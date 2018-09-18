Трамп объявил о введении многомиллиардных пошлин на товары из Китая

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник о введении десятипроцентных пошлин на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября.

"Сегодня, после семи недель с начала публичного объявления (о намерении ввести эти пошлины), слушаний и широких возможностей для предоставления комментариев, я поручил торговому представителю Соединенных Штатов продолжить расширение списка дополнительных пошлин на импорт из Китая стоимостью примерно в 200 миллиардов долларов. Пошлины вступят в силу 24 сентября 2018 года и будут установлены на уровне 10% до конца года", — говорится в заявлении, которое распространил Белый дом. "С 1 января тарифы вырастут до 25%", — добавили в администрации Трампа.

При этом Трамп не исключил введения третьей волны пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Пекин предпримет ответные меры.

Торговая война между США и Китаем

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщала, что Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США в случае введения очередных пошлин.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры КНР в этот же день ввела пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США установили пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов, сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.