.ru/20221216/orlova-1839277148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жанна фриске, ольга орлова, дмитрий шепелев
Шоубиз, Жанна Фриске, Ольга Орлова, Дмитрий Шепелев
Орлова опровергла слухи о назначении опекуном сына Фриске
Орлова опровергла слухи о желании Фриске назначить ее опекуном сына Платона
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ольга Орлова заявила, что Жанна Фриске не завещала ей воспитание своего сына Платона.
"Она не подписала бумагу. Меня с ней не было, но несколько человек пытались уточнить ее волю. Она была не в состоянии ничего подписывать уже. И как можно подписать такую бумагу?" – призналась
ведущая в эфире "Алена, блин!"
Также она поделилась, что хотела бы общаться с крестником.
"Я деликатный человек и ничего, кроме хорошего, Платону не желаю. Хотела бы быть ему полезной. Никто не собирается при живом отце его куда-то забирать. Платон хорошо воспитан, замечательный парень растет, талантливый. Я считаю неправильным, что бабушка, дедушка, тетя и крестная не общаются с Платоном", – добавила звезда.
По словам знаменитости, на общение сына Фриске с родственниками может повлиять только его отец Дмитрий Шепелев.
"Надо собраться за общим столом переговоров и пообещать друг другу, что не будет никаких скандалов. Пока к этому не готов Дима, никто не в силах встретиться с Платоном. Боюсь, что дождусь его 18-летия и скажу: "Ты меня не помнишь, но я твоя крестная". Изменит ситуацию только Димино решение", – пожаловалась Орлова.
Фриске и Шепелев начали встречаться в 2011 году. В 2013-м у пары родился сын Платон. Орлова стала крестной матерью наследника певицы.
В 2015 году Фриске скончалась после длительной борьбы с онкологией. После ее смерти родственники артистки вступили в конфликт с Шепелевым из-за имущества звезды.
Ранее Орлова призналась
, что хочет помирить отца певицы Владимира Фриске и Шепелева. Также она пожаловалась, что отец Платона не дает ей возможности видеться с крестником.