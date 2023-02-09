https://ria.ru/20230209/orlova-1850836470.html

Орлова опровергла слухи о назначении опекуном сына Фриске

Орлова опровергла слухи о назначении опекуном сына Фриске - РИА Новости, 09.02.2023

Орлова опровергла слухи о назначении опекуном сына Фриске

Ольга Орлова заявила, что Жанна Фриске не завещала ей воспитание своего сына Платона. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:02

2023-02-09T14:02

2023-02-09T14:02

шоубиз

жанна фриске

ольга орлова

дмитрий шепелев

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ольга Орлова заявила, что Жанна Фриске не завещала ей воспитание своего сына Платона. Также она поделилась, что хотела бы общаться с крестником. По словам знаменитости, на общение сына Фриске с родственниками может повлиять только его отец Дмитрий Шепелев. Фриске и Шепелев начали встречаться в 2011 году. В 2013-м у пары родился сын Платон. Орлова стала крестной матерью наследника певицы. В 2015 году Фриске скончалась после длительной борьбы с онкологией. После ее смерти родственники артистки вступили в конфликт с Шепелевым из-за имущества звезды. Ранее Орлова призналась, что хочет помирить отца певицы Владимира Фриске и Шепелева. Также она пожаловалась, что отец Платона не дает ей возможности видеться с крестником.

https://ria.ru/20221216/orlova-1839277148.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

жанна фриске, ольга орлова, дмитрий шепелев