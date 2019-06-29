Торговая война США и Китая (2018-2019)

Конфликт по поводу неравномерности товарооборота между США и Китаем назревал достаточно давно. США обвиняли Пекин в нечестной конкуренции , "играх" с курсом юаня и др.

Президент США Дональд Трамп 22 марта 2018 года подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. Документ был принят по итогам начатого в августе 2017 года формального расследования против правительства КНР по нарушениям интеллектуальной собственности, а также несправедливой и дискриминационной политике трансфера технологий, проводившегося в соответствии со статьей 301 торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.

В соответствии с президентским указом, с 23 марта начали действовать ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%.

1 апреля Китай ввел пошлины на 128 американских товаров. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составляет 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, – 25%. В сообщении министерства финансов КНР говорилось, что этот шаг следует рассматривать как ответ на решение администрации США о повышении тарифов на импорт стали и алюминия.

4 апреля США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят применять взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах все-таки не удалось, и Вашингтон анонсировал новые сборы

В середине июня США ввели пошлину 25% на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку на сумму 50 миллиардов долларов. Уточнялось, что новые сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии. Китай отреагировал зеркально и ввел ввозную пошлину 25% на 659 наименований импортируемых из США товаров также на сумму 50 миллиардов долларов.

23 августа США ввели новые 25-процентные пошлины на ряд китайских товаров объемом в 16 миллиардов долларов.

Ответные пошлины Китая на американские товары вступили в силу спустя минуту после введения новых американских сборов. Китайская сторона приняла решение о введении 25-процентной пошлины на импорт американских товаров объемом 16 миллиардов долларов.

18 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении с 24 сентября 10-процентных пошлин на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Этот тариф должен был вырасти до 25% с 1 января 2019 года . Американский лидер не исключил введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если КНР продолжит предпринимать ответные меры.

В ответ Китай ввел с 24 сентября повышенные торговые сборы размером 10% и 5% на импорт американской продукции объемом 60 миллиардов долларов. Пошлины распространяются на более 5200 наименований американских товаров.

В декабре на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января 2019 года с 10 до 25% пошлины на китайские товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов. Власти Китая приостановили на три месяца действие повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США.

7-9 января 2019 года прошли двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим противоречиям двух стран. Министерство коммерции КНР по итогам переговоров заявило, что Китай и США заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов.

По итогам встречи 30-31 января стало известно, что Пекин согласился сократить дисбаланс во взаимной торговле с США, также в Китае готовы начать активно наращивать импорт американской сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов.

Всего до конца февраля состоялось семь раундов переговоров по вопросам торговли, с 21 февраля встречи проводились на высоком уровне. По данным СМИ, в ходе переговоров обсуждались меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности. Однако стороны не смогли договориться по ряду вопросов. По итогам переговоров 25 февраля президент США Дональд Трамп отложил запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары. В ответ на действия американской стороны власти Китая продлили решение о приостановке действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США. Отмечалось, что о сроке истечения этого решения будет сообщено дополнительно

В начале марта The Wall Street Journal сообщила, что США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном.

Как отмечала газета, Пекин предлагает снизить пошлины на американскую продукцию, в частности, на продукцию сельского хозяйства, химической и автомобильной промышленности, а Вашингтон, со своей стороны, "рассматривает снятие большинства, если не всех санкций, наложенных на товары из Китая в прошлом году".

После заявлений американской стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить очередные торговые переговоры в Вашингтоне, однако вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетил США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.

Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил , что поездка китайской делегации в США на очередной раунд консультаций по торговым вопросам демонстрирует ответственный подход и искреннее желание Китая содействовать продвижению переговоров.

Однако очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле 9-10 мая завершился безрезультатно. США повысили пошлины с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

Китай в качестве ответных мер с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов. В частности, на список из 2493 наименований товаров вводятся пошлины в размере 25%, на 1078 наименований - 20%, на 974 категории - 10%, еще на 595 наименований пошлина осталась прежней в размере 5%

26 июня министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%